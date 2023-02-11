Как научиться никогда не злиться

Гнев — палка о двух концах, она бьёт обоих: и того, кто гневается, и того, на кого гневаются. Сколько раз, не сдержавшись, выплеснув раздражение на супруга, ребёнка или другого человека, вы раскаивались и клялись себе быть сдержаннее? Гневом можно научиться управлять и для начала — внимательно изучите эту инструкцию, составленную нейробиологами.









Подавление гнева — однозначно плохая идея

Не стоит давать волю злости

Переоценка

Подведём итоги



Не подавлять гнев. Может, окружающие и не видят его проявлений, зато очень хорошо чувствуют ваше состояние и отношения все равно портятся.



Не накручивать себя, выливая эмоции на окружающих. Высказать причину своего недовольства спокойно и конструктивно — пожалуйста. Но не взвинчивайте свой гнев ещё больше — вам же будет хуже.



Переоцените ситуацию — просто скажите себе: «я здесь ни при чем — у него просто тяжелый день».

