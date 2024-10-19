Ошибки при выведении пятен, из-за которых можно попрощаться с любимой вещью

Вне зависимости от того, где появляется пятно – на одежде, ковре или мебели – это всегда неприятно. К счастью, современный ассортимент бытовой химии настолько велик, что можно без проблем подобрать средство, которое за считанные минуты справится с загрязнением. Однако везде есть свои подводные камни.

Ошибка 1: Тереть пятно слишком сильно

Ошибка 2: Стирать в горячей воде

Ошибка 3: Использовать неправильное средство

Ошибка 4: Не обрабатывать пятна перед стиркой

Ошибка 5: Класть грязную вещь в корзину для белья

Ошибка 6: Использовать средства с содержанием хлора

Ошибка 7: Проверять лайфхаки на дорогих вещах

Перечисляем ошибки, из-за которых пятно из обычного перейдет в разряд трудновыводимых. Избегайте их, если не хотите попрощаться с любимой вещью.Пятно въедается в ткань после интенсивного трения.Когда на ткани появляется пятно, рука на автомате тянется взять салфетку или влажную тряпку и хорошо его потереть. Однако, чем усерднее вы будете это делать, тем сильнее загрязнения проникнут в волокна материала, и тем сложнее потом будет их устранить. Лучше поумерить свой пыл и максимально деликатно поработать с пятном. Аккуратно промокните его чистой салфеткой, чтобы убрать излишки, а затем застирайте в раковине или сразу отправьте в стиральную машину, если есть такая возможность.Горячая вода не подходит для выведения ряда пятенГорячая вода является незаменимым помощником в решении многих бытовых вопросов, однако в случае с некоторыми пятнами лучше обходить ее десятой дорогой. В частности, любое загрязнение, которое содержит белок, не должно контактировать с высокими температурами – они лишь усугубят положение. Чтобы справиться с пятнами от мяса, молока, пота, следами крови, следует использоваться холодную воду в паре с пятновыводителем.Нужно правильно подбирать пятновыводительСредство для стирки нужно выбирать предельно внимательно, тщательно изучая состав перед покупкой. Так, например, пятновыводитель для белых тканей нельзя использовать для цветных вещей – он может их испортить. В случае с этим средством важно найти продукт, специально разработанный для работы с цветными материалами – он не нанесет материалу вреда и вам не придется прощаться с любимым предметом гардероба.Также следует обращать внимание на форму выпуска. Порошковые средства нужно добавлять в воду при стирке, если обычный порошок потерпел фиаско в процессе стирки, жидкие подходят для экстренного замачивания, а также выведения пятен из деликатных материалов. Также есть пятновыводители в стиках и карандашах – такие удобно носить с собой, чтобы быстро обработать свежие пятна, и в форме мыла – для ручной стирки.Пятно нужно предварительно обработатьВода правильной температуры, отбеливатель, пятновыводитель не являются панацеей в борьбе с пятнами. Их действие легко свести на нет, если в самом начале допустить популярную ошибку – никак не обработать пятно. Просто бросить грязную вещь в стиральную машину в надежде, что этого будет достаточно, – плохая идея. Скорее всего, после таких манипуляций, пятно еще больше въестся в ткань, и потом бороться с ним придется более радикальными методами.Поэтому перед основной стиркой не забудьте обработать испачканный участок пятновыводителем, натереть хозяйственным мылом или просто замочить на 20-30 минут вместе с порошком. Так вероятность того, что пятно исчезнет после первой же стирки возрастет в разы, и вам не придется расстраиваться из-за испорченной вещи.Чем дольше одежда в корзине, тем сильнее въедается пятно.Не следует откладывать испачканную одежду на потом, дожидаясь, пока в корзине накопится достаточное количество грязных вещей. За это время пятно высохнет и навсегда въестся в ткань. Конечно, есть шанс, что потом его получится вывести, но для этого нужно будет покупать дорогую бытовую химию с агрессивным составом, которая может повредить ткань. Поэтому советуем не рисковать и все делать вовремя: как только обнаружили пятно, обработайте его, а затем постирайте вручную или в стиральной машине, в зависимости от состава изделия.Хлор может испортить тканьДля того, чтобы вывести пятна из ткани, хозяйки применяют бытовую химию с разным составом. Например, наши мамы и бабушки чаще всего пользовались хлорсодержащими средствами, потому что в магазине сложно было найти что-то другое. Однако в наше время таких проблем нет, поэтому стоит отказаться от хлора в пользу менее агрессивных продуктов.Многие спросят: «Зачем? Ведь такие средства эффективно борются с загрязнениями!» Действительно, однако неприятных последствий гораздо больше, чем преимуществ. Хлор портит ткань, провоцирует выцветание материала и даже может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому не стоит рисковать одеждой и здоровьем.Обратите внимание на современные, а главное – безопасные – варианты:• Кислород является сильным окислителем, благодаря чему позволяет избавиться даже от стойких пятен. Его можно найти в составе перекиси водорода, которая есть в каждой аптечке, и перкарбонате натрия. Кислород не токсичен, поэтому можно не переживать о его негативном воздействии на ваше здоровье.• Энзим – идеальный вариант для выведения белковых пятен, с которыми не может справиться горячая вода. Однако следует помнить, что ферменты, которые входят в его состав, противопоказаны для шерсти, шелка и других деликатных тканей.• Адсорбирующие вещества притягивают частицы грязи, словно магнит, и выстирываются из ткани вместе с ними. Эффективное средство, однако действует исключительно на свежие пятна – с застаревшими не справится.• Растворители, среди которых спирт, эфиры, глицерин. Прекрасно подходят для борьбы с застаревшими и трудновыводимыми пятнами.• Жирные кислоты натрия содержатся в обычном хозяйственном мыле, которое зря недооценивают в вопросах выведения загрязнений. Если замочить испачканную вещь в мыльном растворе, есть все шансы, что пятно практически полностью исчезнет.Окончательный выбор средства зависит от типа загрязнения, поэтому перед тем, как начать обрабатывать пятно, следует изучить характер его происхождения. Так, например, пигментные пятна (чай, кофе, вино) прекрасно выводят кислородные средства, а белковые (пот, кровь, молоко) – бытовая химия, содержащая энзимы. Для устранения следов косметики подойдет обычное мыло, а краску сможет удалить средство с растворителем в составе.Лак для волос не выведет пятно.Когда на любимой вещи появляется пятно, первым делом мы начинаем шерстить интернет в поисках проверенных лайфхаков, которые позволят от него избавиться. Однако не всегда эти хитрости являются эффективными (даже если вы встречаете их во многих статьях). Например, часто можно увидеть совет вывести загрязнения с помощью лака для волос, ацетона, нашатырного спирта и прочих подручных средств. Возможно, они и помогут очистить испачканный участок одежды, но как потом будет выглядеть ткань – большой вопрос.Хочется экспериментировать? Тогда делайте это на старых спортивных штанах, растянутой футболке или домашнем халате, ведь результат всегда непредсказуем. Если действие лайфхака вас впечатлило (в хорошем смысле), можете использовать его и для других вещей. И главное – действуйте аккуратно! Обработайте пятно от краев к центру мягкими, деликатными движениями, чтобы оно не закрепилось на материале.