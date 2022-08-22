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Самое простое укоренение черенков

Укорените черенки в воде вообще без труда. Черенки будут держаться на плаву без посторонней помощи, и для этого вам понадобится всего лишь кусок пенопласта.

Самое простое укоренение черенков

Нарежьте черенки. В пенопласте сделайте несколько отверстий.

Самое простое укоренение черенков

Вставьте черенки в отверстия так, чтобы они немного выходили с обратной стороны. Наберите ведро воды.

Самое простое укоренение черенков

И просто положите пенопласт на воду.

Самое простое укоренение черенков

Примерно через месяц черенки укоренятся без посторонней помощи!

Самое простое укоренение черенков

Можно будет их временно посадить в рассадные стаканчики.

Самое простое укоренение черенков

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Черенкиукоренение
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