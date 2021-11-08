Василий Верещагин: Как сложилась судьба русского гения, которому французы не дали Нобелевку

Василий Верещагин - русский художник баталист./ Мавзолей Тадж-Махал. Индия. (1876).
Василий Верещагин - выдающийся русский живописец легендарной судьбы и славы, великий путешественник, "отчаянный революционер", борец за мир. «Личность колоссальная, поистине богатырская — сверххудожник, сверхчеловек»,- так отзывался о нем Илья Репин. Авторитет его имени был так велик, что в 1901 году художник был выдвинут на получение Нобелевской премии мира, однако по ряду причин он ее так и не получил.
Василий Верещагин.
Василий Васильевич учился и жил в Петербурге, Ташкенте, Мюнхене, Париже, Москве. Весь свой жизненный и творческий путь художник провел в странствиях и в районах боевых действий, находясь за мольбертом по 12-14 часов в сутки. Принимал участие в экспедициях и путешествиях по Кавказу, Туркестану, западному Китаю, Семиречью, Индии и Палестине. Много разъезжал по Европе и России. Побывал на Филиппинских островах и на Кубе, в горах Тянь-Шань, Америке и Японии. «Несмотря на интерес его картинных собраний, сам автор во сто раз интереснее и поучительнее»,- так писал о Верещагине Иван Крамской.
Василий Верещагин.
Удивительна судьба этого гениального художника, который был рожден в 1842 году в небогатой семье предводителя дворянства в небольшом городишке Череповец Новгородской губернии. Восьми лет от роду мальчуган поступает в военный Александровский кадетский корпус для малолетних, за ним последовал петербургский морской корпус, который закончил с отличием. И совершенно не из-за интереса к морскому делу и военным предметам, а из-за того, что не мог позволить себе "быть позади других".
Полученные знания иностранных языков в корпусе очень помогли Верещагину в дальнейших его странствиях. А еще с тех лет, связанных с грубой муштрой, жесткой дисциплиной, деспотизмом он стал очень остро воспринимать несправедливость и унижение человека.
Василий Верещагин в период окончания Морского кадетского корпуса. Фото 1859 — 1860 годов.
Получив в 1860 году звание гардемарина, а вместе с этим широкую возможность карьерного роста в качестве морского офицера, Верещагин резко совершает неожиданный для всех поступок: оставляет морскую службу и поступает в Петербургскую Академию художеств. И это все невзирая на протест близких и на отказ отца помочь сыну материально. Но будущий художник не отступил от своих намерений, надеясь на академическую стипендию, право на которую действительно получил.
Однако проучившись три года и, поняв, что «в Академии занимаются чепухой», в 1863 году он отправляется на Кавказ, где много творчески работал с натуры и создал целую серию картин.
В.В.Верещагин — ученик Академии художеств 1860.
А через год, в результате смерти богатого дядюшки, Верещагин получает наследство и ему предоставляется чудесная возможность продолжить художественное образование в Париже. И уже, мастерски овладев основами масляной живописи и, найдя свой творческий почерк, художник возвращается в петербургскую Академию художеств и оканчивает ее.
Среднеазиатская серия картин Василия Верещагина
Самарканд. Автор: Василий Верещагин.
Затем начались в жизни живописца одна за одной поездки в центры боевых действий, где был неоднократно ранен. В качестве военного художника он побывал и в Самарканде, где проявил мужество и героизм, за что был награжден орденом Св.Георгия 4-й степени; и в Туркестане, где участвовал в его завоевании.
В те годы он создает целую серию работ, посвященную происходящим событиям в Средней Азии, а так же жизни людей всех прослоек общества.
Портрет девушки - бачи. Автор: Василий Верещагин.
Богатый киргизский охотник с соколом. (1871). Государственная Третьяковская галерея. Автор: Василий Верещагин.
Живя в Туркестане, художник наблюдал контраст между ярким бытом богатых и нищенским существованием бесправных бедняков.
Продажа ребенка - невольника. (1871 - 1872). Автор: Василий Верещагин.
Араб на верблюде. (1870). Автор: Василий Верещагин.
Величие исторического прошлого интересовало Верещагина в любой стране, где он жил и путешествовал.
Двери Тамерлана (Тимура) . (1872). Автор: Василий Верещагин.
Живопись индийского периода
Путешествуя по странам, Верещагин с интересом наблюдал за жизнью народов, посещал всевозможные памятники культуры и истории, терпел лишения, подвергал жизнь опасности. Так, живя в Индии, ему не раз приходилось отбиваться от диких зверей, тонуть в реке, замерзать на горных вершинах, переболеть тяжелой тропической малярией.
Мавзолей Тадж-Махал . Индия. (1876). Автор: Василий Верещагин.
Гималаи. Главная вершина. (1875). Автор: Василий Верещагин.
Индия. Факиры в Варанаси. Автор: Василий Верещагин.
Браминский храм в Адельнуре. (1874-1876). Автор: Василий Верещагин.
Горный ручей в Кашмире. (1875). Автор: Василий Верещагин.
Бхил (Бхилы - одно из горных племен Декана). (1874). Автор: Василий Верещагин.
Портрет японского священника. (1904) Автор: Василий Верещагин.
Но уже к началу русско-турецкой войны 1877 года Верещагин идет добровольцем в армию в качестве адъютанта с правом свободного перемещения по войсковым частям. И снова художник со своим мольбертом окажется на передовой, где получит тяжелое ранение.
На протяжении всего творческого пути Василий Верещагин организовывал персональные выставки в разных странах мира, после чего в прессе много писали о баталисте и о его полотнах: «В его картинах нет ни сверкающих штыков, ни победно шумящих стягов, ни блестящих эскадронов, летящих на батареи... Вся та увлекательная, парадная обстановка, которую человечество придумало для прикрытия отвратительнейшего из своих деяний, незнакома кисти художника, перед вами лишь голая действительность».
Все выставки батальных полотенв Западной Европе, Англии, Америке имели ошеломляющий успех. Но, привезя свои работы на Родину, Верещагин столкнется с непониманием со стороны императора Александра II и его окружения, которые обвинили живописца в антипатриотизме. Несправедливая критика и неоправданные обвинения вызовут у художника такую негативную реакцию, что будучи в нервном потрясении, он сожжет несколько своих картин. А позже напишет: "Больше батальных картин писать не буду - баста! Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу; выплакиваю (буквально) волос каждого раненого и убитого".
Серия работ "Русский Север"
В 1890 году наконец то сбылось стремление живописца вернуться на Родину и поселиться в своем доме на окраине столицы, но долго жить в нем не пришлось.
Василий Васильевич Верещагин в мастерской своего дома в поселке Нижние Котлы (Подмосковье в начале ХХ века).
Снова позвала дорога, и художник отправился в странствие по Северу России. Он с интересом изучал памятники, быт населения, природу, прикладное искусство. С этой поездки он привез немало портретов «незамечательных русских» — лики простых людей из народа.
Отставной дворецкий
Этому уникальному художнику были подвластны и портретный жанр, и пейзажи, историческая и бытовая тематика.
Ярославль. Паперть церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Автор: Василий Верещагин.
Портрет зырянина, 1890-е годы. Автор: Василий Верещагин.
Троицын день. Село Коломенское. Автор: Василий Верещагин.
Старуха-нищенка девяноста шести лет. Автор: Василий Верещагин.
Северная Двина. Автор: Василий Верещагин.
А на рубеже 19-20 столетия прогрессивно настроенные деятели мировой культуры выдвинули кандидатуру Василия Верещагина на соискание Нобелевской премии мира. Но после того как в 1900 году полотна художника о войне России с Наполеоном в 1812 году не были допущены на Всемирную выставку в Париже, премию баталисту не дали. Правительство Франции посчитало, что эти произведения являются оскорблением национальной гордости французов.
И когда начнется русско-японская война Верещагин снова окажется в действующем флоте и погибнет 31 марта 1904 года на флагманском броненосце "Петропавловск", подорвавшемся на японской мине. В момент гибели броненосца чудом оставшийся в живых офицер видел Василия Васильевича, работающего над очередным этюдом.
Василий Верещагин.
Интерес к верещагинской живописи в мировом обществе был невероятно высок. О нем говорили буквально везде. "Все его выставки сопровождались жаркими спорами",- из воспоминаний Бенуа,-"... за каждым званным обедом, в каждой гостиной и даже в таких домах, где ни до, ни после никогда о живописи не говорилось ни слова. "Верещагин - шарлатан и шут гороховый", - решительно утверждали противники; "Верещагин - гений, каких еще не было в искусстве".
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