Бюджетное средство для мытья посуды

Сэкономьте на средстве для мытья посуды, а заодно и улучшите его, чтобы оно удаляло любые загрязнения и жир без труда! Нужно добавить лишь один простой компонент.







В дозатор налейте 1/3 концентрированного средства для мытья посуды от общего объёма тары. Отдельно 2 ч. л. соды залейте горячей водой.







Когда сода остынет, перелейте её в дозатор. До верха долейте простой воды. Взболтайте и пользуйтесь!







Такого средства хватает надолго, а добавленная сода помогает удалить жир и грязь на посуде без труда.



