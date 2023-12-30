Бездоспешная эпоха, или Как защищали себя солдаты европейских армий после отказа от сплошной брони

Новая армия в новую бездоспешную эру./Фото: warhead.su

Линейная тактика ведения боевых действий. /Фото: srednyvek.ru

Пикинеры как часть войска постепенно морально устаревали. /Фото: proshloe.com

Новое время требовало новой армии. /Фото: evreimir.com

Реформаторы Густав II Адольф и Мориц Оранский. /Фото: wikipedia.org

Французская кираса. /Фото: wikipedia.org

В скором времени кирасы носили лишь кавалеристы. /Фото: livejournal.com

Армия нового образца также шла в ногу со временем. /Фото: pinterest.com

После реформ армия Людовика XIV стала образцовой. /Фото: armflot.ru

Королевские гвардейцы. /Фото: diletant.media

Колет - более лёгкая альтернатива кирасы.

Перекрещенные поверх мундира ремни были дополнительными защитными элементами. /Фото: evreimir.com

Сапоги-ботфорты хорошо защищали от колюще-режущих ударов. /Фото: yaplakal.com

Перчатки из прочной кожи были отличным дополнением обмундирования. /Фото: warhead.su

Горжет, или латное ожерелье. /Фото: wikipedia.org

Шведские горжеты. /Фото: warhead.su