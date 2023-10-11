4 лучших суперкара, один только вид которых вызывает у окружающих зависть и восторг

А когда-то автомобили были настоящим произведением искусства.
Есть мнение, что раньше машины были лучше. Казалось бы, нет в этом смысла. Современные авто комфортнее, быстрее, однако, они все больше напоминают компьютеры на колесах. Ученые грозятся в скором времени и вовсе научить автомобиль самостоятельно рулить, окончательно превратив его в «коробку», которая доставит вас из пункта А в пункт Б. А когда-то автомобили были настоящим произведением искусства, пусть и не идеальным, но очень интересным. О лучших из них – далее в обзоре.
Jaguar E-type
Jaguar E-type – это такой себе памятник автомобильному дизайну.
Jaguar E-type – это такой себе памятник автомобильному дизайну. Наверное, нет людей, у которых повернется язык назвать Jaguar E-type «просто средством передвижения». Представленный в марте 1961 года на Женевском автосалоне автомобиль произвел настоящий фурор. И дело было не только во внешности машины. E-type мог разгоняться до 150 миль в час (242 км/ч). В 60-х годах такую скорость могли себе позволить разве что автомобили Ferrari, которые стоили в три раза дороже.
Кроме этого он отлично справлялся с поворотами, доставляя настоящие удовольствие от вождения. Спрос на автомобиль был просто огромен. Многие знаменитости владели E-type, среди них Тони Кертис, Бриджит Бардо и сам Стив Маккуин - уж он то что-то понимал в машинах. Jaguar E-type простоял на конвейере до 1974 года, затем из-за тяжелого экономического кризиса был снят с производства, так и не получив достойного наследника.
Lamborghini Miura
Miura получалась очень свирепой.
Компания Lamborghini основана Ферруччо Ламборгини, который на тот момент занимался выпуском… тракторов. Идея построить суперкар пришла к нему после конфликта с Энцо Феррари. История гласит, что Ферруччо приехал на завод Ferrari с жалобой на качество сцепления его машины, на что был послан «заниматься и дальше сборкой тракторов». Это возмутило Ферруччо, и он решил собрать собственный суперкар. Уже в 1963 он выкатил первенца марки - Lamborghini 350 GTV.
Продажи автомобиля оказались успешными, и уже через два года была выпущена легендарная Miura. Машина, принесшая настоящую известность марке Lamborghini. Miura была названа в честь фермы, занимавшейся разведением боевых быков, которые славились своей свирепостью. Под стать названию Miura получалась очень свирепой. Она оснащалась двигателем Lamborghini V12 объёмом 3.9 л мощностью 350 л.с, который был способен разогнать машину до 290 км/ч. Многие эксперты отмечали, чтобы «держать Miura в узде», нужно быть чуть ли не профессиональным гонщиком. Тем не менее автомобиль успешно продавался, всего было собрано и продано около 775 машин.
Ferrari 250 GTO
Ferrari 250 GTO - самый дорогой ретро автомобиль, когда-либо проданный на аукционе.
27 августа 2018 года Британским аукционным домом Sotheby’s на продажу был выставлен Ferrari 250 GTO красного цвета, который ушёл с молотка за 48,4 млн долларов. Таким образом Ferrari 250 GTO стал самым дорогим ретро автомобилем, когда-либо проданным на аукционе. Такие баснословные деньги были заплачены неспроста. 250 GTO – это автомобиль, созданный для участия в гонках, 36 экземпляров которого были пущены в продажу для езды на обычных дорогах. Стоил он огромные по тем временам 18 000 долларов, однако одного желания и наличия такой суммы было недостаточно для покупки. Покупателя должен был лично одобрить сам Энцо Феррари. Автомобиль был оснащен 3-литровым V12 мощностью 302 л.с., разгонялся до сотни за 6.1 и обладал максималкой в невероятные 280 км/ч, и все это в 1962 году.
McLaren F1
McLaren F1 считался самой быстрой машиной в мире на протяжении 12 лет.
Автомобиль был создан и выпускался на рубеже 20-го и 21-го столетий. McLaren F1 считался самой быстрой машиной в мире на протяжении 12 лет - с 1993 по 2005 год. Шестилитровый V12 обладал мощностью в 327 л.с. и разгонял машину до сотни за 3.3 секунды. Максимальна скорость составляла рекордные на тот момент 386 км/ч. McLaren F1 – это отец всех современных суперкаров. За все время было выпущено всего 106 машин, среди которых только 65 были предназначены для дорог общего пользования, остальные принимали участие в гонках разного рода и даже выигрывали 24 часа Ле-Мана. Не сегодня McLaren F1 можно считать, пожалуй, величайшим достижением автомобилестроения 20-го века.
Именно эти четыре автомобиля создали сегодняшние понятие о красоте, скорости и крутости автомобиля. И несмотря на то, что в них не было современных суперкомпьютеров и идеальной роботизированной сборки, они дарили удовольствие тем, кто сидел за их рулем, и тем, кто просто видел их проезжающими мимо.
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