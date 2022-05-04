11 идей, как сделать маленький туалет нескучным и стильным

11 способов сделать маленький туалет интересным и нескучным.
Туалет, наверное, самая скучная комната во всей квартире, потому как её зачастую оставляют без должного дизайнерского внимания. Такая несправедливость должна быть исправлена, ведь даже в санузле не обойтись без уюта. Как сделать самую маленькую комнату суперкрутой и стильной? Мы собрали самые интересные идеи!
За гранью
За гранью
Многие привыкли к тому, что в санузле стены отделаны светлой плиткой, на полу стандартный коврик, сантехника белая – всё однотипно, стандартно и очень скучно. Внести каплю жизни в небольшой интерьер поможет оригинальный декор. Для этого нужно выбрать несколько видов плитки, отличающейся по цвету или форме, и выложить её в необычном порядке, а ещё лучше – вывести за порог помещения в коридор. Этот необычный приём поможет сделать комнату зрительно больше и подарит ей перспективу.
Декоративные тарелки
Декоративные тарелки в санузле
Какие комнаты чаще всего украшают коллекцией красивых декоративных тарелок? Правильно, гостиные, столовые и кухни, но это вовсе не говорит о том, что им вовсе не место в туалете. Они прекрасно украсят одну из стен, разнообразят интерьер и станут его изюминкой.
Модный пэчворк
Модный пэчворк
Наверное, пэчворк никогда не выйдет из моды, так как он позволяет менять пространство за небольшие деньги. Остались кусочки разных обоев или плитки из разных коллекций – нужно смело комбинировать их и создавать свой эксклюзивный дизайн. А начать эксперименты с интерьером можно как раз с санузла.
Чёрный акцент
Чёрный акцент
Для того, чтобы зрительно расширить пространство, нужно расставить в нём правильные акценты, и они не обязательно должны быть яркими. Даже небольшой полоски из чёрной плитки будет вполне достаточно. Главное, чтобы остальные стены оставались при этом белыми. Тогда получится добиться эффекта расширенного туннеля.
Яркий минимализм
Яркий минимализм
Как минимализм может быть ярким, разве такое возможно? А почему бы и нет, сам интерьер вполне может быть лаконичным и очень простым, нужно лишь слегка оживить его. Для этого отлично подойдут разноцветные плитки, которые можно выложить в хаотичном порядке.
Для тех, кто очень любит прессу
Необычный интерьер санузла
Известно, что многие любят проводить время в санузле в компании с газетами. Привычка неплохая, но со временем в туалете накапливаются стопки старой прессы. Что же с ней делать? Можно сэкономить и сделать интерьер оригинальным, если использовать их в качестве обоев! Получится очень необычно.
Для тех, кто очень любит прессу
Не просто держатель
Не просто держатель
Если не хочется ремонтов и переделок, но скучный интерьер уже давно надоел, то есть простой вариант преображения пространства – установка необычного держателя для туалетной бумаги. Крутых вариантов найти можно немало, и главное, подойти к процессу с юмором, тогда такой декор будет радовать.
Необычный держатель для туалетной бумаги
Настенный декор
Настенный декор в санузле
Санузел – отличное место для мини-галереи. Тут хорошо будут смотреться произведения современного искусства, антикварные багеты или любимые репродукции. Их всегда интересно по изучать, к тому же так получится декорировать пространство без ремонтного вмешательства.
Карта мира
На какой курорт отправиться отдыхать этой зимой? Над этим насущным вопросом как раз можно подумать в сортире (подходящее место для размышлений). И чтобы проще было разобраться в ситуации, то стены лучше всего украсить фотообоями с изображением карты мира. Оригинально и практично!
Карта мира в санузле
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