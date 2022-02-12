Поскольку ванная комната — одно из самых маленьких помещений в квартире, то места для хранения в ней мало.Но эту проблему можно решить путем установки настенного шкафчика. А чтобы от него было еще больше пользы, на лицевую сторону прикрепим зеркало.Своим личным опытом изготовления настенного шкафчика для ванной комнаты поделился с нами автор YouTube канала.фанера толщиной 18—20 мм;мебельные направляющие;зеркало.Обратите внимание: с целью экономии пространства в данном шкафчике не предусмотрены распашные дверцы. Вместо них используется выдвижная полка.Основные этапы работПервым делом необходимо будет изготовить полку с двумя отделениями. Отпиливаем по размеру куски фанеры и собираем из них полку.После этого надо сделать заднюю стенку. Вырезаем еще один кусок фанеры или ДВП и крепим его сзади полки.На следующем этапе приступаем к изготовлению самого шкафчика. Отпиливаем из фанеры заготовки и собираем из них прямоугольный короб. Внутри прикручиваем мебельные направляющие для крепления выдвижной полки.К торцевой части полки приклеиваем двусторонний скотч и крепим фасадную планку. Дополнительно ее можно прикрутить на саморезы.На лицевую сторону шкафчика наносим клей для монтажа зеркал.Потом устанавливаем отрезанный по размеру кусок зеркала.К фасадной планке выдвижной полки автор прикрутил кожаный ремешок, который выступает в качестве ручки (но можно и использовать обычную ручку).В завершении останется только прикрутить металлические крепления к задней части шкафчика.Делаем разметку на стене и высверливаем отверстия. Забиваем дюбеля и вкручиваем в них металлические штырьки Г-образной формы. Навешиваем шкафчик.Подробнее о том, как сделать шкафчик с зеркалом для ванной комнаты, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.