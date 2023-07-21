Морган Фримен - человек, который знает, как правильно мечтать

Морган Фримен, появляющийся в самых успешных кино- и телепроектах, рассуждающий в своем телесериале о теории струн и темной материи, – сам по себе неотъемлемая составляющая современного мира. И как-то ускользает из виду тот факт, что появился на свет он всего на два года позже давно ушедшей легенды, короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, в том же штате Теннесси, где чернокожему мальчику были уготованы лишь самые простые и низкооплачиваемые профессии. История жизни Фримена – это прежде всего история человека, который умел правильно мечтать.
Первые десятилетия пути к мечте
Он родился 1 июня 1937 года на американском Юге. Мать, Мейми Эдна, была уборщицей, отец, Морган Портфилд Фримен, работал парикмахером. Моргана, вместе с его братьями и сестрами, воспитывали главным образом мама и бабушка – самые первые и самые строгие, как потом расскажет Фримен, учителя.
Он часто бегал в кино и с самого детства мечтал об актерской карьере. В девять лет Морган исполнил свою первую роль в школьном спектакле, вдохновленный не только собственными мечтами, но и поддержкой его учительницы английского, Леоры Уильямс. В двенадцать Фримен принял участие в радио-шоу.
Морган Фримен в 1964 году
Семья часто переезжала, в итоге оказавшись в Чикаго в штате Иллинойс. Когда Фримену исполнилось восемнадцать, он поступил на службу в американские ВВС – следуя еще одной своей мечте – о полетах. Правда, тогда она не сбылась, он служил механиком – зато спустя несколько десятков лет Фримен все-таки получит лицензию пилота и купит свой собственный самолет, а потом - и еще два.
Окончив службу в армии, Фримен уехал в Лос-Анджелес, где выполнял бумажную работу в колледже. В этом городе он брал курсы актерского мастерства, а в Сан-Франциско в начале шестидесятых учился танцу. В 1964 году он выступал в танцевальных шоу на Всемирной выставке в Нью-Йорке, там же потом стал пробоваться на роли в бродвейских пьесах и эпизодические роли в фильмах.
В свои молодые годы Фримен как актер был мало востребован
Признание и успех
В начале семидесятых Фримену удалось получить роль в телесериале «Электрическая компания», а в 1971 он снялся в кинофильме «Кто сказал, что я не могу прогуляться по радуге».
Казалось бы, талантливый – в настоящее время это уже бесспорно – актер, получив пропуск в мир кино, должен был рано начать свое триумфальное восхождение к вершинам киноиндустрии. Но цвет кожи и семидесятые совсем не способствовали развитию карьеры актера, Фримену приходилось браться за роли в телесериалах и ждать предложений от кинорежиссеров.
Из кинофильма «Уличный парень», 1987
В 1980 году он появился в следующем кинофильме – «Брубейкер», а спустя семь лет – в «Уличном парне», получив номинацию на «Оскара» за роль второго плана. Теперь уже Морган Фримен мог считаться звездой, и каждый новый проект лишь прибавлял ему популярности, принося новые номинации и награды, а кроме того – предложения от лучших голливудских режиссеров.
Из кинофильма «Шофер мисс Дейзи», 1989
Из кинофильма «Побег из Шоушенка»
В 1994 году он снялся в одном из лучших, по версии кинозрителей, фильмов все времен – «Побег из Шоушенка». За роль в нем он был вновь номинирован на премию «Оскар». В следующем году - «Семь» с Брэдом Питтом, потом - «Брюс Всемогущий». А дальше - «Малышка на миллион», фильм, после которого Фримен наконец станет оскароносцем, и множество других кинопроектов, почти в каждом из которых актер как будто передает зрителям некую высшую мудрость – такой уж у Фримена образ.
Из кинофильма «История дельфина», 2011
Сам он, впрочем, признается, что не питает иллюзий насчет влияния кино на мировоззрение тех, кто его смотрит: пока человек наблюдает за героем, он соглашается с ним, а выйдя из кинотеатра, продолжает жить своей жизнью со своими убеждениями.
Из кинофильма «Семь» с Брэдом Питтом, 1995
В фильме «Брюс Всемогущий» Фримен исполнил роль Бога
Этот имидж «бога», старейшины, проповедника, складывается сам собой – из спокойной уверенности, с которой Фримен смотрит на собеседника, неизменной вежливости и дружелюбного интереса к нему. Актер не склонен к долгим разговорам, тем более, о себе, в интервью он достаточно лаконичен – тем больший вес получает каждая выраженная вслух мысль.
Тем более, что и голос у Фримена уникальный – и это постоянно используется продюсерами при озвучивании телевизионных шоу. Сам же актер утверждает, что считает себя лучшим певцом – «в душе и в машине».
Из кинофильма «Иллюзия обмана», 2013
Морган Фримен и его новые мечты
Сейчас актеру восемьдесят два, и уходить на пенсию он явно не собирается. В мае 2019 года вышел в прокат очередной фильм с участием Моргана Фримена – «Ядовитая роза». «Хорошая история и интересный персонаж» - вот главный его критерий при выборе очередного проекта – с некоторой скидкой, разумеется, на возраст.
Из научно-популярного сериала «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом»
Помимо кино Фримен реализует и другие проекты, в числе его продюсерских работ – сериалы «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом» и «Морган Фримен. Истории о Боге». В последнем он сделал попытку приблизиться к истинной сути разных религий, которые имеют так много общего – неважно, исповедуют ли их в западном мире или в маленькой индийской деревне. Одновременно Фримен ищет и ответы на свои вопросы – потому и получаются его проекты настолько успешными – ведь в них чувствуется его собственный интерес, страсть, то, что вносит смысл в работу и жизнь.
Фримен с семьей
Морган Фримен был женат четыре раза, у него четверо детей – два сына и две дочери. Еще не так давно он много ходил под парусом и летал, сейчас в силу возраста все больше времени проводит за чтением, не забывая интересоваться новыми технологиями и инновациями.
Пройдя долгий сложный путь в профессии, достигнув, наверное, максимальных высот из тех, что были доступны чернокожему пареньку из южных штатов, он уверен: «самый верный способ потерпеть неудачу – уйти; если хочешь преуспеть, нельзя сдаваться».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии