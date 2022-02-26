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Как правильно сделать тесто, чтобы блинчики получались в дырочку


Как правильно сделать тесто, чтобы блинчики получались в дырочку

«Кружевные» блинчики.

Сложно найти того, кому бы блины были по не нраву. Они являются и универсальным завтраком для всей семьи, и праздничным блюдом с вкуснейшей начинкой. Особенно приятно, когда блинчики «кружевные», в дырочку. Вот только не у каждой хозяйки они выходят такими, какими хочется. Чтобы исправить это досадное недоразумение, мы расскажем о нескольких нюансах, чтобы блинчики получались в дырочку.

Как сделать блинчики в дырочку.

Как сделать блинчики в дырочку.

 

Необходимые ингредиенты:

• Молоко – 1,5 л;
• Мука – 2 ст;
• Яйца – 5 шт;
Сахар – 2 ст. л;
• Сода – 1 ч. л;
• Соль – щепотка;
• Растительное масло – ¼ стакана;
• Вода
Готовим тесто на блины.

Готовим тесто на блины.

 

Для начала необходимо смешать яйца и сахар, затем погасить кипятком пищевую соду. Далее добавьте 2 стакана муки и взбейте миксером.

Параллельно с этим нужно прогреть молоко до комнатной температуры, а потом влить его в емкость с тестом и взбить. Такая последовательность позволяет сделать тесто без комочков. После этого добавьте растительное масло.
Блинчики в дырочку.

Блинчики в дырочку.

 

Начинайте выпекать блинчики. Гарантируем, они получатся в дырочку. Весь секрет таких блинчиков в соде и просеянной муке. А еще важно насыщать тесто кислородом, тщательно взбивая. Приятного аппетита!
Блинчики в дырочку.

Блинчики в дырочку.

 
Как правильно сделать тесто, чтобы блинчики получались в дырочку

«Кружевные» блинчики.

 

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Как правильно сделать тесто, чтобы блинчики получались в дырочку

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Как правильно сделать тесто, чтобы блинчики получались в дырочкуПодписаться на мой Instagram
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