Самое простое укоренение черенков

Укорените черенки в воде вообще без труда. Черенки будут держаться на плаву без посторонней помощи, и для этого вам понадобится всего лишь кусок пенопласта.







Нарежьте черенки. В пенопласте сделайте несколько отверстий.







Вставьте черенки в отверстия так, чтобы они немного выходили с обратной стороны. Наберите ведро воды.







И просто положите пенопласт на воду.







Примерно через месяц черенки укоренятся без посторонней помощи!







Можно будет их временно посадить в рассадные стаканчики.



