Поскольку ванная комната — одно из самых маленьких помещений в квартире, то места для хранения в ней мало.
Но эту проблему можно решить путем установки настенного шкафчика. А чтобы от него было еще больше пользы, на лицевую сторону прикрепим зеркало.
Своим личным опытом изготовления настенного шкафчика для ванной комнаты поделился с нами автор YouTube канала.
Необходимые материалы:
фанера толщиной 18—20 мм;
мебельные направляющие;
зеркало.
Обратите внимание: с целью экономии пространства в данном шкафчике не предусмотрены распашные дверцы. Вместо них используется выдвижная полка.
Основные этапы работ
Первым делом необходимо будет изготовить полку с двумя отделениями. Отпиливаем по размеру куски фанеры и собираем из них полку.
После этого надо сделать заднюю стенку. Вырезаем еще один кусок фанеры или ДВП и крепим его сзади полки.
На следующем этапе приступаем к изготовлению самого шкафчика. Отпиливаем из фанеры заготовки и собираем из них прямоугольный короб. Внутри прикручиваем мебельные направляющие для крепления выдвижной полки.
К торцевой части полки приклеиваем двусторонний скотч и крепим фасадную планку. Дополнительно ее можно прикрутить на саморезы.
На лицевую сторону шкафчика наносим клей для монтажа зеркал. Потом устанавливаем отрезанный по размеру кусок зеркала.
К фасадной планке выдвижной полки автор прикрутил кожаный ремешок, который выступает в качестве ручки (но можно и использовать обычную ручку).
В завершении останется только прикрутить металлические крепления к задней части шкафчика.
Делаем разметку на стене и высверливаем отверстия. Забиваем дюбеля и вкручиваем в них металлические штырьки Г-образной формы. Навешиваем шкафчик.
Видео по теме
Подробнее о том, как сделать шкафчик с зеркалом для ванной комнаты, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.
Но эту проблему можно решить путем установки настенного шкафчика. А чтобы от него было еще больше пользы, на лицевую сторону прикрепим зеркало.
Своим личным опытом изготовления настенного шкафчика для ванной комнаты поделился с нами автор YouTube канала.
Необходимые материалы:
фанера толщиной 18—20 мм;
мебельные направляющие;
зеркало.
Обратите внимание: с целью экономии пространства в данном шкафчике не предусмотрены распашные дверцы. Вместо них используется выдвижная полка.
Основные этапы работ
Первым делом необходимо будет изготовить полку с двумя отделениями. Отпиливаем по размеру куски фанеры и собираем из них полку.
После этого надо сделать заднюю стенку. Вырезаем еще один кусок фанеры или ДВП и крепим его сзади полки.
На следующем этапе приступаем к изготовлению самого шкафчика. Отпиливаем из фанеры заготовки и собираем из них прямоугольный короб. Внутри прикручиваем мебельные направляющие для крепления выдвижной полки.
К торцевой части полки приклеиваем двусторонний скотч и крепим фасадную планку. Дополнительно ее можно прикрутить на саморезы.
На лицевую сторону шкафчика наносим клей для монтажа зеркал. Потом устанавливаем отрезанный по размеру кусок зеркала.
К фасадной планке выдвижной полки автор прикрутил кожаный ремешок, который выступает в качестве ручки (но можно и использовать обычную ручку).
В завершении останется только прикрутить металлические крепления к задней части шкафчика.
Делаем разметку на стене и высверливаем отверстия. Забиваем дюбеля и вкручиваем в них металлические штырьки Г-образной формы. Навешиваем шкафчик.
Видео по теме
Подробнее о том, как сделать шкафчик с зеркалом для ванной комнаты, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.
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