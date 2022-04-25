20 невероятных аэрофотографий Земли в инфракрасном диапазоне

Аэрофотографий Земли.
«На мир лучше всего смотреть сверху!» - уверен британский пилот и талантливый фотограф Джон Боулз. Потрясающие пейзажи он снимает с огромной высоты в инфракрасном свете. И виды действительно получаются потрясающими!
1. Извилистая река
Северо-запад Ирана.
2. Искусственные острова Палм Джумейра и сверкающие горизонты Дубая
Великолепный Дубай с высоты.
3. Броуд-пик в горном массиве Гашербрум
Одна из самых высоких горных вершин в Пакистане.
4. Бангладеш в дельте реки Ганг
Крупнейшая дельта в мире.
5. Открытый карьер
На инфракрасной фотографии имеет красноватый оттенок.
6. Килиманджаро
Удивительные горы Танзании.
7. Река Падма
Одна из крупнейших рек Бангладеш и главный рукав Ганга.
8. Гора Кунианг Киш
В горном массиве Каракорум на территории Пакистана.
9. Побережье Атлантики скованное льдами
Материковая части провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада.
10. Восточно-Африканская рифтовая долина
Крупное рифтовое образование рельефа Африки.
11. Великая рифтовая долина
Одно из самых впечатляющих мест на Земле.
12. Горная цепь Куньлунь в Китае
Эту гигантскую горную цепь называют позвоночным столбом Азии: от Памира хребты уходят далеко на восток Китая и пересекают весь материк.
13. Озеро Урмия в Иране
Когда-то было крупнейшим озером на Ближнем Востоке.
14. Посёлки в полях Болгарии
Выглядит как головоломка.
15. Горный массив Ирана
Половину территории Ирана занимают горы.
16. Ван – самое большое озеро Турции
Питание солёного озера осуществляется за счёт ручьёв, стекающих с окрестных гор.
17. Над Дубаем
Район «Дубай Марина» – жемчужина города.
18. Промышленная зона
Различные цветовые оттенки с высоты птичьего полета.
19. Река Хонгха в северном Вьетнаме
Красная река, одна из крупнейших рек Вьетнама.
20. Город Стелленбош
Бывшее европейское поселение, недалеко от Кейптауна в Южной Африке.
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