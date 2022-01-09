Как победить в борьбе с навязчивой мигренью, не нагружая организм препаратами

Мигрень и головная боль - вовсе не одно и тоже.

От последней поможет любое аптечное средство, а вот первая, локализовавшись в одном или обоих висках в виде острой боли, может не захотеть уходить без боя часами или даже сутками.

В обзоре будут даны советы по борьбе с этим выбивающим из строя состоянием.

1. Отказ от глютена и большее количество белковой пищи

Больше белка при мигрени!

Клинические исследования многих европейских клиник показали, что у людей, страдающих от 48-часовой локализованной в висках мигрени метеорологического порядка, как правило, немного или даже существенно понижен уровень серотонина - гормона, являющегося химическим регулятором нашего настроения и поведения. Глютеносодержащие продукты снижают уровень этого гормона, поэтому от них при мигрени нужно решительно отказаться. А вот налечь стоит на богатые белком, но не слишком жирные продукты: куриное филе, яйца, творог, чечевицу, финики, овес, рис, орехи.

2. Прогулки на свежем воздухе

Мигрень сложно победить в четырех стенах.

Одной из самых распространенных в наши дни причин мигрени является нестабильность артериального давления.

ВАЖНО! Некоторые люди ошибочно полагают, что при повышенном давлении нужно лежать.

Это в корне неверно. При скачке артериального давления нужно сесть, положив под спину большое количество подушек, а при некоторой стабилизации состояния отправиться на прогулку.

Во время прогулки на свежем воздухе происходит надлежащая вентиляция сосудов, которые и являются «домом» вашей мигрени. В результате этого спазм должен утихнуть или вовсе пройти.

3. Массаж

Расслабляющий массаж поможет снять мигрень.

Ресурс WikiHow предлагает следующий метод массажа головы против мигрени. Поместите указательный, средний и безымянный пальцы либо возвышение большого пальца (область у основания большого пальца) на виски. Твердо надавите и удерживайте давление в течение 10 секунд. Помассируйте эту область круговыми движениями. Также помассируйте основание черепа круговыми движениями. Передвигайте пальцы по направлению к ушам, постепенно закончите массаж в области вокруг ушей. Продолжайте массаж несколько минут, в идеале - до улучшения состояния.

Видео покажет еще одну из техник:

В случае, если самомассаж окажется неэффективным, а попросить помочь вам в данный момент некого, то на помощь придет вот такой копеечный массажер, который можно купить в магазине китайских товаров. Он всегда эффективен при самомассаже. Его воздействие вызывает появление мурашек на коже, что способствует быстрому расслаблению и снятию спазмов.

Идеальный инструмент для самомассажа головы.

4. Поза трупа

Поза трупа для борьбы с мигренью.

Эта поза из йоги особенно хорошо помогает справиться с мигренью психосоматической природы. Фото наглядно демонстрирует облегченный вариант данной позы. Под голову можно положить подушку или валик из пледа. Можно лежать и просто на ровной поверхности. Самое главное: ладони должны быть развернуты вверх и полностью расслаблены. Также нужно расслабить все тело. Ноги можно сложить в ромб (как на фото), а можно вытянуть с расстоянием примерно 30 сантиметров между стопами, максимально расслабить стопы. Уже через минуту пребывания в позе начнется ощутимое покалывание в кончиках пальцев - верный признак расслабления. Когда человек в достаточной степени расслабляется, сосуды начинают восстанавливать свою корректную работу и мигрень отступает. Важно также расслабить челюсть, слегка приоткрыв рот. Это нехитрое действие обманет ваш мозг и даст дополнительное расслабление, сымитировав рефлекс засыпания. Допустимо укрыться пледом, но не нужно укрывать ладони.

5. Разжевывание свежего имбиря

Чудодейственный корнеплод.

Сырой корень имбиря блокирует эффект действия простагландинов - гормонов, избыток которых часто является одной из причин мигрени. Они вызывают изменения кровеносных сосудов мозга и, как следствие, мигрень. Поскольку данный корнеплод очень горький, можно сразу же разжевать маленький кусочек сахара-рафинада. Несмотря на то, что сахар - в целом продукт вредный, может статься так, что вы убьете двух зайцев, ибо ещё одна из причин внезапной мигрени (особенно невротического характера) - гипокгликемический криз или резкое понижение сахара в крови. Так что один кусочек рафинада будет не вреден, а полезен в данном случае.

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