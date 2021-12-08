8 подозрительных случаев, когда ни в коем случае нельзя расплачиваться «кредиткой»

Когда точно не стоит расчехлять банковскую карту.

Пластиковые карты сделали жизнь проще, но рисков не убавилось.

1. На сайтах, чей адрес начинается не с «HTTPS://»

Всегда проверяйте электронный адрес магазина.

2. Если кто-то просит прислать реквизиты вашей карты электронным письмом

Не пересылайте реквизиты карты по электронной почте.

3. Когда хотите сделать пожертвование прямо на улице

Пожертвования на улице – только наличными.

4. Когда разговариваете по телефону

Вы не знаете, кто может вас слушать и слышать

5. Когда при покупке онлайн у продавца нет положительных отзывов

Всегда изучайте отзывы других покупателей.

6. Когда собираетесь оплатить покупку, используя публичный WI-FI

Не делайте покупки, используя WI-FI в общественных местах.

7. И когда используете общественный компьютер

Общий компьютер – не лучший выбор для покупок.

8. Если терминал для оплаты выглядит подозрительно

Внимательно осмотрите терминал перед оплатой.