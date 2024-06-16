Счастливое детство: 13 документальных снимков о жизни в Африке

Африканские дети. Фотографии Густава Виллейта (Gustav Willeit) из Того.
Детство - это не только красивые игрушки, йогурты и сон по расписанию. Фотограф Густав Виллейт (Gustav Willeit) побывал в африканском государстве Того и рассказал о том, как там проводят дни местные подростки. Экспедиция прошла в рамках проекта по защите прав детей в развивающихся странах.
Африканские дети. Фотографии Густава Виллейта (Gustav Willeit) из Того.
Проект по защите детей стартовал в 2007 году, направлен он на сбор средств для покупки пакетов для переливания крови для борьбы с малярией. Фотограф Густав Виллейт провел в Того восемь дней, он сделал множество снимков детей народности эве, крупнейшей этнической группы. Проект запущен в разных странах мира организацией Costa Family Foundation, ранее Густав уже побывал в Уганде и Индии.
Дети на крыльце дома.
Африканские дети. Фотографии Густава Виллейта (Gustav Willeit) из Того.
Того - одна из крохотных стран Африки и одна из наименее развитых в мире. Население составляет около 6,1 млн человек, почти половина занята в сельском хозяйстве. По сути, страна состоит из небольших поселков, многие семьи живут за чертой бедности. В рамках проекта Густав познакомился с народностью эве, он посещал больницы, школы, рынки и церкви, чтобы посмотреть, как живут африканцы.
Африканские дети. Фотографии Густава Виллейта (Gustav Willeit) из Того.
Эве - самая многочисленная народность Того.
Густав надеется, что его снимки привлекут внимание и расскажут миру о том, как живет африканское население. Фотографа, например, поразило, что дети эве преодолевает путь в несколько километров по бездорожью, чтобы попасть на занятия в школу. И воспринимают такие "прогулки" как развлечение: шутят, смеются, играют в игры. Густав отмечает: "Может быть, это и клише, но это правда: эти дети очень позитивны, и их улыбки согревают сердце. Моими снимками я постарался показать, как проста и красива может быть жизнь, даже если у человека практически ничего нет".
Ручки и карандаши у школьников на вес золота.
Дворовые игры.
О знакомстве с эве Густав вспоминает с теплотой, говорит, дети были рады знакомству, с удовольствием играли вместе с ним, фотографировались (для многих было удивительно видеть себя на мониторе камеры).
Многие дети с удовольствием позируют перед камерой.
Африканские дети. Фотографии Густава Виллейта (Gustav Willeit) из Того.
Африканские дети. Фотографии Густава Виллейта (Gustav Willeit) из Того.
Африканские дети. Фотографии Густава Виллейта (Gustav Willeit) из Того.
Африканские дети. Фотографии Густава Виллейта (Gustav Willeit) из Того.
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