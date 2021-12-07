Канкан – «утиный» танец, ставший визитной карточкой всех кабаре

Когда речь заходит о канкане, воображение тут же рисует эффектных девиц, высоко поднимающих ноги. На сегодня этот танец прочно ассоциируется со знаменитым кабаре «Мулен Руж», а ведь его истоки берут свое начало с обычной кадрили.













Одну из версий названия танца связывают с утками. Французы считают, что их утки крякают «кан-кан». Как известно, одним из характерных па является движение танцовщиц вперевалочку друг за другом.







Канкан. Наталья Папирна, 2011 год.



Вообще слово «канкан» переводится с французского как «шум, гам». Некоторые утверждают, что классический канкан был исполнен в «Мулен Руж» в 1890 году, но это не совсем соответствует истине. Первое подобие канкана зародилось в рабочих кварталах Парижа еще в 1820-е годы. Он трансформировался из кадрили и галопа. Махи ногами добавил в танец танцор и акробат Шарль Мазурье. Когда в моду вошли чулки с подвязками, то они стали неизменным атрибутом исполнительниц канкана. Танец стал считаться и вовсе непристойным.







Танцовщица канкана.







Мелодия канкана принадлежит композитору Оффенбаху. Впервые она прозвучала в оперетте «Орфей в аду» в 1858 году.







В знаменитом «Мулен Руж» канкан был исполнен впервые на открытии кабаре танцовщицей Селест Могадо. Поначалу в танце принимали участие не только женщины, но и мужчины, которые также высоко поднимали ноги.







Афиша кабаре Мулен Руж. А. Тулуз-Лотрек.



Современный канкан подразумевает 8-минутное исполнение. В танце задействованы махи ногами, прыжки, шпагаты и другие движения, которые только ускоряются с каждой минутой. Каждый, кто оказывается в «Мулен Руж», просто обязан своими глазами увидеть знаменитый зажигательный танец.

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