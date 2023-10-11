4 лучших суперкара, один только вид которых вызывает у окружающих зависть и восторг

А когда-то автомобили были настоящим произведением искусства.

Jaguar E-type

Jaguar E-type – это такой себе памятник автомобильному дизайну.

Lamborghini Miura

Miura получалась очень свирепой.

Ferrari 250 GTO

Ferrari 250 GTO - самый дорогой ретро автомобиль, когда-либо проданный на аукционе.

McLaren F1

McLaren F1 считался самой быстрой машиной в мире на протяжении 12 лет.