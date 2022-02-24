10 актеров, которые отказались от успешных ролей в легендарных фильмах

Актеры, отказавшиеся от успешных ролей.
Можете ли вы представить себе темнокожего Нео из "Матрицы"? Или Майкла Карлеоне, которого бы играл не итальянец? Вписался бы Леонардо Ди Каприо в "Звездные войны"? Знакомые нам фильмы могли бы выглядеть совсем не так, как мы привыкли их видеть, если бы в свое время некоторые актеры не отказались от предложенных им ролей.
Джон Траволта в роли Форреста Гампа ("Форрест Гамп")
Джон Траволта и Том Хенкс.
Джону Траволте пришлось выбирать между ролью в "Криминальном чтиве" и в "Форресте Гампе." Трудно сказать, почему актер решил отказаться от главной роли в пользу второстепенной, возможно, потому что герой Винсент Вега показался ему просто ближе. Так или иначе, обе роли были в итоге номинированы на Оскар, но золотая статуэтка досталась только Хенксу.
Хью Джекман в роли агента Джеймса Бонда ("Казино Рояль")
Хью Джекман и Дэниел Крейг.
Безусловно, роль агента 007 была бы успешной, в этом даже сомневаться не приходится. Но с другой стороны, все актеры, которые до этого играли в этом шпионском боевике, навсегда остались в памяти зрителей как "Джемсы Бонды." Хью Джекман решил выбрать для себя другой образ и сыграл в том году в ролиРосомахи в «Людях Икс».
Шон Коннери в роли Гендальфа (трилогия "Властелин Колец")
Шон Коннери и Йен МакКеллен.
Шон Коннери был главным претендентом на роль волшебника из "Властелина колец," но актер отказался от этой роли, потому что "не понял сценария." Вместо этого Гендальфа сыграл Иэн МакКеллен, который получил за эту роль две номинации Оскара.
Леонардо ДиКаприо в роли Энакина Скайуокера ("Звёздные войны")
Леонардо ДиКаприо и Хейден Кристенсен.
Несмотря на всю драматичность истории Энакина Скайуокера, Леонардо ДиКаприо эта роль показалась несколько плосковатой и недостаточно серьезной. Возможно, актер думал наперед и хотел выбрать исключительно потенциально оскароносного персонажа, но так или иначе, он отказался от участия в съемках фильма "Звёздные войны: Атака клонов" и снялся вместо этого в "Бандах Нью-Йорка."
Мег Райан в роли Вивиан ("Красотка")
Мег Райан и Джулия Робертс.
Кроме Мег Райан, от роли Вивиан отказались еще и Вайнона Райдер, и Дэрил Ханна. Никому из них не нравилась идея, что проститутка может "выбиться в люди," благодаря богатому мужчине. Такой фильм был явно чреват недовольством феминистического движения, уж лучше не рисковать. А вот Джулия Робертс решила, что риск оправдан - и не прогадала.
Аль Пачино в роли Хана Соло ("Звездные войны")
Аль Пачино и Харрисон Форд.
Узнав, что ему предлагают роль какого-то межгалактического контрабандиста, Аль Пачино даже не стал читать сценарий. А для Харрисона Форда, который к тому моменту считался актером-неудачником (он даже серьезно бросил кино ради карьеры плотника), это стала дорога к славе. В результате Харрисон Форд стал одним из наиболее высокооплачиваемых киноактёров конца XX века.
Уилл Смит в роли Нео (трилогия "Матрица")
Уилл Смит и Киану Ривз.
Слишком мудрено, слишком заковыристо - подумал Уилл Смит и решил отказаться от роли в фильме "Матрица" в пользу съемок "Дикий, дикий запад". Позже, актер сознался в интервью, что он сожалеет об этом отказе - фильм вышел и правда великолепным.
Гвинет Пэлтроу в роли Роуз ("Титаник")
Гвинет Пэлтроу и Кейт Уинслет.
Несмотря на то, что Джеймс Кэмерон очень хотел, чтобы именно Гвинет Пэлтроу сыграла Роуз, актрисе эта роль показалась слишком у мелодраматичной. В то же время Кейт Уинслет буквально умоляла взять ее в этот фильм - и в итоге эта роль принесла ей первую номинацию на Оскар.
Джек Николсон в роли Майкла Корлеоне («Крестный отец»)
Джек Николсон и Аль Пачино.
Джек Николсон вполне сознательно отказался от этой роли, даже ни на секунду не сомневаясь в ее успешности. Актер был уверен, что Майкла Корлеоне должен сыграть настоящий итальянец, так что в итоге роль досталась Аль Пачино, несмотря на то, что боссы киностудии считали его недостаточно высоким для этого персонажа.
Рассел Кроу в роли Росомахи ("Люди Икс")
Рассел Кроу и Хью Джекман.
Не то, чтобы Рассел Кроу сам отказался от роли Росомахи, он просто попросил так много денег, что создатели фильма предпочли отдать исполнение этого персонажа малоизвестному на тот момент австралийскому актеру - Хью Джекману. Для Хью это был настоящий выигрышный билет, который дал ему зеленый свет к славе Голливуда.
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