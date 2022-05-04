11 идей, как сделать маленький туалет нескучным и стильным

11 способов сделать маленький туалет интересным и нескучным.

За гранью

За гранью

Декоративные тарелки

Декоративные тарелки в санузле

Модный пэчворк

Модный пэчворк

Чёрный акцент

Чёрный акцент

Яркий минимализм

Яркий минимализм

Для тех, кто очень любит прессу

Необычный интерьер санузла

Для тех, кто очень любит прессу

Не просто держатель

Не просто держатель

Необычный держатель для туалетной бумаги

Настенный декор

Настенный декор в санузле

Карта мира

Карта мира в санузле