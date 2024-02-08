Комнатные растения, которые не требуют ухода

Не всем из нас хватает времени и сил, чтобы постоянно поливать, пересаживать и удобрять комнатные цветы. Вот шесть растений, которые потребуют минимального ухода.







Комнатные растения не только очищают воздух, но и способствуют лучшему настроению тех, кто находится в помещении. Именно поэтому дома и офисы стараются заполнить зеленью. Однако не все из них одинаково требовательны к хозяевам. А из-за широкого выбора, предоставляемого современными магазинами, трудно определить объем ухода, который нужен каждому из них, и выбрать самые подходящие для «ленивых садоводов» экземпляры. Мы дадим некоторые подсказки.



Спатифиллум

Замиокулькас замиелистный

Сциндапсус золотистый

Толстянка

Хлорофитум хохлатый

Алоэ

Спатифиллум иногда называют «женским счастьем», а на английском это «лилия мира». Пожалуй, это одно из самых простых в уходе растений. Оно предпочитает яркий непрямой солнечный свет, но может переносить и более низкие уровни освещения, так что его не обязательно держать на подоконнике. Иногда спатифиллум может цвести — обычно летом. Тогда появляется белый цветок, напоминающий лилию. В зимние месяцы эти комнатные растения находятся в состоянии покоя, а растут весной и летом, когда им требуется более тщательный уход и частый полив. Тем не менее, спатифиллум не подойдет вам, если у вас есть домашние животные, так как им он грозит интоксикацией.Это экзотическое растение немного похоже на пальму и часто используется в качестве тропического штриха к интерьеру. Его популярность объясняется и тем, что оно прекрасно чувствует себя в тени и не требует постоянного солнечного света или частого полива. Оно выживет, даже если земля высохнет. Кстати, замиокулькас может быть довольно компактным, что также плюс, если у вас не очень много свободного места.Сциндапсус золотистый также известен как «дьявольский плющ». Это лиана, и она чувствует себя хорошо в самых разных средах, быстро разрастаясь. Популярность «дьявольского плюща» объясняется в том числе и его неприхотливостью — растение умеет быстро адаптироваться к среде, будь то закрытое помещение или тенистое открытое пространство. Впрочем, совсем отрывать цветок от солнца не стоит. Поливать его потребуется, когда почва пересохнет.Толстянка, или, как его еще называют, «денежное дерево» — комнатное растение, которое тут же создаст эффект тропиков даже в самом минималистичном интерьере. Одно из его достоинств — неприхотливость. По словам экспертов, «денежному дереву» требуется еженедельный полив и прямой солнечный свет для роста. Кстати, между поливами почва должна полностью высыхать.Хлорофитум хохлатый или «паучье растение» — тот самый комнатный цветок, о котором можно ненадолго забыть, и он не завянет. Важно лишь обеспечить ему достаточное количество солнечного света. Однако есть одно «но»: как и спатифиллум, хлорофитум опасен для животных из-за своих галлюциногенных свойств, поэтому соседства этого растения с кошками или собаками лучше не допускать.Алоэ относится к роду суккулентов, а значит, это достаточно непритязательное растение. Ему необходим яркий свет, но в частом поливе алоэ не нуждается. Кроме того, этот комнатный цветок растет очень медленно, а значит, его не придется постоянно пересаживать в горшок побольше. Можно выбрать даже совсем маленький вариант.