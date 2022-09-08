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Средство, которое очистит раковину до блеска

Нередко дорогие химические средства для чистки раковины плохо справляются со своей задачей: на раковине даже после усиленной чистки остаются жирные разводы, пятна и грязь.
Для того чтобы содержать раковину в идеальной чистоте без затрат сил, времени и денег, приготовьте натуральную чистящую пасту. Стоит такое чистящие средство копейки, а результат его работы впечатлит даже самую опытную хозяйку.

Средство ингредиентов, которое очистит раковину до блеска

Для приготовления эффективной чистящей пасты смешайте 1 стакан пищевой соды, 4 чайные ложки соли и половину стакана жидкого мыла.

Средство ингредиентов, которое очистит раковину до блеска

С помощью чего-то тяжелого спрессуйте пасту.

Средство ингредиентов, которое очистит раковину до блеска

Нанесите небольшое количество чистящего средства на жесткую губку и тщательно протрите всю раковину.

Средство ингредиентов, которое очистит раковину до блеска

Смойте чистящее средство водой и наслаждайтесь результатом! После такой простой обработки раковина будет блестеть как новая.
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