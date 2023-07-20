Сэкономьте на средстве для мытья посуды, а заодно и улучшите его, чтобы оно удаляло любые загрязнения и жир без труда! Нужно добавить лишь один простой компонент.
В дозатор налейте 1/3 концентрированного средства для мытья посуды от общего объёма тары. Отдельно 2 ч. л. соды залейте горячей водой.
Когда сода остынет, перелейте её в дозатор. До верха долейте простой воды. Взболтайте и пользуйтесь!
Такого средства хватает надолго, а добавленная сода помогает удалить жир и грязь на посуде без труда.
Бюджетное средство для мытья посуды
Сэкономьте на средстве для мытья посуды, а заодно и улучшите его, чтобы оно удаляло любые загрязнения и жир без труда! Нужно добавить лишь один простой компонент.
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