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Папины дочки, или на что только не пойдёшь ради собственных детей


Блинчики. Автор: John Wilhelm.

Блинчики. Автор: John Wilhelm.

Дети – не просто цветы жизнь, но и неиссякаемый источник вдохновения и хорошего настроения. Ведь на что только не идут родители ради своих чад, чтобы на их лицах сияли улыбки и, звучал детский смех. Любящий отец, а по совместительству и фотограф Джон Вильгельм (John Wilhelm) уже не первый год придумает вместе со своими дочками новые идеи для съёмок, благодаря которым рождаются красочные образы и сюжеты, глядя на которые понимаешь, что детство прекрасная пора.

О нет! Автор: John Wilhelm.

О нет! Автор: John Wilhelm.

 
Двести двадцать. Автор: John Wilhelm.

Двести двадцать. Автор: John Wilhelm.

 
Лилии. Автор: John Wilhelm.

Лилии. Автор: John Wilhelm.

 
Сама строгость. Автор: John Wilhelm.

Сама строгость. Автор: John Wilhelm.

 
Невероятно. Автор: John Wilhelm.

Невероятно. Автор: John Wilhelm.

 
Сугроб. Автор: John Wilhelm.

Сугроб. Автор: John Wilhelm.

 

Работы Джона – уникальная возможность вернуться в мир беззаботного детства, где каждый желающий может почувствовать себя частью того волшебства, которым пропитан каждый снимок. Или же наоборот можно запросто почерпать пару невероятных идея, воплощая их со своими детишками. В любом случае, не один зритель после просмотра не останется без улыбки. Так что хорошее настроение и заряд позитива обеспечен на целый день.
Щекотка. Автор: John Wilhelm.

Щекотка. Автор: John Wilhelm.

 
Вы что-то сказали? Ах, нет-нет, не видела. Автор: John Wilhelm.

Вы что-то сказали? Ах, нет-нет, не видела. Автор: John Wilhelm.

 
Прокатимся. Автор: John Wilhelm.

Прокатимся. Автор: John Wilhelm.

 
Жми на тормоз! Автор: John Wilhelm.

Жми на тормоз! Автор: John Wilhelm.

 
Ромашковое поле. Автор: John Wilhelm.

Ромашковое поле. Автор: John Wilhelm.

 
Вантуз. Автор: John Wilhelm.

Вантуз. Автор: John Wilhelm.

 

По словам Джона, снимать детей не так уж и сложно, ведь главное найти к ним свой подход и уговорить в подходящий момент замереть в нужной позе. А всё остальное происходит на уровне игры, где каждый точно знает, кому какая отведена роль. «Чем больше в голове разных идей, тем лучше. Не стоит бояться экспериментировать. Это может быть что угодно, полюбившиеся образы из сказок, или же просто придуманные совместно сюжеты и персонажи. Главное то, что в процессе съёмки каждый получает массу незабываемых ярких впечатлений, а уже потом бонус – красочные снимки, как награда за старания...»
Сказки перед сном. Автор: John Wilhelm.

Сказки перед сном. Автор: John Wilhelm.

 
Бассейн. Автор: John Wilhelm.

Бассейн. Автор: John Wilhelm.

 
Вратарь. Автор: John Wilhelm.

Вратарь. Автор: John Wilhelm.

 
Одуванчик. Автор: John Wilhelm.

Одуванчик. Автор: John Wilhelm.

 
Разметочная полоса. Автор: John Wilhelm.

Разметочная полоса. Автор: John Wilhelm.

 
Горки. Автор: John Wilhelm.

Горки. Автор: John Wilhelm.

 

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Папины дочки, или на что только не пойдёшь ради собственных детей

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Папины дочки, или на что только не пойдёшь ради собственных детейПодписаться на мой Instagram
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