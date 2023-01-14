Никакого отклеивания донышка: как на самом деле помещают миниатюрные корабли в бутылки

Пожалуй, нет такого человека, который, рассматривая небольшую модель кораблика, помещённую в бутылку, не задавался вопросом, как она вообще там оказалась. Ведь кажется, что это умение должно противоречить законам физики. В попытке найти ответ на этот вопрос, многие останавливаются на популярной версии создания таких вещиц: у бутылки отпиливают донышко, помещают в неё кораблик, а затем приклеивают его обратно. Вот только в реальности этот способ не имеет отношение к действительности - за много веков существования этого занятия были разработаны технологии сборки, не повреждающие целостность тары, причём насчитывает их почти полтора десятка.
Размещение корабля в бутылке - довольно занимательное занятие. /Фото: shipbottle.ru
Считается, что история этого необычного и увлекательного занятия насчитывает примерно пятьсот лет. Причём первыми мастерами этого дела оказались, как ни странно, моряки. Так в период великих географических открытий в плавания ещё ходили на парусниках, а значит, зависели от погоды. Поэтому моряки, в стремлении бороться со скукой и начали изготовлять миниатюрные модели своих или других кораблей, умудряясь при этом разместить их в пустых бутылках, которых в достатке всегда было на кораблях.
Появлению и развитию этого хобби способствовали Великие географические открытия. /Фото: rgo.ru
Однако, несмотря на то, что этому занятию уже не одно столетие, большинство до сих пор не имеют понятие о том, каким именно образом миниатюрные модели корабликов помещаются в бутылку. Поэтому среди обывателей стали получать распространение версий об особенностях этого занятия, которые не имеют отношение к действительности. Так, наиболее распространённым вариантом технологии изготовления кораблей в бутылках считается отклеивание донышка и помещение целой модели внутрь, а затем дно возвращали на место.
На самом деле судомоделисты так не работают. /Фото: yablyk.com
В реальности технология изготовления парусника в бутылке совсем иная. Вначале мастер собирает модель, учитывая при этом необходимость в дальнейшем членить и частично разбирать её. Затем маленький кораблик разбирают, так, чтобы он мог войти в бутылку через горлышко, помещают его туда, и только после этого судомоделист приступает к финишной сборке с помощью специального инструмента. Именно последний гаджет делает возможным конечную установку парусника внутри стеклянной тары. Сегодняшние его модификации выглядят как гибкий вал с цанговым захватом на конце. Другими неотъемлемыми гаджетами судомоделиста являются длинные медицинские иглы, с помощью которых он может нанести клей на малюсенькие детали модели без излишков.
Примерно так выглядит процесс помещения корабля в бутылку. /Фото: yablyk.com
Финальная сборка модели внутри бутылки также имеет несколько правил. Так, начинают её, двигаясь от донышка бутылки до горлышка - таким образом, установленные детали не будут заслонять обзор для других. Также существует некоторые пропорции модели относительно бутылки: у тары с более длинным и узким горлышком наполненность моделью будет больше и большее количество элементов будет присутствовать в конструкции парусника.
Модель парусника перед помещением в бутылку. /Фото: livemaster.ru
Эти же критерии демонстрируют сложность и ценность конечного изделия. Если у парусника много деталей, то оно будет цениться больше как на рынке, так и на соревнованиях среди судомоделистов. А вот если корпус модели может пройти сквозь горлышко, то такое изделие будет довольно дешёвым и оценивается невысоко. Уделяется внимание и выбору бутылки для парусника. Так, если за границей мастера зачастую приобретают на заказ специальную тару с очень тонкими и ровными стенкам, то отечественные судомоделисты испытывают с этим сырьём некоторые проблемы. У нас изготовление особых бутылок не распространено, поэтому приходится выбирать те, что есть, а они нередко имеют недостаточно ровную поверхность и искажают детали парусника.
Выбор бутылки - важная составляющая качества конечного изделия. /Фото: argumenti.ru
Всего в России насчитывается чуть более тридцати профессиональных судомоделистов, которые в том числе принимают участие и в международных соревнованиях. Своему делу они отдают очень много сил и времени, ведь на изготовление одного парусника в бутылке обычно уходит от недели до нескольких месяцев. К слову, судомоделисты занимаются не только помещением или «запузыриванием» парусников. В бутылках с их лёгкой руки могут оказаться, например, подводные лодки или другие судна. И для каждого из них есть своя технология сборки, которая отличается отдельными элементами - всего отечественные мастера владеют не менее полутора десятка вариантов.
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