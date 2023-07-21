Морган Фримен - человек, который знает, как правильно мечтать

Первые десятилетия пути к мечте

Морган Фримен в 1964 году

В свои молодые годы Фримен как актер был мало востребован

Признание и успех

Из кинофильма «Уличный парень», 1987

Из кинофильма «Шофер мисс Дейзи», 1989

Из кинофильма «Побег из Шоушенка»

Из кинофильма «История дельфина», 2011

Из кинофильма «Семь» с Брэдом Питтом, 1995

В фильме «Брюс Всемогущий» Фримен исполнил роль Бога

Из кинофильма «Иллюзия обмана», 2013

Морган Фримен и его новые мечты

Из научно-популярного сериала «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом»

Фримен с семьей