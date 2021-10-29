Как сделать из помпонов, ковер, плед, покрывало, одеяло, детский коврик

Очень приятно получить подарок, который сделан своими руками. Тем более, что такие вещи всегда получаются в единственном экземпляре и не очень похожие на остальные.

Пледы, коврики, одеяла из помпонов — эти изделия не только украсят интерьер комнаты, а еще и будут выполнять практические задачи, согревать, особенно в холода.

Чтобы понять, как создать такие вещи, смотрите информацию дальше.

Как сделать помпоны своими руками из пряжи: инструкция, описание, фото

Помпоны изготавливают различными методами и из разных материалов. Изучим, как сделать помпон при помощи двух окружностей из картона и цветной пряжи.

Ход работы:

Возьмите готовые картонные заготовки, как на изображении ниже, сложите их вместе. Намотайте на них нитки. Чем больше будет нити на картонке, тем пышнее выйдет помпон. Маленькими ножницами разрежьте нитки по боковым границам. Немного раздвиньте картонные окружности. Завяжите посредине изделие. Снимите круги. Расправьте получившийся помпон, придайте ему идеальную форму.

Помпоны своими руками

ВАЖНО: Нитки наматывайте на картонные каркасы равномерно, тогда помпон получится аккуратным.

Как сделать из помпонов ковер: инструкция, описание, фото

Существует много вариантов изготовления из помпонов ковров, пледов, одеял, подушек.

Если вы желаете получить изделие плотное, то помпоны лучше крепить на прочном материале ближе друг к другу.

Легкий метод изготовления — рассмотрим дальше. Причем, что хорошо в этом варианте, так это то, что делать помпоны вручную каждый вам не понадобится.

Для этого:

Сбейте «ткацкий станок». Достаточно взять прямоугольный короб необходимой величины и по краям прибить гвозди.

Гвоздики прибивайте на одинаковом расстоянии. Потом переплетайте нитки, чтобы получились вот такие квадраты, как на изображении ниже.

Как сплести коврик из помпонов

Желательно такие плетения делать из пряжи разных цветов. Первые двадцать штук нижнего ряда, например, белым цветом.

Вторые — голубым. Нижние — белые будут основой, а верхние придется обрезать по периметру каждого квадрата посредине, чтобы получился пушистый помпон.

Чем больше будет нитей на «ткацком станке», тем пушистее помпон и получится.

Единственное, что перед тем, как обрезать нити, надо их связать вручную в местах пересечений.

В конце когда все помпоны готовы, расправьте их. А нити с гвоздиков аккуратненько разрежьте так, чтобы получилась бахрома, как на изображении ниже.

Ковер — цыпленок

ВАЖНО: Чтобы коврик получился с рисунком используйте пряжу различных цветов для создания композиций.

Как сделать из помпонов плед: идеи, фото

Если вы хотите сделать теплый плед. То вам понадобится рамка нужных размеров. Желательно делать «станок» для плетения шириной 95 см, высотой 165 см. Применяйте для образования решетки из ниток гвозди — 120 мм. Причем забивайте их в рамку немного, высота гвоздика для плетения -самая комфортная 7-8 сантиметров.

Наматывайте пряжу — не жалейте. Можно намотать около 50 штук нитей на каждый гвоздь.

Плед — своими руками

Если хотите цветное изделие, то наматывайте нити различных цветов, так плед получится красивым, оригинальным.

Плед с фиолетовыми помпонами

Дальше запаситесь терпением и вяжите узелки на каждом пересечении ниток пряжи. Времени на это дело пойдет много, но надо делать все качественно и основательно, чтобы потом ваш плед не распустился.

В конце обрежьте помпоны, как было описано выше посредине каждой стороны, образовавшихся квадратов. Это тоже делается не быстро, но соблюдайте осторожность, чтобы не отрезать лишнего и плед не остался без основы.

Как сделать из помпонов покрывало: идеи, фото

Чтобы сделать покрывало на кровать, следует вначале определиться с размерами его и учесть, что оно из-за объемности помпонов может стать немного меньше в размерах. Поэтому примерно для шаблона покрывала прибавляйте еще пять сантиметров на усадку его.

Маленькое желтое покрывало

Хорошее, теплое покрывало, что украсит вашу кровать, вы сможете сделать из уже готовых помпонов и основы (мешковины), как на фото ниже. Из разноцветного материала создайте оригинальный орнамент или узор на изделии. Достаточно пришить каждый помпон к основе и получится результат.

Основа для помпонов

Как сделать из помпонов одеяло: идеи, фото

Одеяло, сделанное с любовью, согреет вас и вашу семью. Еще оно наполнит дом позитивной энергетикой. Примеры красивых орнаментов на одеяле из помпонов смотрите далее. Делать их не сложно.

На специальном коробе с гвоздями по периметру, растяните разноцветные нити пряжи. Сплетите не менее, чем из 40-50 нитей полотно из квадратов. Свяжите места пересечения, и разрежьте помпоны, не трогая основу.

Детское одеялко

Вот такое одеяльце получается из двух нитей белого, голубого цвета.

Голубое одеяло с белым основанием

Как сделать из помпонов детский коврик: идеи, фото

Небольшой коврик с симпатичным рисунком можно сделать из ниток и основы-сетки. Что хорошо, так это то, что создавая изделие можно придумывать различные узоры и даже картинки. Его можно применять как напольный коврик, а можно вешать на стену.

Коврик с основой из сетки

Нежный розовый ковер подойдет для детской, где живет девочка. Очень красиво он будет выглядеть, если гармонично подойдет к общему интерьеру комнаты.

Ковер розовый с белой основой

Пушистый разноцветный ковер — отличное изделие, он будет согревать ножки и украшать помещение.

Пушистый коврик из помпонов

Как сделать из помпонов коврик прикроватный: идеи, фото

Прикроватные коврики придают интерьеру особый уют. Их можно делать различной формы. Для этого основание следует вырезать так, как вам понадобится для изготовления вещи.

Круглый коврик

Еще можете сделать плавные переходы из одного тона в другой.

Коврик на пол своими руками

Если вырезать основу в форме сердца, сверху нашить пышные помпоны, то получится такой оригинальный ковер.

Коврик сердечко

Как сделать из помпонов коврик в ванную: идеи, фото

Если вы любите, чтобы ваши ножки не ступали по холодному полу, то коврик в ванную из помпонов как раз для таких требований. Его можно сделать из пряжи. А можно сделать из мусорных пакетов. Для этого их режут на полоски и делают помпоны, а потом нашивают на плотную основу.

Помпоны для коврика

Цвета лучше подбирать под общий дизайн помещения.

Коврик для ванной

Как сделать из помпонов коврик на стул: идеи, фото

На стул подойдут небольшие квадратные изделия. Причем их можно сделать на одну сидушку, или же можно создать в виде прямоугольника, чтобы он прикрывал и спинку и сидушку сразу.

Сидушка на стул

Если добавить симпатичные нити розового, белого и темного тона, то получатся симпатичные помпоны, как на рисунке.

Декоративный коврик для стула

Как сделать из помпонов подушку: идеи, фото

Для подушки следует применять плотную основу. Сделать выкройку в виде наволочки, а потом обшить ткань разноцветными помпонами. Внутрь заложите синтепон. А бока и перед сшейте. Получится мягкая, яркая подушка, как на фото ниже.

Разноцветная подушка в полоску

Декоративную подушку можете сделать в форме цветка. Для этого следует сшить помпоны слоями, как на картинке.

Декоративная подушка

ВАЖНО: В качестве украшений применяйте помпоны. Еще можно нашить красивые аппликации, там, где они будут уместны.

Как сделать из помпонов коврик шкура медведя: идеи, фото

Для загородного дома есть идеи поинтересней. В частности, вы с легкостью можете сделать выкройку шкурки медведя. А потом сверху нашить помпоны темного цвета и сформировать из них голову мишки.

Коврики для прихожей

Клыки для медведя можно найти в магазинах, где продают товары для приколов. Глаза замените подходящими пуговицами.

Шкура медведя — своими руками

Как сделать из помпонов коврик мишка: идеи, фото

Для такого изделия понадобится связать крючком голову, туловище, ушки, лапки медведю. Помпонами обшить брюшко. Из них же сделать носик, нарисовать глаза. Получится такой смешной мишка.

Коврик — мишка

Как сделать из помпонов коврик овечка: идеи, фото

Для начала на обычных спицах свяжите плотную основу из серых ниток, как на фото ниже. Сделайте помпоны. Для этого:

На два пальца намотайте пряжу бежевого цвета, только нитки не стягивайте туго.

Немного раздвинув пальцы, между ними протяните нить, и свяжите помпон посредине.

Обрежьте края нитей и подравняйте их, чтобы получился ровный шарик.

Коврик — овечка на пол

Готовые помпоны пришейте на спинку овцы. Глаза можно сделать из пуговиц.

Как сделать из помпонов коврик леопард: идеи, фото

Коврик леопард может стать стильным украшением гостиной. Для его создания понадобятся помпоны разного размера, сделанные из черных, белых нитей. Голову леопарда можно сделать объемной. Для этого ее надо сшить из плотной ткани и набить синтепоном, а потом обшить плотно небольшими помпонами.

Уши пришивайте отдельно. А далее обшейте плотно помпонами разного размера туловище и лапы животного. Хвост делается из одних помпонов.

Ковер в виде леопардовой шкуры

Как сделать из помпонов коврик крокодил: идеи, фото

Крокодил получится идеальным, если он будет сделан из зеленых помпонов. Еще для его изготовления потребуется основа. Ее можно сделать по приведенной выкройке ниже на изображении.

Помпоны для коврика

После всех подготовительных работ останется лишь пришить помпоны и детали кроя. Интересным получится изделие, если применять помпоны с разными оттенками зеленого цвета.

Выкройка крокодила для коврика

Как сделать из помпонов коврик ромашку: идеи, фото

Ромашка делается по той же схеме, что и остальные коврики на пол. Единственное, что для коврика применяют белые помпоны — для лепестков и желтые (в качестве серединки цветка).

Коврик — ромашки

Как сделать из помпонов коврик бабочку: идеи, фото

Для ковра бабочка потребуется основа в виде крыльев и небольшие аккуратные помпоны разных цветов. Обшейте основу, как на изображении внизу и сделайте усы на голове. Этот коврик отлично будет смотреться в детской комнате.

Яркая бабочка — коврик

Как сделать из помпонов новогодний венок?

Для изготовления такого венка вам понадобится твердая основа, чтобы помпоны хорошо фиксировались на ней. Идеально для этого подойдет картонка. Возьмите вырежьте круг из плотного картона нужной величины. А потом на него приклейте помпоны разного размера. В качестве украшений применяйте елочные игрушки, ленты, колокольчики.

Венок — своими руками

Лучшие изделия из помпонов своими руками: фото

Ниже представлены изображения изделий в разном исполнении. Благодаря фото вы сможете найти идею для создания красивого украшения интерьера.

Цветной прикроватный коврик

Такой коврик идеально подойдет для ванной комнаты или спальни.

Ковер в прихожую с узором

Ковер, исполненный в виде букета цветов дополнит интерьер детской комнаты.

Коврик цветы

Помпоны в интерьере: фото

Далее смотрите, как оформить интерьер с помощью изделий из помпонов.

Белый коврик

Ковер для гостиной

Коврик в ванную