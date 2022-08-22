Укорените черенки в воде вообще без труда. Черенки будут держаться на плаву без посторонней помощи, и для этого вам понадобится всего лишь кусок пенопласта.
Нарежьте черенки. В пенопласте сделайте несколько отверстий.
Вставьте черенки в отверстия так, чтобы они немного выходили с обратной стороны. Наберите ведро воды.
И просто положите пенопласт на воду.
Примерно через месяц черенки укоренятся без посторонней помощи!
Можно будет их временно посадить в рассадные стаканчики.
Самое простое укоренение черенков
Укорените черенки в воде вообще без труда. Черенки будут держаться на плаву без посторонней помощи, и для этого вам понадобится всего лишь кусок пенопласта.
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