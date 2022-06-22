Нужный совет по уходу за орхидеей

Многие цветоводы боятся выращивать орхидеи, считая, что ухаживать за ними очень сложно. Действительно, орхидеи — довольно требовательные растения.

Однако зная несколько простых лайфхаков по уходу за чудесным цветком, вы без труда сможете выращивать орхидеи, которые будут радовать своим красивым цветением круглый год.

Погубить орхидею может неправильный полив. Ни в коем случае нельзя допускать попадания воды на листья. Лучше всего ставить растение в емкость с водой на 30 минут. Так, корни напитаются необходимой влагой. Осуществлять полив следует не чаще 1 раза в неделю.







Чтобы растение радовало своим цветением круглый год, приготовьте для полива специальную чесночную воду. Для приготовления воды крупно нарежьте 4 зубчика чеснока.







Переложите их в двухлитровую бутылку и залейте водой. Оставьте настаиваться на несколько часов, а лучше на сутки. Используйте полученный раствор для полива орхидей поздней зимой и поздней осенью, чередуя его с обычным поливом.

Для ухода за листьями орхидеи используйте смесь из 30 мл молока и 70 мл воды. Аккуратно протирайте листья разбавленным молоком с помощью ватного диска. Эта простая процедура защитит листья от вирусов и бактерий.







Пересадку орхидей следует осуществлять раз в два года.

При пересадке обязательно удалейте сухие корни.Используйте эти простые лайфхаки для ухода за орхидеями, и растения отблагодарят вас своим красивым цветением.