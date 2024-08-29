25 значимых изобретений в истории, которые радикально изменили мир

Изобретения, которые изменили мир.
Ещё два десятилетия назад люди и мечтать не могли о таком уровне развития технологий, как существует сегодня. Сегодня, чтобы пролететь половину земного шара, нужно всего полдня, современные смартфоны в 60 000 раз легче и в тысячи раз более производительные, чем первые компьютеры, сегодня производительность сельского хозяйства и продолжительность жизни высоки, как никогда в истории человечества.
1. Цианид
Цианид - ядовит и очень важен.
Хотя цианид кажется довольно спорным, чтобы включать его в этот список, данное химическое вещество сыграло важную роль в истории человечества. В то время как газообразная форма цианида стала причиной гибели миллионов людей, именно это вещество является основным фактором при добыче золота и серебра из руды. Поскольку мировая экономика была привязана к золотому стандарту, цианид является важным фактором в развитии международной торговли.
2. Самолет
Братьев Райт.
Сегодня уже никто не сомневается в том, что изобретение "металлической птицы" оказало одно из самых больших воздействий на историю человечества благодаря радикальному сокращению времени, необходимого для транспортировки товаров или людей. Изобретение братьев Райт было с восторгом воспринято общественностью.
3. Анестезия
Анестезия - панацея для пациентов и врачей.
До 1846 года любая хирургическая процедура была похожа скорее на какую-то мучительную пытку. Хотя анестетики использовались на протяжении тысяч лет, их ранние формы представляли собой разве что алкоголь или экстракт мандрагоры. Изобретение современной анестезии в виде закиси азота и эфира позволило врачам спокойно оперировать пациентов без малейшего сопротивления с их стороны (ведь пациенты ничего не чувствовали).
4. Радио
Споры о том, кто был изобретателем радио, ведутся и сегодня.
Истоки истории радио очень спорные. Многие утверждают, что его изобретателем был Гульельмо Маркони. Другие же утверждают, что это был Никола Тесла. В любом случае, эти два человека сделали очень многое, чтобы люди смогли успешно передавать информацию через радиоволны.
5. Телефон
Демонстрация телефонного аппарата Белла в 1877 г.
Телефон был одним из самых важных изобретений в нашем современном мире. Как и в случае всех крупных изобретений, по поводу того, кто был его изобретателем, спорят до сих пор. Ясно только одно: патентное ведомство США выдало первый телефонный патент Александру Грэхему Беллу в 1876 году. Этот патент послужил основой для будущих исследований и развития электронной передачи звука на большие расстояния.
6. Всемирная паутина
Всемирная паутина: год появления 1969.
Хотя все думают о том, что это совершенно недавнее изобретение, Интернет существовал в архаической форме в 1969 году, когда вооруженные силы Соединенных Штатов разработали ARPANET. Но в относительно современном виде Интернет появился только благодаря Тиму Бернерсу-Ли, который создал сеть гиперссылок на документы в Университете штата Иллинойс и создал первый браузер World Wide Web.
7. Транзистор
Так выглядел первый транзистор.
Сегодня кажется, что снять трубку телефона и позвонить кому-то в Мали, США или Индии — очень легко, но это не было бы возможным без транзисторов. Полупроводниковые транзисторы, которые усиливают электрические сигналы, сделали возможным отправку информации на большие расстояния. Человеку, который стал первым проводить эти исследования, Уильяму Шокли, приписывают создание Силиконовой долины.
8. Атомные часы
Атомные часы.
Хотя это изобретение может показаться не столь революционным, как многие из предыдущих пунктов, изобретение атомных часов имело решающее значение в продвижении науки. Используя микроволновые сигналы, излучаемые изменяющимися уровнями энергии электронов, атомные часы и их точность сделали возможным широкий спектр современных современных изобретений, в том числе GPS, ГЛОНАСС, а также Интернет.
9. Паровая турбина
Паровая турбина.
Паровая турбина Чарльза Парсонса буквально изменила развитие человечества, придав толчок индустриализации стран и сделав возможным для кораблей быстро преодолевать океанские просторы. Только в 1996 году 90% электроэнергии в США было сгенерировано паровыми турбинами.
10. Пластик
Такой разный пластик.
Несмотря на повсеместное использование в нашем современном обществе пластика, он появился только в прошлом веке. Водостойкий и высокоподатливый материал используется практически во всех отраслях промышленности, от упаковки пищевых продуктов до игрушек и даже космических кораблей. Хотя большинство современного пластика делают из нефти, сегодня все чаще звучат призывы вернуться к оригинальной версии, которая частично была органической .
11. Телевидение
Почти 80% населения Земли имеют телевизор.
У телевидения была длинная и легендарная история, которая началась еще с 1920-х годов и продолжается до сих пор. Это изобретение стало одним из наиболее популярных потребительских продуктов по всему миру - почти 80% семей имеют телевизор.
12. Нефть
Чёрное золото.
Большинство людей вообще не задумываются, когда заправляют бак своего авто. Хотя люди добывают нефть в течение тысячелетий, современная нефтяная и газовая промышленность возникли во второй половине девятнадцатого века. После того, как промышленники увидели все преимущества продуктов из нефти и количество энергии, вырабатываемой при их сжигании, они наперегонки бросились делать скважины для добычи "жидкого золота".
13. Двигатель внутреннего сгорания
Двигатель внутреннего сгорания.
Без открытия эффективности сгорания нефтепродуктов, современный двигатель внутреннего сгорания был бы невозможен. Учитывая, что он начал применяться буквально везде: от автомобилей до сельскохозяйственных комбайнов и горнопроходческих машин, эти двигатели позволили людям заменить непосильную, кропотливую и трудоемкую работу машинами, которые могут делать эту работу гораздо быстрее. Двигатель внутреннего сгорания также дал людям свободу передвижения, поскольку именно он был использован в автомобилях.
14. Железобетон
Железобетон.
Бум в строительстве высотных зданий случился только в середине девятнадцатого века. Благодаря встраиванию стальных арматурных стержней (арматуры) в бетон перед его заливкой люди смогли строить железобетонные искусственные сооружения в разы большего веса и размера, нежели ранее.
15. Пенициллин
Пенициллин
Сегодня на планете Земля жило бы намного меньше людей, если бы не было пенициллина. Официально открытый шотландским ученым Александром Флемингом в 1928 году пенициллин стал одним из самых важных изобретений/открытий, которое сделало современный мир возможным. Антибиотики были одними из первых лекарственных средств, которые смогли бороться с стафилококками, сифилисом и туберкулезом.
16. Холодильник
Так выглядел первый холодильник.
Обуздание тепла было, возможно, самым важным открытием на сегодняшний день, но это заняло много тысячелетий. Хотя люди уже давно использовали лед для охлаждения, его практичность и доступность была ограничена. В девятнадцатом веке ученые изобрели искусственное охлаждение с помощью химических веществ. К началу 1900-х годов, почти каждый мясоконсервный комбинат и крупный дистрибьютор продуктов питания уже использовал искусственное охлаждение для сохранения продуктов.
17. Пастеризация
Луи Пастер - человек, который открыл пастеризацию.
За полвека до открытия пенициллина спасению множества жизней помог новый процесс, открытый Луи Пастером — пастеризация или нагревание продуктов (первоначально это были пиво, вино и молочные продукты) до температуры, достаточно высокой, чтобы убить большинство вызывающих порчу бактерий. В отличие от стерилизации, которая убивает все бактерии, пастеризация только снижает количество потенциальных патогенов до уровня, который делает большинство продуктов питания годными к употреблению без опаски заражения, при этом сохраняя вкус пищи.
18. Солнечная батарея
Солнечная батарея.
Подобно тому, как нефтяная промышленность вызвала бурное развитие промышленности в целом, изобретение солнечной батареи позволило людям использовать возобновляемую форму энергии гораздо более эффективным способом. Первая практически применимая солнечная батарея была разработана в 1954 году учеными Bell Telephone, сегодня же популярность и эффективность солнечных батарей резко возросла.
19. Микропроцессор
Микропроцессор.
Сегодня людям пришлось бы забыть о своем ноутбуке и смартфоне, если бы не был изобретен микропроцессор. Один из наиболее широко известных суперкомпьютеров ENIAC был построен в 1946 году и он весил 27,215 тонн. Инженер Intel Тед Хофф создал первый микропроцессор в 1971 году, вместив все функции суперкомпьютера в один крошечный чип и тем самым сделав возможным создание портативных компьютеров.
20. Лазер
Такой полезный лазер.
Усилитель индуцированного излучения света или лазер был изобретен в 1960 году Теодором Мейманом. Современные лазеры используются в множестве изобретений, в том числе в лазерных резаках, сканерах штрих-кодов и хирургическом оборудовании.
21. Азотфиксация
Азотфиксация: для жизни на Земле.
Хотя это может показаться слишком напыщенным, азотфиксация или фиксация молекулярного атмосферного азота "несет ответственность" за взрыв человеческой популяции. Путем преобразования атмосферного азота в аммиак стало возможным производство высокоэффективных удобрений, которые позволили увеличить объемы сельскохозяйственного производства.
22. Конвейер
Конвейер.
Сегодня тяжело переоценить важность сборочных линий. До их изобретения все изделия делали вручную. Сборочная линия или конвейер позволила разработать крупносерийное производство одинаковых запчастей, значительно сократив время, которое требовалось, чтобы создать новый продукт.
23. Оральные контрацептивы
Оральные контрацептивы.
Хотя таблетки и пилюли были одним из основных методов лекарств, которые существовали уже в течение тысяч лет, изобретение орального контрацептива стало одним из наиболее значимых нововведений. Именно это изобретение стало стимулом для сексуальной революции.
24. Мобильный телефон / смартфон
Самый популярный гаджет.
Сейчас наверняка многие читают эту статью со смартфона. За это нужно поблагодарить компанию Motorola, которая еще в 1973 году выпустила первый беспроводной карманный мобильный телефон, который весил целых 2 кг, а на его подзарядку требовалось целых 10 часов. Что еще хуже, в то время можно было спокойно болтать только в течение 30 минут.
25. Электричество
Электричество - проматерь всех изобретений.
Большинство современных изобретений было бы попросту невозможным без электричества. Пионеры, такие как Уильям Гилберт и Бенджамин Франклин, заложили первоначальную основу, на которой изобретатели, такие как Вольт и Фарадей начали вторую промышленную революцию.
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