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Как быстро очистить посуду из нержавейки

Посуда из нержавейки имеет свойство быстро загрязняться. Чтобы удалить налёт и желтизну, воспользуйтесь простым и рабочим трюком, который должен знать каждая хозяйка!

Как быстро очистить посуду из нержавейки

В миске смешайте 2 ст. л. соды, 1 ст. л. перекиси водорода и 1 ст. л. любого моющего средства (например, для мытья посуды, или жидкого хозяйственного мыла).

Как быстро очистить посуду из нержавейки

В посуду наберите немного воды, поставьте на огонь. Когда вода начнёт закипать, вылейте её. Нам нужно лишь нагреть посуду, чтобы она стала горячей — в этом и состоит трюк, как быстро её очистить.

Как быстро очистить посуду из нержавейки

На горячую посуду нанесите чистящую пасту внутри и снаружи. Особенно уделите внимание труднодоступным местам возле ручек. Оставьте на 10 минут «поработать».

Как быстро очистить посуду из нержавейки

Ещё раз немного почистите посуду жёсткой стороной губки. Труднодоступные места можно потереть старой зубной щёткой. Смойте под проточной водой. Результат будет блестящим!

Как быстро очистить посуду из нержавейки

Подробнее о том, как очистить посуду из нержавеющей стали, смотрите в видео ниже:



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