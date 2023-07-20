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Бюджетное средство для мытья посуды

Сэкономьте на средстве для мытья посуды, а заодно и улучшите его, чтобы оно удаляло любые загрязнения и жир без труда! Нужно добавить лишь один простой компонент.

Бюджетное средство для мытья посуды

В дозатор налейте 1/3 концентрированного средства для мытья посуды от общего объёма тары. Отдельно 2 ч. л. соды залейте горячей водой.

Бюджетное средство для мытья посуды

Когда сода остынет, перелейте её в дозатор. До верха долейте простой воды. Взболтайте и пользуйтесь!

Бюджетное средство для мытья посуды

Такого средства хватает надолго, а добавленная сода помогает удалить жир и грязь на посуде без труда.

Бюджетное средство для мытья посуды

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Посудасредство

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