Никакого отклеивания донышка: как на самом деле помещают миниатюрные корабли в бутылки

Размещение корабля в бутылке - довольно занимательное занятие. /Фото: shipbottle.ru

Появлению и развитию этого хобби способствовали Великие географические открытия. /Фото: rgo.ru







На самом деле судомоделисты так не работают. /Фото: yablyk.com

Примерно так выглядит процесс помещения корабля в бутылку. /Фото: yablyk.com

Модель парусника перед помещением в бутылку. /Фото: livemaster.ru

Выбор бутылки - важная составляющая качества конечного изделия. /Фото: argumenti.ru