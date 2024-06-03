10 фактов о том, как технологии изменяют людей в худшую сторону

...как-то так.
Современные технологии существенно расширили возможности человека. Но их массовое распространение не обошлось и без негативных последствий. Ежедневное присутствие в жизни человека разнообразных гаджетов, способно менять привычки и даже личность человека.
1. Эффект эхо-камеры
Осторожно!
социальные медиа
Можно было бы подумать, что социальные медиа станут эффективным инструментом для преодоления границ между различными точками зрения, но это не обязательно так происходит. Зачастую случается диаметрально противоположная ситуация. Эффект эхо-камеры подразумевает, что пользователи какой-то группы или сообщества начинают передавать друг другу какое-то сообщение, при этом зачастую искажая его по сравнению с первоначальным. В итоге это сообщение, услышанное множество раз, воспринимается как правдивое, а также при этом не обращается внимание на действительно правдивую информацию.
2. Экраны - гарантированное ожирение
Осторожно! Опасная технология: смартфоны, планшеты, игровые консоли.
игровые консоли
Очень многие факторы способствовали росту проблемы ожирения в Соединенных Штатах. Поэтому само собой разумеется, что вездесущие смартфоны, планшеты, телевизоры и игровые консоли действительно могут играть определенную роль в поддержании более сидячего образа жизни. В исследовании, проведенном американским Институтом Милкена, были изучены проблемы ожирения в 27 странах. Результат оказался поразительным - на каждые 10 процентов увеличения количества денег, которые в среднем тратятся в стране на технологичные устройства, в этой же стране уровень ожирения рос на 1 процент.
3. Интернет - снижение концентрации внимания
Осторожно! Опасная технология: информационный мусор.
цифровые СМИ
Согласно исследования, проведенного канадским исследовательским проектом, финансируемым Microsoft, оказалось, что все большее распространение цифровых средств массовой информации привело к все большему уменьшению средней продолжительности концентрации внимания. Более 2000 канадцев были протестированы с помощью сканирования мозга ЭЭГ два раза: один раз в 2000 году, примерно в начале мобильной эры, и второй раз в 2015 году. Результаты шокировали всех: средняя продолжительность концентрации внимания сократилась с 12 до 8 секунд всего за 15 лет.
4. Интернет-услуги - нетерпение умноженное на импульсивность
Осторожно! Опасная технология: интернет-услуги.
услуги доставки в день заказа
Развитие популярности YouTube и потокового видео, как представляется ученым, способствует тому, что люди не хотят долго ждать чего угодно, особенно развлечений. UMass Amherst изучил привычки более шести миллионов пользователей Интернета, чтобы определить, как долго средний зритель будет ждать загрузку видео. Оказалось, что всего через две секунды зрители закрывают видео, если оно не загрузилось. Все больше и больше крупных розничных торговцев предлагают услуги доставки в день заказа, а также набирают популярность мобильные приложения, направленные на сокращение времени ожидания при бронировании обеда или такси.
5. GPS - угроза долговременной памяти
Осторожно! Опасная технология: GPS.
система глобального позиционирования
GPS стал почти незаменимым аспектом повседневной жизни. Многие уже даже и не вспомнят, когда в последний раз добирались в какое-то место без карты. Исследователи из университета Макгилла опубликовали результаты трех исследований, которые показывают, что чрезмерное увлечение GPS действительно может быть вредным для долговременной памяти в старости. Это происходит потому, что гиппокамп, область мозга, которая управляет памятью, также связана с ориентацией в пространстве. Исследователи обнаружили, что у людей, которые в основном полагались на свои способности ориентироваться в пространстве, а не на GPS, наблюдался больший объем серого вещества и повышенная активность в гиппокампе.
6. Информационный поток - IQ выше, мозг жиже
Осторожно! Опасная технология: информационная насыщенность Интернета.
потоковая информация
Довольно легко представить себе, что богатство информации и ресурсов в Интернете будет способствовать более творческому мышлению в целом. Но обратное утверждение также кажется верным и на это есть причины. Джон Хопкинс и исследователи из Университета Иллинойса недавно провели исследование по изучению последствий изобилия информации на творчество и обнаружили, что обильные ресурсы на самом деле приводят к снижению творческого начала. Однако, одновременно с этим с 1990 года в среднем вырос IQ у людей. Оба эффекта наиболее выражены среди 5-10-летних детей .
7. Смартфон - «световой» убийца мелатонина
Осторожно! Опасная технология: «синий» свет смартфона.
смартфон
Журнал Time в 2012 году провел опрос 4700 людей, по результатам которого выяснилось, что очень много опрошенных согласны с утверждением «я не сплю так, как раньше, поскольку постоянно онлайн/на связи». К примеру, так заявила четверть всех людей в возрасте 18-24 лет. Тем не менее, также есть научная причина, почему использование смартфона перед сном может быть вредно для здоровья. Мозг обычно получает команду засыпать и просыпаться, основываясь на качестве окружающего света. «Красный» свет, который обычно можно увидеть во время сумерек, сигнализирует телу, что наступил вечер, в то время как «синий» утренний свет является сигналом того, что пришло время проснуться. А именно «синий» свет испускают смартфоны и планшеты. Он подавляет мелатонин, химическое вещество, которое способствует засыпанию.
8. Текстовый редактор - враг невербальных, визуальных сигналов
Осторожно! Опасная технология: повседневное общение текстовыми сообщениями.
текстовые сообщения
Обмен текстовыми сообщениями стал основной формой повседневного общения почти всех людей. Даже люди старшего возраста сегодня отправляют больше смс, чем совершают телефонных звонков. Новое исследование предполагает, что текстовые сообщения могут медленно лишать людей способности читать эмоциональные сигналы других. Такие невербальные, визуальные сигналы являются одним из важнейших компонентов беседы, а некоторые психологи обеспокоены тем, что отсутствие опыта работы с ними может нанести серьезный ущерб социальному развитию молодежи.
9. Google - отсутствие необходимости запоминать
Осторожно! Опасная технология: «жесткий диск мозга».
эффект Google
Практически любую информацию сегодня можно получить с помощью быстрого поиска Google, что является чрезвычайно полезным, но в то же время весьма проблематичным. Ученые Гарварда и Университета штата Висконсин утверждают, что в последнее время возник «эффект Google» - тенденция относиться к Интернету, как к своего рода внешнему жесткому диску для мозга, а самим запоминать меньше информации.
10. Фейковые новости - постоянная дезинформация
Осторожно! Опасная технология: фейковые новости.
фейки
Распространение сайтов «поддельных новостей» породило много критики в 2016 году. Эти веб-сайты иногда имитируют подлинные новости и даже ссылаются на настоящие URL. Но параллельно с этим публикуются также откровенно ложные истории в погоне за количеством кликов. Можно было бы подумать, что легко можно распознать такие поддельные истории и они не могут иметь значительного влияния на людей в современный информационный век. Однако, одно исследование Стэнфордского, проведенное в 2015 году, говорит об обратном. К примеру, 80 процентам участников исследования не удалось различить обычные статьи и рекламные, со спонсорским контентом.
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