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Канкан – «утиный» танец, ставший визитной карточкой всех кабаре

Когда речь заходит о канкане, воображение тут же рисует эффектных девиц, высоко поднимающих ноги. На сегодня этот танец прочно ассоциируется со знаменитым кабаре «Мулен Руж», а ведь его истоки берут свое начало с обычной кадрили.

Канкан - «утиный» танец, ставший визитной карточкой всех кабаре


Канкан - «утиный» танец, ставший визитной карточкой всех кабаре

Одну из версий названия танца связывают с утками. Французы считают, что их утки крякают «кан-кан». Как известно, одним из характерных па является движение танцовщиц вперевалочку друг за другом.

Канкан - «утиный» танец, ставший визитной карточкой всех кабаре

Канкан. Наталья Папирна, 2011 год.

Вообще слово «канкан» переводится с французского как «шум, гам». Некоторые утверждают, что классический канкан был исполнен в «Мулен Руж» в 1890 году, но это не совсем соответствует истине. Первое подобие канкана зародилось в рабочих кварталах Парижа еще в 1820-е годы. Он трансформировался из кадрили и галопа. Махи ногами добавил в танец танцор и акробат Шарль Мазурье. Когда в моду вошли чулки с подвязками, то они стали неизменным атрибутом исполнительниц канкана. Танец стал считаться и вовсе непристойным.

Канкан - «утиный» танец, ставший визитной карточкой всех кабаре

Танцовщица канкана.

Канкан - «утиный» танец, ставший визитной карточкой всех кабаре

Мелодия канкана принадлежит композитору Оффенбаху. Впервые она прозвучала в оперетте «Орфей в аду» в 1858 году.

Канкан - «утиный» танец, ставший визитной карточкой всех кабаре

В знаменитом «Мулен Руж» канкан был исполнен впервые на открытии кабаре танцовщицей Селест Могадо. Поначалу в танце принимали участие не только женщины, но и мужчины, которые также высоко поднимали ноги.

Канкан - «утиный» танец, ставший визитной карточкой всех кабаре

Афиша кабаре Мулен Руж. А. Тулуз-Лотрек.

Современный канкан подразумевает 8-минутное исполнение. В танце задействованы махи ногами, прыжки, шпагаты и другие движения, которые только ускоряются с каждой минутой. Каждый, кто оказывается в «Мулен Руж», просто обязан своими глазами увидеть знаменитый зажигательный танец.





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