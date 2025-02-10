Как соорудить холодильник на даче, если электрический отсутствует

Отдыхать на даче — это всегда приятно и полезно для здоровья. Однако бывают и такие моменты, когда отсутсвие холодильника вызывает некоторые трудности. Такое случается по разным причинам: отключение света, поломка оборудования или просто его отсутсвие.







Несмотря на это, существуют несколько хитростей, благодаря которым можно какое-то время всё же сохранить продукты свежими при отсутствии на даче холодильника.

Некоторые из них самые простые, другие же всё равно требуют определенных сил или денежных трат.Погреб есть не во всех домахКонечно, если приезжать на дачу на выходные, можно обойтись и без холодильника, используя самые простые способы. К ним можно отнести хранение еды в термосах, они подходят и для холодных продуктов, стоит просто добавить в них лёд. Этого хватит на несколько часов. Продукты можно и в целом просто заморозить перед поездкой, и им потребуется некоторое время, чтобы растаять, если положить их в помещении не на солнце. Можно изначально взять не свежее мясо, а консервы, тоже самое касается и овощей. А некоторые вообще заменить чем-то сухим, что не требует хранения в холодильнике. Однако в любом случае много еды с собой взять не получится.Конечно, если нет холодильника, просто заменить его не получится. Если в доме есть погреб, это уже лучше, потому что там температура вполне подходит для хранения еды на какое-то время. Но бывает, что в доме погреба нет.Существует ещё один интересный вариант, как хранить продукты достаточно длительное время — это хранение их в колодце. Продукты нужно упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в ведро. А его, в свою очередь, нужно опустить в колодец на тот уровень, когда оно будет в воде лишь на половину. Если на нём будет плотная крышка, так, безусловно, надёжнее. Но, опять же, много еды так хранить не удастся, ведро — очень ограниченная ёмкость, а использовать два или три ведра не всегда бывает возможно.Продукты можно хранить и в колодцеКогда погреба нет, его также можно соорудить и отдельно, не в доме. Есть специальные мини варианты, которые сооружаются за короткое время и особых сил не требуют. В мае температура промёрзшей земли всё ещё остаётся достаточно низкой после зимы. Благодаря этому и можно создать у себя на даче мини-погреб. Самые лучшие условия для хранения будут с апреля до конца июня. Тогда земля уже прогреется окончательно. Конечно же, такой погреб нужно размещать там, где солнечного света меньше всего. Также это место должно быть сухим, не располагаться рядом с компостом, сараем и туалетом. Если такого места нет, лучше посадить вокруг него цветы или сделать какой-то навес, который будет давать тень на весь день.Сам по себе мини-погреб — это бочка, лучше всего пластиковая, которая вкопана в землю практически целиком. Она должна быть без повреждений, герметичной. Яму для такой конструкции нужно вырыть с запасом по бокам и на дне не менее чем в тридцать сантиметров, уложить на дно песок и затем установить бочку. Песком также обложить по бокам в тридцатисантиметровом зазоре. Так можно будет избежать повреждений бочки грунтом, также её не вытолкнет наружу весной. Крышка этой бочки должна быть максимально тяжёлой, закрываться плотно. Лучше, если она будет двойной. Она защитит бочку от грунтовых вод и осадков. Также дополнительно поверх можно уложить утеплитель.Вариант создания погребаВнутри продукты также необходимо хранить в мешках, чтобы было удобнее доставать, потому что конструкция получится достаточно глубокой. Делается это быстрее, чем кажется. Но и у такого варианта есть некоторые недостатки, например, грунтовые воды и грызуны с муравьями.Кроме такого погреба, можно создать и настоящий мини-ледник. Раньше такие ледяные склады использовались повсеместно. Они были в каждом деревенском доме, и для этого ещё зимой для их создания специально нарезали большие куски льда, пока снег не начал таять. На самом деле это был такой же погреб, но только с использованием льда. Конечно, наиболее активно он использовался именно в летний период. С появлением холодильников такая необходимость более не требовалась, но всё равно может кому-то пригодиться и сегодня. Его можно сделать на даче и самому даже сегодня, для этого лишь потребуется много льда.Лёд в бутылках очень удобенЛучше всего создать его в специальном ящике, потому что выкопать достаточно глубокую яму для него может быть сложной задачей. Ящик всё равно будет необходимо утеплить дополнительно, сделать ему двойные стенки и уложить межу ними керамзит, пенополистирол, что больше нравится. Внутри ящик лучше всего покрыть полиэтиленовой пленкой, можно заменить её на строительную фольгу, она тоже подойдёт. По центру нужно будет установить ёмкость из металла и оставить свободным пространство в котором будет находиться лёд. Льда для этого потребуется очень много, он не должен будет таять очень долго. Потому лёд из формы для коктейлей или кофе не подойдёт, это недостаточное количество, к тому же нужны именно крупные куски.Лучше всего заготовить лёд ещё с зимы, а начать строительство ледника осенью, когда земля ещё не до конца промёрзнет. Чтобы лёд таял как можно медленнее, тоже есть варианты его сохранения. Вокруг продуктов нужно будет поместить пластиковые бутылки, почти до конца наполненные льдом — на девяносто процентов. Сколько продержится такой ледник, зависит от разных факторов, например, от утеплителя и места расположения ледника. Но в любом случае этого хватит не более чем на четыре дня, дальше потребуется новый лёд. Ледник можно сразу же размещать в прохладном подвале, сухом сарае. Как и раньше, сейчас также можно посадить рядом с таким ледником растения, чтобы они вытягивали всю влагу.Атмосферный холодильникЕсть и иной вариант, наиболее простой — атмосферный холодильник. Он работает интересным, но при этом простым способом — это соотношение температуры воды, которая испаряется, и температуры точки pосы. Чтобы соорудить подобную конструкцию, необходимо будет взять таз и ведро, которое имеет очень плотно прилегающую крышку, а также воду. В ведро необходимо поместить продукты, закрыть его крышкой и после поставить в таз наполненный водой. Ведро также необходимо будет накрыть тканью, чтобы именно она впитывала влагу, для этого вполне подойдёт кухонное полотенце, оно должно быть наполовину в воде. Так жидкость будет подниматься по волокнам и охлаждать ведро с продуктами. Создать его очень быстро и просто, источники энергии ему совсем не требуются. Но устанавливать его можно только в тени и на сильном сквозняке, а летом он может быть неэффективен вовсе.Сумка холодильник — тоже интересный и вовсе не требующий сил вариант. Сумка-холодильник — один из самых распространённых вариантов хранить еду в прохладе во время пикников или очень долгих поездок. Однако стоит понимать, что термосумка и сумка-холодильник — две совершенно разные вещи. Первая будет работать, как и описанный выше термос, и будет просто держать температуру у заранее охлаждённой еды, но не заморозит её. А сумка-холодильник сама будет поддерживать xoлодную температуру внутри себя.Аккумулятор для сумкиЭто специальный контейнер, который дополнительно хорошо теплоизолирован и имеет специальные аккумуляторы для поддержания температуры. Их хватает на сутки. Есть разнообразные варианты подобных холодильников, и их размеры тоже очень отличится. Лучше всего они, конечно же, подходят для перевозки продуктов, но и какое-то время хранить их в сумке-холодильнике тоже можно. Оптимальный вариант — сумка на двадцать пять литров. Внешний слой состоит из синтетической ткани, затем идёт сама термоизоляция и материал который защищает продукты от света. При выборе стоит обратить внимание именно на него.Но лучше холодильник нет ничего