Каковы были шансы на выживание римских легионеров в первой шеренге

Воюет строй, а не отдельный боец. |Фото: pinterest.com.

Реальное сражение выглядит совсем не так, как представляют себе художники. |Фото: kartinkin.net.

Реальная эффективность доспехов буквально отсутствует в кино. |Фото: kartinkin.net.

В плотном строю в шлеме и со щитом ты почти бессмертен. ¦Фото: ratobor.com.