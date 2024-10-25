Черные вороны — символ Тауэра

Черные вороны — пожалуй, не только одна из главных легенд, но и важный символ современного Тауэра. Ещё в XVII веке король Чарльз II издал указ, по которому в замке постоянно должны находиться шесть черных воронов. Следить за этим должен был специальный стражник-хранитель воронов, в обязанности которого входило полное содержание птиц.

Эта традиция жива и по сей день. И для этого есть свои причины.В 1666 году в Лондон пришла беда – случился Великий лондонский пожар. Три дня огнём была охвачена центральная часть города. Огонь уничтожил практически все жилые постройки в пределах старой римской городской стены.Великий лондонский пожар 1666 года.Огонь почти добрался до дворца короля Карла II, расположенного в Вестминстере. Но несмотря на то, что жизни короля угрожала огромная опасность, он не покинул дворец , чем вдохновил жителей Лондона на борьбу с огнём. И чудо случилось: пожар удалось остановить, а Уайтхоллский замок остался нетронутым.В сгоревшие развалины города стеклись тысячи свиней, кошек и диких воронов – в Лондоне царил полный хаос. Поэтому король призвал истреблять всех диких животных в городской черте, чтобы спасти город от болезней, которые потенциально могли распространиться со скоростью, ничуть не меньшей, чем у только закончившегося пожара.Вороны лондонского Тауэра.Однако королевский астролог сделал важное предостережение, что королевство может пасть, когда будет убит последний ворон. Прагматичный монарх прислушался к этому предсказанию и приказал оставить в живых 6 воронов, которых по его приказу поселили в Тауэре.Лондонский Тауэр, вид с реки Темза.Возможно, это только легенда, но и по сей день в лондонском Тауэре живут вороны, которых считают частью королевской семьи. У птиц строгий рацион питания – они съедают 170 г сырого мяса в день, а также употребляют сухой птичий корм, пропитанный кровью . Крис Скайф, нынешний Смотритель и Хранитель воронов.Кстати, сегодня кроме шести «обязательных» воронов в Тауэре живёт и один «запасной». Вороны живут буквально в королевских условиях, ведь многие люди и сегодня верят, что без этих птиц империя падёт. Эти птицы фактически живут во дворце, и к ним приставлены слуги. Вороны содержатся за государственный счет, и все, что от них требуется, это время от времени оказываться перед публикой.Ворон на лужайке возле Тауэра.Во время Второй мировой войны бомбардировки Лондона пережил только один из воронов, поэтому премьер-министр Уинстон Черчилль дал специальное распоряжение восстановить количество птиц. С того момента вороны были официально зачислены в ряды Королевской армии, хотя стоит заметить, что их могут «разжаловать» за неприемлемое поведение.Один из бифитеров кормит воронов.Эти необычные помощники короны наверняка являются самыми избалованными птицами в стране. За ними ухаживает специальный Смотритель воронов, который выбирается из 38 членов церемониальной йоменской стражи Тауэра, также известных как «Бифитеры». Никому, кроме них, к птицам приближаться нельзя.Шесть воронов Тауэра.В 1987 года в Великобритании была запущена специальная программа по подержанию численности популяции воронов. С 2013 года в Тауэре живет 8 этих птиц: 6 «основных» воронов, 1 «запасной» и еще один «ученик». Птиц зовут Мерлин, Хугин, Мунин , Джубили, Портия, Эрин, Роки и Грип (по имени ручного ворона Чарльза Диккенса).Сегодня вороны – одна из главных достопримечательностей Тауэра. Им подрезают маховые перья, но при этому они свободно перемещаются по территории крепости. Вороны умеют говорить и имитировать звуки.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)