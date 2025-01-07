Вещи, которые делают интерьер дешёвым и старомодным

Квартира может рассказать о вас, ваших привычках, увлечениях и образе жизни гораздо больше, чем вы можете себе представить. Поэтому, чтобы окружающие не усомнились в вашем хорошем вкусе и высоком статусе, советуем отказаться от некоторых популярных приемов, которые сильно дешевят интерьер.







1. Большие зеркала

2. Атласное постельное белье

3. Плюшевые игрушки

4. Копии известных картин

5. Большое количество декоративных подушек

6. Старомодная обивка и текстиль

7. Посуда со сколами

Мнение дизайнеров

Зеркало на всю стену портит интерьер.Несмотря на то, что зеркала являются отличным помощником для визуального увеличения пространства и могут стать прекрасным акцентом в интерьере, не стоит увлекаться и покупать домой огромные экземпляры в оригинальных рамах. Да, они будут привлекать внимание, но, увы, это будет свидетельствовать, скорее, о вашем плохом вкусе, чем о том, что вы удачно подобрали предмет интерьера. Гораздо лучше смотрятся изящные настенные или напольные модели в элегантных или едва заметных рамах. Их можно разместить в прихожей или спальне, главное, чтобы это выглядело уместно.Кстати, мебель с зеркальными дверцами – это тоже прошлый век. Она не только смотрится не очень красиво, но и является жутко непрактичной. Сложно представить себе человека, который будет тратить целый день на то, чтобы полировать эти зеркала. А ведь по-другому никак – на поверхности постоянно скапливается пыль, отпечатки пальцев и прочие загрязнения. Нет ничего более удручающего, чем заляпанное зеркало, которое свидетельствует о неопрятности и лени хозяйки, а также дешевизне интерьера.Белье из атласа выглядит вульгарно.Раньше атласное белье считали признаком роскоши, однако эти времена давно прошли. Сейчас оно говорит, скорее о том, что человек не ценит свой комфорт и не разбирается в качественном постельном белье, от которого напрямую зависит крепкий сон. Более того, дизайнеры утверждают, что действительно обеспеченные люди никогда не покроют свою кровать подобной безвкусицей, а вот люди с небольшим достатком – вполне могут. Поэтому делайте выводы сами.Лучше потратиться на пару действительно качественных комплектов, выполненных из хлопка или льна – эти материалы являются идеальным решением для вашей кровати. Еще один хороший вариант – натуральный шелк. Вот он действительно сделает интерьер спальни роскошным. Но следует учитывать, что его стоимость достаточно высокая, поэтому позволить себе такое приобретение может далеко не каждый.Игрушки уместны только если дома есть ребенок.Если у вас есть дети, плюшевые игрушки будут неотъемлемой составляющей вашей квартиры. Даже если вы сами не будете покупать ребенку зайцев и медведей, это точно будут делать ваши друзья и родственники. Однако в квартире, где нет маленьких детей, наличие таких игрушек не только выглядит странно, но и сильно дешевит интерьер. Во-первых, они занимают много места, что для маленькой жилплощади является настоящей катастрофой, во-вторых, собирают на себя всю пыль и могут стать причиной появления кашля, аллергической реакции и прочих заболеваний.Если игрушки являются для вас памятью о каком-человеке или событии, оставьте одну, максимум две, а остальные соберите и отвезите в детский дом или отдайте своим друзьям, у которых есть ребенок. Таи они будут нужны гораздо больше.Копия картины «Звездная ночь» Ван Гога.Как бы качественно ни была выполнена репродукция знаменитого полотна, она все равно остается лишь копией, которая совершенно не красит ваш интерьер, и даже удешевляет его. Что касается печати на холсте, которая в последнее время стала невероятно популярной для декора квартир, то она тоже окажет вам медвежью услугу. Даже самая красивая картина станет ужасной дешевкой, если не будет помещена в стильную раму. Поэтому искренне советуем не гнаться за такими вещами и обходить их десятой дорогой в салонах мебели.Обратите внимание: Постеры и слоганы в рамках, без которых сейчас очень сложно представить интерьер квартиры, дизайнеры называют одним из самых уродливых трендов, и рекомендуют отдать предпочтение другому настенному декору. В противном случае интерьер будет попахивать банальщиной.Большое количество подушек не красит кровать.Декоративные подушки, расположенные на диване, креслах, кровати добавляют уюта в интерьер, а также меняют его настроение и характер, например, в соответствии с сезоном. Однако во всем нужно знать меру. Согласитесь, если вы полностью закроете диван подушками, на нем будет очень некомфортно сидеть, да и вид мебель приобретет сомнительный. С кроватью также нужно быть осторожными: многообразие разнокалиберных подушек, которые не сочетаются друг с другом ни по цвету, ни по стилю, ни по форме, точно не украсит интерьер спальни.Обивку на диване нужно заменить.Каким бы качественным и дорогим ни был диван, рано или поздно его обивка начинает выцветать, покрываться пятнами и портиться. А с учетом того, что этот предмет мебели является центральным элементом в гостиной, от его непрезентабельного внешнего вида страдает весь интерьер. То же самое касается старомодного текстиля с принтами и узорами, которые потеряли актуальность еще лет десять назад.Чтобы не попасть впросак, внимательно следите за состоянием мебели, а также трендами в области текстиля. Не хотите постоянно менять шторы? Выберите лаконичные однотонные варианты, которые гармонично впишутся в интерьер. Что касается дивана, то на нем достаточно будет просто сменить обивку или заказать стильный чехол.Посуде со сколами не место на кухне.Зачем, ну вот зачем вы ее храните? Можно пропустить момент, что такая посуда некрасивая и неэстетичная, но ведь это еще и небезопасно. В любой момент тарелка или кружка может треснуть окончательно, и вы обваритесь чаем либо поранитесь осколком. Жаль, конечно, любимую вещь, но нет никакого смысла ее беречь. Себя нужно окружать красивыми вещами, которые вдохновляют, привносят гармонию – это одно из ярких проявлений заботы о своем Я. Если же игнорировать такие моменты, то и до пластиковой посуды недалеко.Кухонный фартук с огромными фруктами и обои под кирпич давно не в модеСамой большой ошибкой при оформлении квартиры является старый подход к ремонту. Например, популярные натяжные потолки, 3D-панели, наливные полы под керамическую плитку, кухонные фартуки с изображением огромных овощей и фруктов – все это давно не в моде.В эту же копилку можно добавить использование ненатуральных материалов, таких как пластиковые панели, декоративный кирпич, имитации дерева, металла, мрамора. Важным трендом последних сезонов, который еще долго будет востребован – это тенденция «природа в доме», когда используют все ее элементы. Нужно, чтобы в интерьере присутствовала натуральность.Заметно ухудшить обстановку может и перебор с яркими цветами. Чтобы не создать нелепый и безвкусный интерьер, придерживайтесь следующего соотношения: 80% базовых цветов и 20% акцентных. Важно, чтобы яркие оттенки использовались дозированно, и в таких предметах, которые в любой момент можно заменить. Например, шторы, подушки, скатерть на обеденном столе, посуда на открытых полках и пр.Если вы отдаете предпочтение одному из вышеупомянутых приемов, ваш интерьер автоматически будет считаться старомодным и неактуальным.