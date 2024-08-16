15 поразительных и познавательно-любопытных фактов о деньгах разных времён и стран

Деньги, деньги,деньги...
В мире, пожалуй, не встретишь людей, которые бы равнодушно относились к деньгам. Кто-то их боготворит, кто-то считает источником всех бед и проблем. В этом обзоре мы постарались соблюсти нейтралитет и посмотреть на деньги как на один из интереснейших инструментов общества.
1. Домашние животные
Лохматый капитал.
Крупный рогатый скот (в том числе овцы, верблюды и другие домашние животные) являются первой и древнейшей формой денег. Каждая единица крупного рогатого скота называлась «капут», что переводится с латыни, как «голова». Таким образом, у человека, владеющего большим количеством скота, было много «капут» или во множественном числе «капитал». Именно это слово до сих пор используется для описания денег.
На протяжении всей истории люди использовали различные формы денег, такие как мыло, бобы какао, волосы с хвоста слона, целые слоны, зерно, шкуры животных, рыболовные крючки, перья, чай, табак, перья птиц и зубы медведей.
2. Первый образ человека на монете
Монета Юлия Цезаря.
Римляне были первыми, кто отчеканил образ живого человека на монете. После победы в войне Юлий Цезарь приказал отчеканить свой портрет на монете в 44 г. до н.э. Римляне делали свои монеты в храме Юноны Монеты, богини брака и женщин. Именно от имени богини и произошли слова «мята» и «деньги».
3. Месопотамские жетоны
Своеобразные шумерские монеты.
Шумеры в древней Месопотамии (современный Ирак) были первыми людьми, кто начал использовать слитки, первую форму металлических денег. Номинал слитков зависел от их веса.
4. Рыцарское кольцо с гербом
Кольцо - печать рыцарского ордена Тамплиеров.
В средние века рыцари не хотели носить с собой наличные из-за того, что повсеместно были воры и грабители. Вместо этого, рыцари носили специальные кольца со своими гербами. Когда рыцарь останавливался на постоялом дворе, он проштамповывал своим кольцом «счет». Позже хозяин постоялого двора относил «заверенный счет» в замок рыцаря, где ему и выплачивали деньги.
5. Сорт глины «pygg»
Копилка Свинья.
В средневековой Англии был сорт глины, который назывался «pygg», и который использовался для того, чтобы делать домашнюю утварь и горшки, в которых держали деньги. Из-за созвучия со словом «pig» (свинья), в конце-концов копилки начали делать в виде свиней.
6. «Cломанная скамейка»
Banca rotta.
Слово «банкрот» произошло от итальянского «banca rotta» (что в дословном переводе означает «сломанная скамейка»). В годы зарождения банковского дела люди, которые обменивали, хранили и ссужали деньги, занимались этим на общественных рынках, сидя на скамейке. Если у этого человека на скамейке или «банкира» заканчивались деньги или он обманывал клиента, то его скамейку ломали.
7. Исландцы забывают банкноты и монеты
Исландская купюра.
Исландцы используют кредитные карты и дебетовые карты больше, чем любая другая страна в мире. Семьдесят процентов всех потребительского бизнеса в Исландии осуществляется с помощью пластика, по сравнению с 39% в Северной Америке.
8. Квинтильонов 100 пенго
Венгрия 100.000.000 пенго 1946.
Правительство Венгрии в 1946 году из-за гиперинфляции напечатало банкноту с самым высоким номиналом: 100 квинтильонов пенгё. Сто квинтильонов выглядит следующим образом: 100 000 000 000 000 000 000. Страной, в которой была зафиксирована наихудшая инфляция в мире, является Зимбабве. В 2008 году здесь была инфляция в 6,5 секстиллионов процентов.
9. Самая долговечная валюта в истории
Раковины Каури.
На протяжении всей истории существовало много необычных форм денег, таких как каури – раковина морской улитки. Каури были красочными и долговечными, что сделало их популярными деньгами среди цивилизаций по всему миру. Каури были наиболее длительно и широко используемой валютой в истории. Ранние римляне использовали в виде денег соль.
На самом деле, слово «зарплата» (английское «salary») происходит от слова «sal», что на латинском означает «соль». Жители острова Яп в Тихом океане использовали бубликовидные камни в качестве денег. Некоторые подобные камни достигали в диаметре 4 метров.
10. Фидуциарные деньги
Бумажная бумага от недолговременного правительства...
Большая часть денег в современном мире – фидуциарные, то есть они не подкреплены золотом или другими драгоценными металлами. Термин «фидуция» происходит от латинского слова «fiat» (да будет так). Это деньги, которые ходят в обращении просто потому, что правительство объявило их официальными деньгами.
11. Игра «Монополия»
Деньги Монополии.
Для знаменитой игры «Монополия» каждый год печатается больше денег, чем настоящих денег по всему миру. Для одной «Монополии» печатается $ 15 140 игрушечных денег.
12. Первые китайские бумажные деньги
Бумажные деньги 9 в.н.э.
Китайцы изобрели бумажные деньги в 9 веке нашей эры. Их первоначальным названием были «летающие деньги», поскольку их легко могло сдуть ветром. Однако их использовали только в течение короткого времени. В первый раз бумажные деньги постоянно начали использоваться в 18 веке французами.
13. Эректильная дисфункция и тревожность
Дисфункция, тревожность... Бизнес.
Если у мужчины жена или постоянная герлфренд зарабатывает больше денег, чем он сам, то, скорее всего, он страдает от эректильной дисфункции и повышенной тревожности. Также более вероятно, что он начнет изменять, чтобы «доказать» свою мужественность. При этом сегодня 40% женщин зарабатывают больше, чем их партнеры-мужчины.
14. Первые монеты с номиналом
Медные монеты Петра 1 1700 - 1722 гг.
Первые монеты с отчеканенным на них номиналом были выпущены примерно в 600 году до нашей эры в древней Лидии (современная Турция). Монеты были сделаны из электры, которая представляет собой сплав из золота и серебра.
15. Самая большая банкнота
Золотой сертификат номиналом $ 100.000.
Самый большая когда-либо отпечатанная банкнота, - золотой сертификат номиналом $ 100.000, который выпустили в 1934 году. Однако, его не распространяли среди широкой общественности, а использованы для сделок между Федеральными резервными банками.
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