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  • Murad Saparov
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Секреты шопинга, которые помогут сэкономить на одежде

Небольшие хитрости шопинга могут помочь вам реально сэкономить деньги на товарах хорошего качества. Не стоит бросаться на ненужные вам вещи, выставленные на распродажах. Но, и не стоит упустить акции и скидки на качественные товары. Внимательно следя за готовящимися акциями и скидками брендовых магазинов, вы сможете за смешные деньги приобрести отличные вещи.

Не упустить распродажи и скидки



Отличным способом экономии денег на покупке нужных вещей являются сезонные распродажи. Их устраивают торговые точки в конце каждого сезона. Не поленитесь изучить модные тенденции следующего года, чтобы не купить вещь, которая уйдет в разряд “антитренда”. Кроме того изучите размерные ряды товаров, на которые обратили пристальное внимание.

Секреты шопинга, которые помогут сэкономить на одежде

Искать акции и участвовать в программах лояльности



Наличие дисконтных карт позволит вам совершать покупки с использованием скидок к праздникам, дням рождениям и прочим акциям, которые магазин устраивает в маркетинговых целях.
Секреты шопинга, которые помогут сэкономить на одежде

Посещать дисконт-центры и стоки



Если не лениться и часто посещать дисконт-центры и стоки, то вы можете приобрести брендовые товары за невероятно низкие цены. Правда, вам придется тратить на это много времени, ведь охотниц за дешевыми стильными товарами много, их надо опередить.

Секреты шопинга, которые помогут сэкономить на одежде

Использовать партнерские программы банка



При оформлении кредитных карт в банке нужно поинтересоваться имеет ли этот банк партнерские отношения с известными актуальными магазинами, где вы можете купить вещи с учетом бонусных скидок. Если нет, то нужен ли вам такой банк?

Секреты шопинга, которые помогут сэкономить на одежде

Обратиться к «азиатам»



Крупные торговые площадки азиатских стран, такие, как Aliexpress, Tomtop и прочие — хорошая возможность сэкономить на покупках неплохого качества. Однако, дистанционные покупки одежды или обуви чреваты тем, что вы получите не подходящее вам по размеру изделие.
Секреты шопинга, которые помогут сэкономить на одежде

Покупать дорого



Всем хочется купить вещь подешевле. Однако, не торопитесь выбирать дешевые вещи. Главное, чтобы вещь была выполнена из дорогого качественного материала, строчки изделия были ровными, а стежки без пропусков. Возможность отдать вещь в химчистку тоже занимает не последнее место в выборе товара.
Секреты шопинга, которые помогут сэкономить на одежде

Оформить tax-free



Поклонницы зарубежного шоппинга просто обязаны с целью экономии денег на возвращении налога на купленные товары оформить tax-free, объявив об этом на кассе магазина. При отъезде из страны вам вернут налоги в размере до 20%.
Секреты шопинга, которые помогут сэкономить на одежде

Зная некоторые хитрые приемы, которые можно использовать при шоппинге, вы сэкономите деньги и сделаете еще несколько нужных покупок.
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