Японец показал весьма оригинальный способ, как быстро заточить ножи без специального камня

Как заточить нож с помощью вещи, которая точно есть дома у каждого.
Даже идеально сбалансированный и острый, как японская катана, нож рано или поздно тупеет. И в отличие от людей, ему для этого даже не требуется сидеть сутками перед телевизором. Вернуть лезвию былую славу поможет специальный точильный камень. Но если его нет под рукой? Один хитрый парень подсказал трюк, как заточить нож с помощью вещи, которая 100% найдётся в каждом доме.
У японцев свои лайфхаки.
В Японии всё делают немного странно, не так, как во всём остальном мире. Даже точат ножи. Один популярный блогер поделился секретом, как многие японцы затачивают лезвия без помощи специального камня или высокотехнологических гаджетов. И пользуются этим трюком уже не первое десятилетие. Оказывается, вернуть кухонному ножу приличное состояние может обыкновенная газета.
Заточить нож можно о газету.
Как объясняют эту хитрость сами японцы, все дело в типографских чернилах. Точнее, в графите, который входит в их состав. Он оказывает на металл действие, сопоставимое с хорошей профессиональной смазкой. Плотная бумага также играет не последнюю роль. Не знаем, как сильно отличаются наши газеты от японских, но вот, как опробовать этот лайфхак в действии.
На практике.
Просто разверните газету на столе, нож положите плашмя, как на предыдущих фото. Сохраняя нож в таком положении, проведите несколько раз по газетному листу в одном направлении. Повторите ещё пару раз. Переверните лезвие другой стороной и повторите всё сначала. После хорошо промойте водой и средством для мытья посуды. Если только не хотите узнать, каковы последние новости на вкус.
Снова острый, как бритва.
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