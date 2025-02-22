Можно ли есть вареное яйцо, если на ободке желтка появилась зеленая пленка

Каждый, кто варил яйца, хотя бы раз сталкивался со странным явлением: на золотистой поверхности вкуснейшего яичного желтка образуется какая-то склизкая серо-зеленая пленка. Выглядит она, мягко говоря, не слишком привлекательно. Тем не менее, на протяжении лет люди не сильно задумывались над ответом на вопрос о том, а можно ли вообще эту пленку употреблять в пищу.
Пленка образуется не всегда. |Фото: ya.ru.
Серо-зеленая пленка на яйцах появляется далеко не всегда. С точки зрения технологии приготовления появление налета на желтке – это такое же нарушение правил готовки, как и когда яйца получаются почти не чистящимися. Почему налет образуется? На самом деле все достаточно просто. Виновником появления загадочной субстанции становятся химические реакции, протекающие под скорлупой в процессе варки.
Ничего страшного в пленке нет. |Фото: fitboom.net
Многие наверняка слышали о том, что куриные яйца – это видные поставщики железа в человеческий организм. Помимо железа в яйцах также содержится в большом количестве такие вещества как водород и сера. Собственно, все перечисленное в процессе варки и вступает в химическую реакцию: сероводород активно реагирует с железом из-за чего образуется сульфид железа. Кстати, именно из-за высокого содержания сероводорода яйца так воняют, когда протухнут.
Всему виной железо. |Фото: wallhere.com
Собственно серо-сине-зеленая или серо-зеленая пленка на поверхности ячного желтка – это и есть скопившийся в виде пленки сульфид железа. Представляет ли он какую-либо опасность для человека? Нет, не представляет. Такие яйца можно смело есть, так как самое страшное, что с ними случилось – это порча внешнего вида. Если бы пленка не вылезла на поверхность в процессе варки, то все тот же сульфид железа человек все равно бы употребил, просто вместе с мякотью продукта.
Не варите больше 8 минут, если не хотите с пленкой. ¦Фото: mrfilin.com.
В кулинарии считается, что варить яйца с пленкой – это нарушение технологии. Все потому, что портится внешний вид желтков. Однако, нарушение это не опасное и не принципиальное. Чего уж там, даже на вкусовые качества вылезший на поверхность сульфид железа серьезным образом повлиять не может. Если же пленка вызывает у вас омерзение, то нужно стараться не допускать варки яиц больше 9-10 минут. Формирование пленки из сульфида начинается именно в это время.
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