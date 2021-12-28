Папины дочки, или на что только не пойдёшь ради собственных детей

Блинчики. Автор: John Wilhelm.
Дети – не просто цветы жизнь, но и неиссякаемый источник вдохновения и хорошего настроения. Ведь на что только не идут родители ради своих чад, чтобы на их лицах сияли улыбки и, звучал детский смех. Любящий отец, а по совместительству и фотограф Джон Вильгельм (John Wilhelm) уже не первый год придумает вместе со своими дочками новые идеи для съёмок, благодаря которым рождаются красочные образы и сюжеты, глядя на которые понимаешь, что детство прекрасная пора.
О нет! Автор: John Wilhelm.
Двести двадцать. Автор: John Wilhelm.
Лилии. Автор: John Wilhelm.
Сама строгость. Автор: John Wilhelm.
Невероятно. Автор: John Wilhelm.
Сугроб. Автор: John Wilhelm.
Работы Джона – уникальная возможность вернуться в мир беззаботного детства, где каждый желающий может почувствовать себя частью того волшебства, которым пропитан каждый снимок. Или же наоборот можно запросто почерпать пару невероятных идея, воплощая их со своими детишками. В любом случае, не один зритель после просмотра не останется без улыбки. Так что хорошее настроение и заряд позитива обеспечен на целый день.
Щекотка. Автор: John Wilhelm.
Вы что-то сказали? Ах, нет-нет, не видела. Автор: John Wilhelm.
Прокатимся. Автор: John Wilhelm.
Жми на тормоз! Автор: John Wilhelm.
Ромашковое поле. Автор: John Wilhelm.
Вантуз. Автор: John Wilhelm.
По словам Джона, снимать детей не так уж и сложно, ведь главное найти к ним свой подход и уговорить в подходящий момент замереть в нужной позе. А всё остальное происходит на уровне игры, где каждый точно знает, кому какая отведена роль. «Чем больше в голове разных идей, тем лучше. Не стоит бояться экспериментировать. Это может быть что угодно, полюбившиеся образы из сказок, или же просто придуманные совместно сюжеты и персонажи. Главное то, что в процессе съёмки каждый получает массу незабываемых ярких впечатлений, а уже потом бонус – красочные снимки, как награда за старания...»
Сказки перед сном. Автор: John Wilhelm.
Бассейн. Автор: John Wilhelm.
Вратарь. Автор: John Wilhelm.
Одуванчик. Автор: John Wilhelm.
Разметочная полоса. Автор: John Wilhelm.
Горки. Автор: John Wilhelm.
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