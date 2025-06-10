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Эффективное средство, которое поможет избавиться от надоедливых муравьёв

Дачники и жители частного сектора хорошо знакомы с проблемой нашествия муравьев. Те не только разводят тлю, грызут молодые побеги растений, но и нередко проникают в жилище, чтобы подкрепиться. Избавиться от этой проблемы можно раз и надолго самодельным средством.

Эффективное средство поможет избавиться от надоедливых муравьев

Что потребуется:


теплая вода;

сахар или сахарная пудра;

борная кислота в порошке;

крышечки от банок.


Процесс приготовления средства и его применение


Необходимо смешать в одной емкости по чайной ложке сахара или пудры с аптечной борной кислотой. Затем к ним добавляется немного горячей воды. После этого смесь размешивается, пока все не растворится и не превратится в кисель.

Эффективное средство поможет избавиться от надоедливых муравьевЭффективное средство поможет избавиться от надоедливых муравьевЭффективное средство поможет избавиться от надоедливых муравьев

Полученное средство разливается в неглубокие мисочки или крышечки, и расставляется в местах скопления муравьев. Те привлеченные сладким сиропом будут собирать отраву. Так как она не действует мгновенно, то отведать яд успеет весь муравейник, прежде чем насекомые погибнут. Средство стоит очень дешево, и всегда работает на 100%, поэтому должно быть на вооружении каждого дачника и садовода.

Эффективное средство поможет избавиться от надоедливых муравьевЭффективное средство поможет избавиться от надоедливых муравьев
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