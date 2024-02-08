Комнатные растения, которые не требуют ухода

Не всем из нас хватает времени и сил, чтобы постоянно поливать, пересаживать и удобрять комнатные цветы. Вот шесть растений, которые потребуют минимального ухода.
Комнатные растения не только очищают воздух, но и способствуют лучшему настроению тех, кто находится в помещении. Именно поэтому дома и офисы стараются заполнить зеленью. Однако не все из них одинаково требовательны к хозяевам. А из-за широкого выбора, предоставляемого современными магазинами, трудно определить объем ухода, который нужен каждому из них, и выбрать самые подходящие для «ленивых садоводов» экземпляры. Мы дадим некоторые подсказки.
Спатифиллум
Спатифиллум иногда называют «женским счастьем», а на английском это «лилия мира». Пожалуй, это одно из самых простых в уходе растений. Оно предпочитает яркий непрямой солнечный свет, но может переносить и более низкие уровни освещения, так что его не обязательно держать на подоконнике. Иногда спатифиллум может цвести — обычно летом. Тогда появляется белый цветок, напоминающий лилию. В зимние месяцы эти комнатные растения находятся в состоянии покоя, а растут весной и летом, когда им требуется более тщательный уход и частый полив. Тем не менее, спатифиллум не подойдет вам, если у вас есть домашние животные, так как им он грозит интоксикацией.
Замиокулькас замиелистный
Это экзотическое растение немного похоже на пальму и часто используется в качестве тропического штриха к интерьеру. Его популярность объясняется и тем, что оно прекрасно чувствует себя в тени и не требует постоянного солнечного света или частого полива. Оно выживет, даже если земля высохнет. Кстати, замиокулькас может быть довольно компактным, что также плюс, если у вас не очень много свободного места.
Сциндапсус золотистый
Сциндапсус золотистый также известен как «дьявольский плющ». Это лиана, и она чувствует себя хорошо в самых разных средах, быстро разрастаясь. Популярность «дьявольского плюща» объясняется в том числе и его неприхотливостью — растение умеет быстро адаптироваться к среде, будь то закрытое помещение или тенистое открытое пространство. Впрочем, совсем отрывать цветок от солнца не стоит. Поливать его потребуется, когда почва пересохнет.
Толстянка
Толстянка, или, как его еще называют, «денежное дерево» — комнатное растение, которое тут же создаст эффект тропиков даже в самом минималистичном интерьере. Одно из его достоинств — неприхотливость. По словам экспертов, «денежному дереву» требуется еженедельный полив и прямой солнечный свет для роста. Кстати, между поливами почва должна полностью высыхать.
Хлорофитум хохлатый
Хлорофитум хохлатый или «паучье растение» — тот самый комнатный цветок, о котором можно ненадолго забыть, и он не завянет. Важно лишь обеспечить ему достаточное количество солнечного света. Однако есть одно «но»: как и спатифиллум, хлорофитум опасен для животных из-за своих галлюциногенных свойств, поэтому соседства этого растения с кошками или собаками лучше не допускать.
Алоэ
Алоэ относится к роду суккулентов, а значит, это достаточно непритязательное растение. Ему необходим яркий свет, но в частом поливе алоэ не нуждается. Кроме того, этот комнатный цветок растет очень медленно, а значит, его не придется постоянно пересаживать в горшок побольше. Можно выбрать даже совсем маленький вариант.
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