Как делали спецэффекты в фильме «Терминатор 2: Судный день»

После оглушительного кассового успеха первого «Терминатора» голливудские боссы не скупились, выдав на-гора самый дорогой для того времени фильм. Бюджет более $100 млн (около $175 млн с учетом инфляции) — почти в 13 раз больше, чем у первой части, 300 километров кинопленки, 200 видов оружия, передовая графика. «Терминатор 2: Судный день» (1991 года) стал одним из редких примеров того, как надо делать умное и зрелищное продолжение культового фильма.













Автор Константин Сидорович, tech.onliner.by



Кстати, советуем посмотреть специальную расширенную версию картины. Она продолжительнее прокатной на 20 минут и включает в себя ряд эпизодов, дополняющих фильм. Из них,







Мы же сегодня расскажем, на что команда Джеймса Кэмерона потратила сотню миллионов долларов, зачем использовались старые приемы из первого фильма о киборге-убийце из будущего, а также какую важную роль в съемках «Судного дня» и создании образа Т-1000 сыграл презерватив.Фильм, который многие не без оснований считают одним из самых зрелищных в истории кино, был снят за три с половиной месяца съемочной группой из нескольких сотен человек, а на доведение картины до ума понадобилось еще почти полтора года. Немалая часть персонала трудилась над визуальной составляющей фильма. Так, только на компьютерные эффекты с участием «жидкого»



«Терминатор 2: Судный день» удивителен тем, что в нем непостижимо удачно сочетаются сцены с компьютерными и натурными съемками. Бьюсь об заклад — многие до сих пор уверены в «виртуальном» происхождении многих сцен, хотя на самом деле мы имеем дело с мастерски созданными куклами. Да-да, в «Терминаторе 2» тоже полно манекенов, но выполнены они на гораздо более высоком уровне по сравнению с первым фильмом.



Возьмем, например, присутствующий в режиссерской версии эпизод с извлечением из головы Т-800 чипа с последующим







Этот же эпизод с извлечением чипа показывает, насколько мастерски выставлены камеры, как тщательно спланирован каждый кадр. То, что может разрушить иллюзию реальности происходящего, так умело скрывают, что у вас не







Помимо Лесли и Линды Хэмилтон, в «Судном дне» нашлось место еще парочке близнецов. Наверняка помните «психушку» и одного из ее охранников — пухлого мужчину, который любит выпить кофе и последний раз в жизни радуется «Фулл хаусу» на картонном стаканчике. Принявший облик незадачливого толстяка Т-1000 с шизофреническим выражением лица — не плод спецэффектов, а родной брат актера. Вскоре здесь же видим очередной шикарный







Кстати, о куклах. Их во втором «Терминаторе» огромное количество, и все как живые, даже те, которые воплощают в себе жидко-металлическое зло в лице Т-1000. Вспоминаем эпизод погони в той же психлечебнице: «мать и дитя» прячутся за створкой лифта, за ними вбегает, принимая в спину десятки пуль, «хороший» робот, двери закрываются, но их тут же вскрывает своими клешнями негодяй из будущего. Герой Арни не находит ничего лучшего, как пальнуть из винчестера подлецу в голову. Она тут же раздваивается и шевелит металлическими «силиконовый манекен с сервоприводами.











Подобные куклы использовались при создании Т-1000 с простреленным «лицом» и в самом конце, когда Арни с помощью гранатомета делает из ртутного киборга верещащую массу прямо перед тем, как она падает в раскаленный металл. Кукольную версию киборга также можно увидеть в сцене с жидким азотом: посиневшая фигурка с застывшим на лице удивлением была сделана из хрупкого материала, очень











Шварценеггеру тоже повезло с искусственными дублерами. Помимо упоминавшейся головы с чипом впечатляющий манекен использовался в эпизоде с офисом «Кибердайн Системс», который вздумала уничтожить ватага наших героев. Кукла















Даже для Сары Коннор пришлось делать манекены, причем ей достались самые отвратительные. Всех их сожгли в эпизоде, где мама Джона Коннора видит во сне ядерный взрыв. Одна кукла старается защитить будущего спасителя человечества от всепожирающего пламени, еще две сгорают возле решетки. Четвертый манекен разлетается на мелкие кусочки, обнажая скелет. На остов куклы налепили куски папье-маше, после чего «сорвали» их с помощью















Куклы куклами, а ходили на «Терминатора 2» не в последнюю очередь из-за невероятных для того времени компьютерных спецэффектов. Эпизод с выходом «жидкого» Т-1000 из полыхающего грузовика и трансформацией робота в человека долгое время был образцом мастерства виртуальных кудесников, пока на экраны не вышла первая «Матрица». Многие ходили в кино только ради этой и нескольких других сцен с участием главного злодея.



За то, что у зрителей в буквальном смысле отвисала челюсть, несет ответственность основанная Джорджем Лукасом студия спецэффектов Industrial Light & Magic. На создание нескольких минут компьютерной графики ушло почти $10 млн в пересчете на нынешний курс и тысячи человеко-часов.



Для съемки знаменитого эпизода с выходом из горящего автомобиля Роберту Патрику, сыгравшему Т-1000, пришлось голышом наматывать километры перед камерами, захватывавшими все его движения по специальной сетке, нанесенной на тело. Когда набралось достаточно материала, специалисты неделями накладывали











Ту же работу проделали в сцене с Т-1000, преследующим автомобиль в гараже. Втекающий в лифт и вертолет тягучий Терминатор был создан благодаря ПО, которое ранее применялось в фильме «Бездна», снятом Джеймсом Кэмероном за два года до выхода «Судного дня».







А вот «раны» от пуль на теле робота последнего поколения делали без компьютера. Актер надевал специальный жилет с взведенными на пружинах «розочками» из вспененной резины. Как только в Т-1000 должна была попасть пуля, ассистент удаленно активировал











Режиссер был готов пойти на все, чтобы впечатлить зрителя, даже если речь идет о совсем крохотном эпизоде, который запросто можно в буквальном смысле проморгать. Заключительная четверть фильма, над «Кибердайн















Пожалуй, самым легким во время работы над образом Т-1000 было воссоздание его «текучести» при оттаивании. Съемочная группа просто фенами согнала в лужу несколько ртутных «клякс»:







Не меньше внимания, чем манекенам и компьютерным спецэффектам, уделяется в фильме каскадерским трюкам. Одна из самых впечатляющих сцен — эпизод погони Т-1000 на грузовике за удирающим на мопеде Джоном. Во время съемок пришлось разбить три фургона. Один вышел из строя сразу же после того, как вылетел за ограждение в канал, так что в погоне участвуют две другие машины. Еще у одного



Чтобы не отвлекать исполняющего роль Т-1000 актера, ему не доверили управление фурой. На самом деле Роберт Патрик за фальшивым рулем сидит справа, а на месте водителя прячется опытный каскадер, который и руководит всей махиной. Потом нужные кадры зеркально отразили, так что кажется, будто слева на месте водителя действительно находится киборг.











В канал на «Харлее» вслед за грузовиком прыгает Т-800. Здесь Арнольда Шварценеггера подменил дублер, мотоцикл же и вовсе никуда не прыгал — его плавно опустили на тросах. Тросы затем удалили с помощью компьютера, с его же помощью сцене придали нужную динамику. Аналогичным образом снимался еще один похожий момент, когда Т-1000 «планирует» на полицейском мотоцикле с окна «Кибердайн Системс» на вертолет. К слову, во время съемок следующего эпизода ради эффектности происходящего пришлось разбить три «вертушки» и столько же фургончиков, на которых Сара и компания удирают от разбушевавшегося робота.



Снова вспомним фрагмент с ядерным взрывом во сне Сары Коннор. То, что видит зритель, почти на 100% совпадает с реальными последствиями от детонации атомной бомбы. Во всяком случае, так утверждают специалисты. А ведь для этого команде Джеймса Кэмерона не пришлось искать страшное оружие. Кинематографисты применили опыт, полученный при съемках первого «Терминатора»: из печенья и кукурузных хлопьев они построили миниатюрную версию города. Ударная волна создавалась с помощью















Из предыдущего «Терминатора» позаимствовали очень многое. Боевые сцены будущего снимались точно так же, только с большим размахом. Часто прибегали к помощи рирпроекции (пересаживание Джона Коннора с мопеда на мотоцикл Терминатора, висящий на вертолете Т-1000 и т. д.), не забыли о миниатюрных автомобилях (момент с опрокидыванием «азотовоза») и гриме (в общей сложности Арни гримировали на протяжении месяца). При этом режиссер не желал мириться даже с мелкими «халтурами». Не сорвало крышу с игрушечной машинки во время «атомного взрыва»? Машинку переделать, крышу ослабить, взрыв переснять! Винчестер











Продумали даже такую мелочь, как звук при переходе Т-1000 из жидкого состояния в «нормальное». Для этого кто-то придумал надеть презерватив на микрофон и погрузить его в кашу. То, что получилось



















Финал снимали на настоящем заводе. Правда, было там далеко не так жарко, как это выглядит в фильме. Разумеется, ни о каком настоящем расплавленном







* * *



Так завершалась классическая дилогия о противостоянии людей и роботов. Потом были третья и четвертая части, новые спецэффекты и полностью компьютерные технологии. Но все это почему-то не нашло отклика в сердцах зрителей. Возможно, потому



«Терминатор 2: Судный день» стал одним из последних боевиков «старой школы», который обеспечивал взаимодействие зрителя и кино. В то же время это один из первых фильмов новой — цифровой — эпохи, в которой все может быть разжевано лишь компьютерными эффектами. Только гениям подобно Джеймсу Кэмерону под силу соблюсти баланс и, не пересекая грань, показать зрителям не только зрелищное, но и умное кино.



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Автор Константин Сидорович, tech.onliner.byКстати, советуем посмотреть специальную расширенную версию картины. Она продолжительнее прокатной на 20 минут и включает в себя ряд эпизодов, дополняющих фильм. Из них, например , можно узнать, как Сара Коннор едва не убила Т-800/101 почти в самом начале ленты, как над грозным Т-1000 посмеялись две девочки (и что из этого вышло) и что же в конце концов приключилось в альтернативной истории «Терминатора».Мы же сегодня расскажем, на что команда Джеймса Кэмерона потратила сотню миллионов долларов, зачем использовались старые приемы из первого фильма о киборге-убийце из будущего, а также какую важную роль в съемках «Судного дня» и создании образа Т-1000 сыграл презерватив.Фильм, который многие не без оснований считают одним из самых зрелищных в истории кино, был снят за три с половиной месяца съемочной группой из нескольких сотен человек, а на доведение картины до ума понадобилось еще почти полтора года. Немалая часть персонала трудилась над визуальной составляющей фильма. Так, только на компьютерные эффекты с участием «жидкого» терминатора свои силы тратили почти 40 человек. Результаты их стараний заняли на экране всего 3 минуты времени, зато какие это были минуты! Всего же дотошные специалисты насчитали во втором «Терминаторе» около 300 спецэффектов общим хронометражем порядка 15 минут.«Терминатор 2: Судный день» удивителен тем, что в нем непостижимо удачно сочетаются сцены с компьютерными и натурными съемками. Бьюсь об заклад — многие до сих пор уверены в «виртуальном» происхождении многих сцен, хотя на самом деле мы имеем дело с мастерски созданными куклами. Да-да, в «Терминаторе 2» тоже полно манекенов, но выполнены они на гораздо более высоком уровне по сравнению с первым фильмом.Возьмем, например, присутствующий в режиссерской версии эпизод с извлечением из головы Т-800 чипа с последующим перепрограммированием его на обучение (всего-то и надо, что щелкнуть тумблером!). Робот спокойно сидит в кресле перед зеркалом, а Сара Коннор ковыряется у него в голове. Кадр построен таким образом, что мы видим действие как со спины «настоящих» героев, так и при помощи отражения в зеркале. Сцена жутко натуралистичная: заметно, как на переднем плане героиня смело ковыряется в голове Арни, отражение которого в зеркале при этом ведет себя как настоящий актер. Вся штука в том, что никакого зеркала нет, а «отражение» — и есть настоящий Шварценеггер, сидящий лицом к манекену. Как же быть с Линдой Хэмилтон, сыгравшей главную героиню? Уж она-то реальная что в одном случае, что в другом. На счастье съемочной группы, у актрисы есть сестра-близнец Лесли, именно она и повторяет движения Линды. Надо ли говорить, что на отработку синхронных движений у двух леди ушла уйма времени.Этот же эпизод с извлечением чипа показывает, насколько мастерски выставлены камеры, как тщательно спланирован каждый кадр. То, что может разрушить иллюзию реальности происходящего, так умело скрывают, что у вас не возникнет и тени сомнения. Это все хваленая въедливость Джеймса Кэмерона, который еще до начала съемок спланировал, как будет выглядеть каждая сцена, с какого ракурса будет показывать происходящее камера, что скажут в определенную секунду актеры и т. д. Режиссер лично нарисовал сотни эскизов, а все крупные сцены сначала имитировались в специально к такому случаю построенных миниатюрных локациях, в точности повторяющих местность, где разворачиваются основные действия фильма.Помимо Лесли и Линды Хэмилтон, в «Судном дне» нашлось место еще парочке близнецов. Наверняка помните «психушку» и одного из ее охранников — пухлого мужчину, который любит выпить кофе и последний раз в жизни радуется «Фулл хаусу» на картонном стаканчике. Принявший облик незадачливого толстяка Т-1000 с шизофреническим выражением лица — не плод спецэффектов, а родной брат актера. Вскоре здесь же видим очередной шикарный манекен — нанизанную на палец-лезвие голову бедняги. Ох, не зря у картины «взрослый» рейтинг R.Кстати, о куклах. Их во втором «Терминаторе» огромное количество, и все как живые, даже те, которые воплощают в себе жидко-металлическое зло в лице Т-1000. Вспоминаем эпизод погони в той же психлечебнице: «мать и дитя» прячутся за створкой лифта, за ними вбегает, принимая в спину десятки пуль, «хороший» робот, двери закрываются, но их тут же вскрывает своими клешнями негодяй из будущего. Герой Арни не находит ничего лучшего, как пальнуть из винчестера подлецу в голову. Она тут же раздваивается и шевелит металлическими « отростками ». Похоже на компьютерную графику, а на самом деле —Подобные куклы использовались при создании Т-1000 с простреленным «лицом» и в самом конце, когда Арни с помощью гранатомета делает из ртутного киборга верещащую массу прямо перед тем, как она падает в раскаленный металл. Кукольную версию киборга также можно увидеть в сцене с жидким азотом: посиневшая фигурка с застывшим на лице удивлением была сделана из хрупкого материала, очень эффектно разбивающегося на мелкие осколки.Шварценеггеру тоже повезло с искусственными дублерами. Помимо упоминавшейся головы с чипом впечатляющий манекен использовался в эпизоде с офисом «Кибердайн Системс», который вздумала уничтожить ватага наших героев. Кукла появляется , когда в здание для наведения порядка врываются полицейские и забрасывают помещение баллонами с газом: Т-800 прет напролом на стражей порядка, а те шпигуют его свинцом. От робота летят ошметки, все в дыму, на месте правой половины лица поблескивает металл. В данном случае тоже мастерски применяется чередование съемок настоящего актера (у него взрываются спрятанные в куртке «петарды», имитирующие попадание пуль) и полноразмерного манекена, которым управляли два человека — один «вел» его по площадке, второй двигал головой.Даже для Сары Коннор пришлось делать манекены, причем ей достались самые отвратительные. Всех их сожгли в эпизоде, где мама Джона Коннора видит во сне ядерный взрыв. Одна кукла старается защитить будущего спасителя человечества от всепожирающего пламени, еще две сгорают возле решетки. Четвертый манекен разлетается на мелкие кусочки, обнажая скелет. На остов куклы налепили куски папье-маше, после чего «сорвали» их с помощью специальной воздушной пушки, фиксируя все с помощью замедленной съемки. Получилось очень натуралистично.Куклы куклами, а ходили на «Терминатора 2» не в последнюю очередь из-за невероятных для того времени компьютерных спецэффектов. Эпизод с выходом «жидкого» Т-1000 из полыхающего грузовика и трансформацией робота в человека долгое время был образцом мастерства виртуальных кудесников, пока на экраны не вышла первая «Матрица». Многие ходили в кино только ради этой и нескольких других сцен с участием главного злодея. За то, что у зрителей в буквальном смысле отвисала челюсть, несет ответственность основанная Джорджем Лукасом студия спецэффектов Industrial Light & Magic. На создание нескольких минут компьютерной графики ушло почти $10 млн в пересчете на нынешний курс и тысячи человеко-часов.Для съемки знаменитого эпизода с выходом из горящего автомобиля Роберту Патрику, сыгравшему Т-1000, пришлось голышом наматывать километры перед камерами, захватывавшими все его движения по специальной сетке, нанесенной на тело. Когда набралось достаточно материала, специалисты неделями накладывали на получившуюся виртуальную модель текстуры металла. На стыке разных текстур, покрывавших виртуальное тело актера, сначала проглядывали щели. Для их маскировки пришлось использовать специально написанную программу, некоторые огрехи наспех исправляли в Photoshop. Работа была чрезвычайно трудоемкой, специалистам приходилось учитывать расположение камер во время съемки фильма, обстановку, тени, различные источники света и все остальное, что могло повлиять на внешний вид отраженной в металле окружающей среды.Ту же работу проделали в сцене с Т-1000, преследующим автомобиль в гараже. Втекающий в лифт и вертолет тягучий Терминатор был создан благодаря ПО, которое ранее применялось в фильме «Бездна», снятом Джеймсом Кэмероном за два года до выхода «Судного дня».А вот «раны» от пуль на теле робота последнего поколения делали без компьютера. Актер надевал специальный жилет с взведенными на пружинах «розочками» из вспененной резины. Как только в Т-1000 должна была попасть пуля, ассистент удаленно активировал пружину — «дырка» от выстрела раскрывалась. Зато затягивать все раны пришлось с помощью компьютерной анимации. Без нее также не обошлось во фрагменте с просачиванием Терминатора через решетку в коридоре психбольницы. Помещение было снято как с решеткой, так и без нее. Во втором случае на месте решетки стоял играющий робота актер. Созданная на компьютере трехмерная модель киборга накладывалась на изображение Роберта Патрика и «протекала» сквозь прутья.Режиссер был готов пойти на все, чтобы впечатлить зрителя, даже если речь идет о совсем крохотном эпизоде, который запросто можно в буквальном смысле проморгать. Заключительная четверть фильма, над «Кибердайн Системс » барражирует вертолет, Т-1000 запрыгивает в него с мотоцикла, разбивает стекло и перетекает в кабину, после чего металлическое воплощение киборга в течение какой-то секунды произносит в адрес пилота фразу «Get out». Чтобы снять лицо Терминатора в момент произнесения двух коротеньких слов, лицо Роберта Патрика разрисовали в сетку, самому актеру приходилось по несколько раз повторять отдельные звуки, а весь процесс малейших изменений лицевых мышц фиксировали с помощью особого трехмерного сканера. Затем последовала кропотливая работа по склеиванию отдельных кадров и текстурированию.Пожалуй, самым легким во время работы над образом Т-1000 было воссоздание его «текучести» при оттаивании. Съемочная группа просто фенами согнала в лужу несколько ртутных «клякс»:Не меньше внимания, чем манекенам и компьютерным спецэффектам, уделяется в фильме каскадерским трюкам. Одна из самых впечатляющих сцен — эпизод погони Т-1000 на грузовике за удирающим на мопеде Джоном. Во время съемок пришлось разбить три фургона. Один вышел из строя сразу же после того, как вылетел за ограждение в канал, так что в погоне участвуют две другие машины. Еще у одного автомобиля сносит крышу под аркой. Говорят, изначально ничего такого не планировалось, но когда Кэмерон узнал о слишком низком мосте, решил не мудрить и еще больше искорежить грузовик.Чтобы не отвлекать исполняющего роль Т-1000 актера, ему не доверили управление фурой. На самом деле Роберт Патрик за фальшивым рулем сидит справа, а на месте водителя прячется опытный каскадер, который и руководит всей махиной. Потом нужные кадры зеркально отразили, так что кажется, будто слева на месте водителя действительно находится киборг.В канал на «Харлее» вслед за грузовиком прыгает Т-800. Здесь Арнольда Шварценеггера подменил дублер, мотоцикл же и вовсе никуда не прыгал — его плавно опустили на тросах. Тросы затем удалили с помощью компьютера, с его же помощью сцене придали нужную динамику. Аналогичным образом снимался еще один похожий момент, когда Т-1000 «планирует» на полицейском мотоцикле с окна «Кибердайн Системс» на вертолет. К слову, во время съемок следующего эпизода ради эффектности происходящего пришлось разбить три «вертушки» и столько же фургончиков, на которых Сара и компания удирают от разбушевавшегося робота. Снова вспомним фрагмент с ядерным взрывом во сне Сары Коннор. То, что видит зритель, почти на 100% совпадает с реальными последствиями от детонации атомной бомбы. Во всяком случае, так утверждают специалисты. А ведь для этого команде Джеймса Кэмерона не пришлось искать страшное оружие. Кинематографисты применили опыт, полученный при съемках первого «Терминатора»: из печенья и кукурузных хлопьев они построили миниатюрную версию города. Ударная волна создавалась с помощью мощных воздушных пушек, разносивших хрустящую еду на мелкие крошки. Сцену пришлось снимать в несколько дублей с разных ракурсов, так что на воссоздание макета ушел не один килограмм крекеров. Ну а дальше — стандартный киношный набор вроде замедленной съемки, пиротехнических подсветок и дыма.Из предыдущего «Терминатора» позаимствовали очень многое. Боевые сцены будущего снимались точно так же, только с большим размахом. Часто прибегали к помощи рирпроекции (пересаживание Джона Коннора с мопеда на мотоцикл Терминатора, висящий на вертолете Т-1000 и т. д.), не забыли о миниатюрных автомобилях (момент с опрокидыванием «азотовоза») и гриме (в общей сложности Арни гримировали на протяжении месяца). При этом режиссер не желал мириться даже с мелкими «халтурами». Не сорвало крышу с игрушечной машинки во время «атомного взрыва»? Машинку переделать, крышу ослабить, взрыв переснять! Винчестер звучит слишком невыразительно? Записать звук выстрела из пары пушек! Изменить течение реки ради погони по каналам? Что ж, надо — значит, надо.Продумали даже такую мелочь, как звук при переходе Т-1000 из жидкого состояния в «нормальное». Для этого кто-то придумал надеть презерватив на микрофон и погрузить его в кашу. То, что получилось , устроило Джеймса Кэмерона.Финал снимали на настоящем заводе. Правда, было там далеко не так жарко, как это выглядит в фильме. Разумеется, ни о каком настоящем расплавленном металле не могло идти и речи. Вместо него съемочная группа использовала подсвеченную жижу из масла и сиропа. Необходимая тягучесть субстанции сохранялась только при температуре около пяти градусов, так что в помещении было холодно. Иллюзию жары пришлось создавать пульверизаторами с водой, которой брызгали на лица актеров (а-ля пот).* * *Так завершалась классическая дилогия о противостоянии людей и роботов. Потом были третья и четвертая части, новые спецэффекты и полностью компьютерные технологии. Но все это почему-то не нашло отклика в сердцах зрителей. Возможно, потому , что в докомпьютерную эру кинематографистам приходилось незаметно вовлекать в происходящее не только тех, кто находится по ту сторону экрана, но и их воображение.«Терминатор 2: Судный день» стал одним из последних боевиков «старой школы», который обеспечивал взаимодействие зрителя и кино. В то же время это один из первых фильмов новой — цифровой — эпохи, в которой все может быть разжевано лишь компьютерными эффектами. Только гениям подобно Джеймсу Кэмерону под силу соблюсти баланс и, не пересекая грань, показать зрителям не только зрелищное, но и умное кино.

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