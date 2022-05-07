7 таинственных гигантских объектов, которые возникли всего за одну ночь

Таинственные песчаные круги в Уэльсе.
Людям нравятся тайны, особенно красивые тайны. В этом обзоре собраны гигантские объекты, которые поразили всех, кому их довелось увидеть. Ведь возникли они (одни по воле человека, другие по воле природы) всего за одну ночь. Смотрите, удивляйтесь, наслаждайтесь!
1. Гигантский рисунок вагины на полях в Монпелье
Гигантский рисунок-протест.
Это необычное изображение возникло в поле возле села Монферрье-сюр-Лез на берегу Средиземного моря. На самом деле, в нем нет ничего сверхъестественного — это дело рук двух сексологов, Мари-Ноэль Лануит и Жан-Клода Пикара, которые протестуют против запретов изображений женского тела в общественных местах.
2. Таинственные песчаные круги в Уэльсе
Таинственные песчаные круги в Уэльсе.
Вдохновленные кругами на полях, которые массово появлялись по всей Великобритании в начале 2000-х годов, эти песчаные круги были разработаны и созданы уэльским художником Марком Тринором. Они сразу вызвали огромный резонанс в социальных сетях. Тринор рисовал свои круги, которые чем-то напоминают мандалы, на песчаных пляжах рано утром.
3. Огромная свастика на поле в Уилтшире
Огромная свастика на поле в Уилтшире.
В августе 2016 года огромный круг со свастикой внутри появился на поле в сельской местности Уилтшира. Размеры символа составляли 45 - 55 метров в диаметре, и он был настолько велик, что свастику было видно с соседней дороги. Сначала фермер, на поле которого появилась свастика, был в шоке, но потом ему рассказали, что на самом деле это древний индуистский символ, приносящий счастье, который использовался задолго до того, как его переняли нацисты.
4. 100-метровый кельтский крест
100-метровый кельтский крест в лесу в Ирландии.
Гигантский кельтский крест, который видно только с неба, был обнаружен в ирландском лесу. 100 метровый религиозный символ, составленный из более светлых деревьев, оставался незамеченным в течение многих лет, пока его случайно не заметили пассажиры самолета. Изначально этот крест в лесу Киллей (графство Донегал) вызвал недоумение, пока не было выявлено, это дело рук местного лесника Лайама Эммери. Он аккуратно высаживал сотни деревьев в течение многих лет, при этом не видя результатов своих трудов. К сожалению, Эммери скончался в 2010 году, за 6 лет до того, как его творение увидели люди.
5. Таинственный рояль на косе
Таинственный рояль на косе в Майами
В 2011 году чайки в заливе Бискейн были ошарашены — на отмели на севере от Майами появился... рояль. Причем, это был огромный 300-килограммовый рояль, ножки которого глубоко погрузились в мокрый песок. Как он оказался посреди залива на отмели, до сих пор никому не известно.
6. Овцы со смайликами
Овцы со смайликами.
В 2013 году на полях Великобритании (в 5 областях) появились стада овец с нарисованными на боках причудливыми смайликами. Странное фото немедленно вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Как оказалось, в Англии и Шотландии от рук неизвестных шутников пострадали более 100 овец.
7. Таинственное озеро посреди тунисской пустыни
Таинственное озеро посреди пустыни
Загадочное озеро внезапно появилось прямо посреди тунисской пустыни. Каким образом возник этот водоем, обнаруженный пастухами в 2014 году, не знает никто. Власти страны предупредили , что вода, которая меняет в озере цвет от кристаллическо-синего до мутно-зеленого, может быть канцерогенной, но тунисцы не были в состоянии сопротивляться соблазну охладиться в 40-градусную жару.
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