Какие конфеты в СССР обожали все дети, но их отказались выпускать

Сладости/ фото: ru.pinterest.com, pinterest.com
Сейчас мегапопулярен дубайский шоколад. В Сети гуляют вирусные ролики, как молодежь одну за другой ест толстые шоколадные плитки. В СССР тоже были свои тренды на сладости. Так, после выхода мультфильма «Крокодил Гена и его друзья» в магазинах появилась вкусная карамель «Чебурашка», а вскоре конфеты стали «фигурантом» судебного процесса и были сняты с производства.
1. Немного из истории
Кадр из мультфильма/ фото: iz.ru
В 1969 году прямо под Новый год в кинотеатрах страны стали показывать кукольный мультфильм режиссера Романа Качанова «Крокодил Гена и его друзья», который был поставлен по мотивам детской книги Эдуарда Успенского. Семейный мультипликационный фильм произвел фурор. Взрослым и детям понравился придуманный писателем тропический зверек Чебурашка. Теперь его знали все — Чебурашка стал очень популярным в СССР! Каждый ребенок хотел лично познакомиться со сказочным персонажем. В магазинах начали скупать все книги Успенского, а производители начали искать свою выгоду и выпускать товары с изображением Чебурашки. Его можно было встретить на советских открытках, марках, на этикетках детской косметики, газированных напитков и конфет.
2. «Чебурашка» от завода «Красный октябрь»
Фантик от карамели/ фото: tr.pinterest.com
Первым заводом, который стал производить конфеты с изображением литературного героя, стал «Красный октябрь». Название также было посвящено персонажу Успенского - «Чебурашка». Однако на фантике был изображен довольно странный зверек. Он не был похож на мультипликационного Чебурашку и выглядел так словно его нарисовал маленький ребенок.
3. Авторские права
Э. Успенский/ фото: kino-teatr.ru
Когда в стране начала зарождаться рыночная экономика, разгорелись споры относительно авторских прав на использование литературного образа Чебурашки в изготовлении различных детских продуктов. В советских городах уже существовали детские сады, клубы, продукты питания и косметика с изображением «ушастика». Писатель Эдуард Успенский утверждал, что авторство полностью принадлежит только ему, а художник Леонид Шварцман говорил, что мультипликационный образ - большие уши, глаза и милую мордочку, создал он. В ходе разбирательств Успенский отстоял авторство и теперь размещать образ и название «Чебурашка» можно было только с его согласия.
4. Судебные разбирательства
Производство конфет/ фото: magiya-vokrug.ru
После того как Успенский официально оформил авторские права на использование торговой марки «Чебурашка», завод «Красный октябрь» должен был отчислять вознаграждения за каждую проданную конфету. Однако завод этот факт игнорировал. Писателю ничего не оставалось, как с помощью судебного процесса решить этот вопрос. Во время судебного заседания писатель потребовал прекратить производство карамели или выпускать, но оплатой авторского права. Стороны судебного разбирательства примирились, но производство конфет так и не возобновилось. Как объяснил начальник юридического отдела завода Константин Феденюк, удовлетворить поставленные условия писателем они не могли, но было предложено взаимовыгодное предложение. Автор отказался. Руководители завода решили не усугублять конфликтную ситуацию и полностью остановили производство конфет с изображением литературного героя.
5. Новая упаковка
Советская карамель/ фото: meshok.net
Дети, которые обожали карамельку «Чебурашка», получился самый нежелательный исход. Конфет с изображением любимого героя больше не было в магазинах. Правда, некоторые советские граждане утверждали, что в это же время появились новые конфеты с удивительно знакомым вкусом — карамель была сливочного вкуса с шоколадной начинкой, а назвалась она «Ванька-Встанька». Оказалось, что производитель решил попытать удачу и перезапустил выпуск «Чебурашки» под новым названием. Но эта идея не увенчалась успехом. Конфеты так и не стали популярными, несмотря на сохранение рецептуры.
6. Современные конфеты «Чебурашка»
Маркетплейс/ фото: https://www.wildberries.ru/
Сейчас в России можно встретить конфеты «Чебурашка», которые производят разные кондитерские фабрики. Правда, с советской карамелью они не имеют ничего общего. В магазинах можно купить леденец на палочке, жевательную конфету, сладкий адвент календарь, драже, сладкий бокс, шипучку и шоколадные конфеты — все они носят имя литературного героя Успенского. Дети продолжают любить такие сладости, но не из-за вкуса, а за Чебурашку, который изображен на упаковке.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии