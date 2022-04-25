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20 невероятных аэрофотографий Земли в инфракрасном диапазоне


Аэрофотографий Земли.

Аэрофотографий Земли.

«На мир лучше всего смотреть сверху!» - уверен британский пилот и талантливый фотограф Джон Боулз. Потрясающие пейзажи он снимает с огромной высоты в инфракрасном свете. И виды действительно получаются потрясающими!

1. Извилистая река


Северо-запад Ирана.

Северо-запад Ирана.

 

2. Искусственные острова Палм Джумейра и сверкающие горизонты Дубая


Великолепный Дубай с высоты.

Великолепный Дубай с высоты.

 

3. Броуд-пик в горном массиве Гашербрум


Одна из самых высоких горных вершин в Пакистане.

Одна из самых высоких горных вершин в Пакистане.

 

4. Бангладеш в дельте реки Ганг


Крупнейшая дельта в мире.

Крупнейшая дельта в мире.

 

5. Открытый карьер


На инфракрасной фотографии имеет красноватый оттенок.

На инфракрасной фотографии имеет красноватый оттенок.

 

6. Килиманджаро


Удивительные горы Танзании.

Удивительные горы Танзании.

 

7. Река Падма


Одна из крупнейших рек Бангладеш и главный рукав Ганга.

Одна из крупнейших рек Бангладеш и главный рукав Ганга.

 

8. Гора Кунианг Киш


В горном массиве Каракорум на территории Пакистана.

В горном массиве Каракорум на территории Пакистана.

 

9. Побережье Атлантики скованное льдами


Материковая части провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада.

Материковая части провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада.

 

10. Восточно-Африканская рифтовая долина


Крупное рифтовое образование рельефа Африки.

Крупное рифтовое образование рельефа Африки.

 

11. Великая рифтовая долина


Одно из самых впечатляющих мест на Земле.

Одно из самых впечатляющих мест на Земле.

 

12. Горная цепь Куньлунь в Китае


Эту гигантскую горную цепь называют позвоночным столбом Азии: от Памира хребты уходят далеко на восток Китая и пересекают весь материк.

Эту гигантскую горную цепь называют позвоночным столбом Азии: от Памира хребты уходят далеко на восток Китая и пересекают весь материк.

 

13. Озеро Урмия в Иране


Когда-то было крупнейшим озером на Ближнем Востоке.

Когда-то было крупнейшим озером на Ближнем Востоке.

 

14. Посёлки в полях Болгарии


Выглядит как головоломка.

Выглядит как головоломка.

 

15. Горный массив Ирана


Половину территории Ирана занимают горы.

Половину территории Ирана занимают горы.

 

16. Ван – самое большое озеро Турции


Питание солёного озера осуществляется за счёт ручьёв, стекающих с окрестных гор.

Питание солёного озера осуществляется за счёт ручьёв, стекающих с окрестных гор.

 

17. Над Дубаем


Район «Дубай Марина» – жемчужина города.

Район «Дубай Марина» – жемчужина города.

 

18. Промышленная зона


Различные цветовые оттенки с высоты птичьего полета.

Различные цветовые оттенки с высоты птичьего полета.

 

19. Река Хонгха в северном Вьетнаме


Красная река, одна из крупнейших рек Вьетнама.

Красная река, одна из крупнейших рек Вьетнама.

 

20. Город Стелленбош


Бывшее европейское поселение, недалеко от Кейптауна в Южной Африке.

Бывшее европейское поселение, недалеко от Кейптауна в Южной Африке.

 

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20 невероятных аэрофотографий Земли в инфракрасном диапазоне

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