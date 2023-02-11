Как научиться никогда не злиться

Гнев — палка о двух концах, она бьёт обоих: и того, кто гневается, и того, на кого гневаются. Сколько раз, не сдержавшись, выплеснув раздражение на супруга, ребёнка или другого человека, вы раскаивались и клялись себе быть сдержаннее? Гневом можно научиться управлять и для начала — внимательно изучите эту инструкцию, составленную нейробиологами.
Подавление гнева — однозначно плохая идея
В этом случае вы просто цедите сквозь зубы: «все в порядке» и пытаетесь продолжать заниматься делами. Такое поведение, конечно, скрывает злость, но только от окружающих. Ваши же эмоции лишь усиливаются от попытки их подавить.
В книге Оливера Брукмана «Антидот» описано несколько опытов, подтверждающих, что люди, скрывающие свои эмоции, переживают их гораздо сильнее и дольше, чем те, кто не стесняется эти эмоции выражать. И если вы полагаете, что от ваших усилий кому-то становится лучше — не обманывайте себя. Человек, который вас раздражает, ощущает это на физиологическом уровне: эксперименты зафиксировали повышение кровяного давления у испытуемых, на которых гневались.
Кто-то сейчас подумает: «Так я и знал! В следующий раз наору на того идиота, что вечно ворует мои ручки». Не спешите…
Не стоит давать волю злости
«Накручивание» и выплёскивание злости лишь усиливают эмоциональный взрыв. Конструктивно выразить недовольство, безусловно, можно, но если вы потеряете контроль, гнев будет расти как снежный ком с каждым сказанным словом.
Что же делать? Правильный ответ — привыкать переключаться.
Энергетические ресурсы мозга ограничены, так что если вы переключили своё внимание на что-то, мозг уже не может концентрироваться на бесконечном обдумывании неприятной ситуации («зацикливаться»).
В знаменитом эксперименте детям давали кусочек зефира и оставляли одних в комнате, пообещав через 15 минут выдать ещё пару кусочков, если ребёнок сможет сдержаться и не съесть тот, что уже имеется. Каковы же были результаты? Дети, которые смогли взять себя в руки и не съели зефир, в будущем достигали стали более успешными людьми и востребованными специалистами, чем те, кто не смог обуздать свои желания.
Об этом эксперименте упоминают часто, но забывают упомянуть, как детям же удалось сдержать себя. Очень просто — они отвлекались. Уолтер Мишел, автор исследования, комментирует: «Дети нашли, чем себя занять: они напевали мелодии, ковырялись в ушах, играли с пальцами или с тем, что смогли найти в комнате. Таким образом они сгладили внутренний конфликт и устранили неприятную ситуацию ожидания».
И эта методика работает и с другими видами сильных эмоций, таких как, например, гнев.
Да, разумеется, довольно сложно переключиться на позитив, когда кто-то истерично кричит вам в лицо. Однако есть один способ.
Переоценка
Ещё раз в деталях представим ситуацию: кто-то стоит в нескольких сантиметрах от вас и орёт почем зря. Вам хочется ответить тем же или даже хорошенько приложить «собеседника» обо что-нибудь.
Но что если я вам скажу, что этот человек вчера потерял мать? Или же переживает тяжелый развод, и вчера ему отказали в праве видеть детей?
Вы бы, наверное, не приняли его гнев так близко к сердцу, а возможно, даже посочувствовали бы.
Что изменилось? Да ничего! Просто предыстория, которую вы себе рассказали, изменила ваш взгляд на ситуацию. Вы обижаетесь не на события, а на собственные мысли. В следующий раз, столкнувшись с ситуацией когда кто-то начнёт срывать на вас злобу, просто скажите себе: «Я здесь ни при чем. У него просто плохой день». Как только вы меняете ваше представление о ситуации — мозг изменяет ваши эмоции по отношению к ней.
Более того, эта методика позволит вам избавится от гнева не задавливая его в себе, а следовательно, не «взрываясь» впоследствии. Вам больше не придется жалеть о словах, сказанных кому-то сгоряча.
Подведём итоги
Чтобы избавиться от гнева нужно:
- Не подавлять гнев. Может, окружающие и не видят его проявлений, зато очень хорошо чувствуют ваше состояние и отношения все равно портятся.
- Не накручивать себя, выливая эмоции на окружающих. Высказать причину своего недовольства спокойно и конструктивно — пожалуйста. Но не взвинчивайте свой гнев ещё больше — вам же будет хуже.
- Переоцените ситуацию — просто скажите себе: «я здесь ни при чем — у него просто тяжелый день».
Конечно, бывают ситуации, когда оппонент намеренно выводит вас из себя, и тогда не остаётся ничего другого, кроме как попытаться подавить в себе гнев, чтобы не усугубить свои переживания. И всё же иногда переоценка ситуации может помочь вам изменить свои эмоции и заменить чувства гнева состраданием, сочувствием или пониманием.
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