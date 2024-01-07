Неожиданные продукты, которые можно замораживать

Оказывается, многим продуктам даже лучше в морозилке, чем в холодильнике или в кухонном ящике. Рассказываем о таких — вы точно удивитесь.







Орехи, сыр, молоко — многие считают, что им явно не место в морозилке. Но исследователи другого мнения — эти и многие другие продукты можно (и даже нужно) хранить в морозильной камере. У заморозки много плюсов: как пример, вы можете закупить продукты на несколько месяцев, а продукты с истекающим сроком больше не придется выкидывать.



По поводу разморозки продуктов — во всех случаях для этого подходит холодильник. И вот некоторые советы:



Положите еду в тарелку с холодной водой — так она разморозится быстрее



Размораживайте еду на нижней полке холодильника — она самая холодная



Если продукт разморозился раньше времени — сразу достаньте его и употребите, чтобы в нем не развивались вредные микробы



И так, переходим к списку продуктов, которые стоит заморозить прямо сейчас.





Авокадо

Сыр

Бананы

Картофель

Молоко

Песто

Вино

Бекон

Рис

Крем для десерта

Зелень

Торт

Орехи

Сливочное масло

Яйца

Чтобы заморозить авокадо, вымойте его, очистите от кожуры и разрежьте пополам. Затем удалите семя и положите авокадо в полиэтиленовый пакет. Вы можете заморозить также пюре авокадо. Для этого, сначала измельчите его вилкой или в блендере, а затем добавьте несколько капель лайма или лимона (так оно сохранит свежесть). Размораживать авокадо стоит в холодильнике.Вы можете заморозить сыр в любом виде: натереть, нарезать, или поставить целый кусок. Для этого просто поместите его в стеклянный контейнер и поставьте в морозилку. Но учтите, что лучший способ разморозить сыр — это сразу выложить его на горячую пищу (пиццу, пасту или запеканку). Так он не теряет вкуса и формы.Иногда бананы уже спустя день покрываются черными пятнами. Но их срок можно продлить заморозкой: просто поместите бананы в кожуре или без нее в стеклянный контейнер. Чтобы разморозить банан, прогрейте его в микроволновке или духовой печи в течение минуты. Этот способ идеально подходит для случаев, когда хочется приготовить блюдо с бананами, а их нет дома.Чтобы заморозить картофель, очистите его от кожуры и варите 5 минут. Затем остудите картофель в ледяной воде и поместите в стеклянные контейнеры или герметичные пакеты. Чтобы разморозить картофель, поместите его в холодильник.заморозьте овощи на противне или доске — так они не будут соприкасаться друг с другом и вы сможете разморозить столько картофеля, сколько вам нужно.Молоко можно заморозить как в бутылке, так и в герметичном контейнере — зависит от того, сколько вы хотите потом разморозить. При размораживании оставьте емкость с молоком в холодильнике на ночь и встряхните перед употреблением, чтобы жидкость стала однородной.Банка песто хранится всего несколько дней после вскрытия. И если вы не успели употребить соус, то просто заморозьте его. Идеальная посуда для этого — емкость для кубиков льда (так вы разморозите соус ровно на порцию). Чтобы разморозить соус, поместите его в холодильник на пару часов.Это хороший лайфхак для тех, кто любит добавлять вино в блюда. Так, заморозьте напиток в емкости для льда и положите в полиэтиленовый пакет с молнией. Когда настанет время — вы просто выпьете вино или добавите к мясу или пасте.Если вы решили заморозить бекон, то не готовьте его перед этим. Просто положите пачку свежего бекона в морозилку, или поместите его в стеклянный контейнер. Заморозьте бекон порциями, чтобы не размораживать сразу все. Для разморозки просто положите его на гриль или в сковороду на слабом огне без масла. Если вы хотите разрезать бекон — то разморозьте его в холодильнике, чтобы он стал мягким.С рисом все просто: охладите готовую крупу, а затем заморозьте в контейнере. Разморозить рис можно в микроволновой печи, либо в холодильнике.Если вы приготовили весь торт, а крема еще много — просто положите его в пакет с молнией. Для разморозки положите крем в холодильник на ночь и обязательно перемешайте потом — чтобы текстура была однородной. Кстати, то же можно делать и с оставшимся тестом.Как правило, зелень хранится совсем недолго — вы только принести ее из магазина, а она уже пожухла. И если вы не успели ее употребить, порежьте зелень и положите в кубики для льда (для порционной разморозки), или в полиэтиленовый пакет.Чтобы заморозить торт, положите каждый кусок (или целый десерт) в фольгу или бумагу для выпекания. Кстати, после заморозки торт меньше крошится — так что его будет удобно разрезать. Чтобы разморозить торт, снимите с него бумагу и поставьте в холодильник на несколько часов (8 часов для большого десерта).Доказано, что холодная среда — самая благоприятная для орехов и семян (в теплой среде они гниют из-за развития бактерий). Так что заморозьте орехи в пакете с застежкой. Разморозить можно любым способом: добавить в горячее блюдо (например, в кашу), в смесь для торта или поджарить на сковороде.Вы можете заморозить масло небольшими порциями, чтобы потом добавить в выпечку или в блюдо, или же целой пачкой. Чтобы разморозить масло для добавления в тесто, поставьте его в холодильник на несколько часов. Если вы хотите добавить масло в блюдо — просто положите его в сковороду или кастрюлю.Вы можете взбить яйцо перед заморозкой, или заморозить белки и желтки отдельно (это бывает необходимо для выпечки). Замораживать цельное яйцо не стоит — вам придется долго ждать, чтобы оно наконец разморозилось и разбилось. Чтобы разморозить яйцо, поставьте контейнер в холодильник на несколько часов. Будьте внимательны: яйца нужно употребить сразу, как они разморозились — они очень быстро портятся.