5 историй успеха, доказывающих, что никогда не надо сдаваться

Неудачи случаются в жизни каждого.

Элвис Пресли

Американский певец Элвис Пресли.

Винсент Ван Гог

Нидерландский художник Винсент Ван Гог.

Принс

Американский певец и мультиинструменталист Принс.

50 Cent

Американский реп-исполнитель 50 Cent.

Илон Маск

Американский инженер, предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Совсем немного таких счастливчиков, которые всегда знали, чем именно они хотят заниматься, и которым любимое дело принесло бы моментальный успех. Все мы ошибаемся, всем нам сопутствует как счастливые повороты жизни, так и неудачи . Однако как же приятно слышать истории, в которых справедливость все же торжествует! В нашем сегодняшнем обзоре истории десятерых людей, которые рано или поздно добились успеха, не сдавшись под напором череды провалов, отказов и неудач.Когдавпервые вышел на большую сцену - а это была сцена одной из крупнейшей на то время радиопередач, Grand Ole Opry, которая транслировала концерт в прямом эфире - его выступление, мягко говоря, не вызвало энтузиазма. Дело происходило в октябре 1954 года, и странные движения бедрами молодого человека вызвали глубокое возмущение публики. А после того, как он исполнил песню "Blue Moon of Kentucky," руководство передачи сказало Элвису больше никогда не приходить к ним.Немногим ранее этого Элвис пытался стать частью местного госпельного квартета, но парню отказали, аргументировав, что он совершенно не умеет петь. Тогда парень попытался пройти прослушивание в местный ансамбль, и руководитель был так разочарован способностями Элвиса, что сказал ему прямым текстом бросить затею стать певцом и лучше сосредоточиться на работе водителем грузовика.В тот год Элвис был в таком отчаянии, что даже несмотря на то, что у него уже были записаны песни, и они крутились по радио, мысли всё бросить и сдаться стали появляться все чаще.Менее, чем через полгода, с Элвисом познакомился полковник Том Паркер, который рассмотрел в парне талант и потенциал, и помог "протолкнуть" его в мир шоу-бизнеса.За свою жизньсоздал более 2100 произведений, и это несмотря на то, что рисовать он начал чуть более десяти лет до своей смерти. Сам он не считал себя талантливым, и отсутствие интереса публики к его работам только способствовало его самокритике и усугубляло его депрессивное состояние. Несмотря на невероятную творческую плодовитость, сохранились документы о прижизненной продаже лишь 14 работ художника, и только одна из них была продана за сколько-нибудь существенную сумму.В возрасте 37 лет Винсент покончил жизнь самоубийством, так и не дождавшись успеха. Буквально через три года после его смерти среди критиков, художников, искусствоведов и коллекционеров стала расти популярность произведений Ван Гога. Сейчас стоимость его произведений оценивается в сотни тысяч долларов. Трудно сказать, был ли интерес к творчеству Ван Гога изначально обусловлен смертью художника или Винсент просто опередил свое время, и ушел, не дождавшись своего часа, но так или иначе, его работы оказали вневременное влияние на живопись 20 века.Певец, который собирал огромные залы, также, как и Элвис, сталкивался в своей карьере с непониманием публики. Когда The Rolling Stones пригласили певца выступать на разогреве своего шоу в 1981 году, публика не то что не обрадовалась, она откровенно освистывала исполнителя. Принсу кричали гомофобные реплики, бросали в него бутылками и кричали "Убирайся прочь со сцены!" Второе шоу тура было ничуть не лучше - и Принсу снова пришлось лицом к лицу встретиться с недовольством зала.Сейчас 50 Cent является одним из самых продаваемых исполнителей во всём мире, но дорога к этому успеху была полна ошибок, неудач и даже серьезных трагедий. Кёртис Джексон вырос в бедном районе Нью-Йорка, в 12 лет начал продавать кокаин, за что в 19 лет был арестован. После освобождения, рискованную нелегальную карьеру наркоторговцем Кёртис решил сменить на карьеру реп-исполнителя под псевдонимом 50 Cent. В 2000 году он подписал договор с Columbia records, но этот договор был почти сразу аннулирован: в певца выстрелили 9 раз, и компания решила, что вкладывать деньги в этого исполнителя нецелесообразно. Имея отказ от такой крупной фирмы, рассчитывать на сделку с другими компаниям было невозможно. 50 Cent отправился к Канаду для завершения работы над своими песнями.После того, как Eminem услышал эти песни, певец пригласил 50 Cent записывать альбом под его собственным лейблом. Альбом впоследствии был объявлен самым громким дебютом десятилетия.Илон Макс сейчас обладает огромным состоянием и, кажется, поток его идей о том, как можно улучшить жизнь на земле, не иссякает. Может показаться, что ему всегда сопутствовал успех, однако и на его пути были провалы и моменты, когда казалось, что всё зря и всё безнадежно. В 1999 года Маск стал одним из основателей X. com и PayPal, которые занимались обеспечением электронных денежных переводов. Из-за внутренних разногласий уже на следующий год Маска отставили из совета директоров.После этого Илон организовал компанию SpaceX с целью сократить расходы на полёты в космос. Однако первый запуск ракеты-носителя Falcon 1 завершился аварией. Сейчас ракета-носитель Falcon 9 уже несколько раз не только успешно запускался, но и возвращался обратно на морскую платформу.Другая его компания - Tesla - должна была решить вопрос ресурсов энергии, посредством замены топлива другими ресурсами. Илон вложил в эту компанию почти все свои деньги, заработанные от продажи PayPal, однако на протяжении последних 5 лет компания показывала чистый годовой убыток. Наибольшие убытки были в 2015 году, составив около $900 млн. 