Недорогие автомобили богатых знаменитостей

Все прекрасно знают, что некоторые знаменитости зарабатывают столько денег, что даже не знают, что с ними делать. Многие из них тратят свои деньги на огромные дома и особняки, а некоторые, как Флойд Мейвезер (Floyd Mayweather), тратят скандальные суммы на роскошные автомобили.
Но не всем знаменитостям нравится тратить деньги и выставлять своё богатство напоказ. Некоторые из них сохраняют чуткость и, даже несмотря на свои миллионы, тратят ровно столько, сколько нужно для обычной жизни.
Все знаменитости, о которых пойдет речь в нашем сегодняшнем списке, имеют довольно много денег, но все они по какой-то причине охотно выбирают себе для поездок недорогие автомобили. Иногда выбор автомобиля объясняется сентиментальностью, иногда они просто не могут найти оправдание покупке автомобиля для публичной поездки за сумасшедшие деньги, если у них уже есть машина, на которой можно поехать туда, куда нужно.
Эти знаменитости могут приобрести себе самые дорогие и роскошные автомобили, но вместо этого они довольствуются бюджетным транспортом, и их часто видят за рулём недорогих автомобилей.
10. Конан О’Брайен
Комик Конан О’Брайен, наверное, очень гордится своим Ford Taurus SHO 1992 года. Так почему парень, владеющий $75 млн и купивший себе особняк в Пасифик-Палисейдс (Pacific Palisades) за $20 млн, ездит на таком дешёвом транспортном средстве?
Конан может не говорить, почему так любит свою машину, но он не делает из неё секрета, позируя на многих фотографиях на фоне своего автомобиля. Taurus SHO 1992 года оснащён 5-скоростной коробкой передач и 3-литровым двигателем V6 Yamaha мощностью 220 л.с.
Этот автомобиль, конечно же, не единственный, которым владеет Конан, но определённо это его самая известная «железная лошадка».
9. Мел Гибсон
Хотя знаменитый актёр является владельцем автомобиля Mercedes CLS 500 стоимостью более $200000, он также владеет Тойотой Крессида, стоимость которой гораздо ниже. Победитель премии «Оскар» и «Золотой глобус» за главную роль в фильме «Храброе сердце» скопил собственный капитал в размере $425 млн.
Toyota Cressida производилась с 1976 по 1992 год и была экспортным вариантом модели Mark II, которая продавалась в Японии.
Автомобиль имеет 3-литровый двигатель V6, и на самом деле никому не известно, так же ли часто Гибсон ездит на этой машине, как на своём Мерседесе CLS 500.
8. Зак Эфрон
Актёр получил известность благодаря фильму «Классный мюзикл», а в 2009 году за главную роль в фильме «Папе снова 17″ он заработал $1 млн.
Зак Эфрон, владеющий собственным капиталом в размере $18 млн, приобрёл себе пентхаус в Беверли-Хиллз за $4 млн. Актёр покупает себе некоторые вещи за огромные суммы, но, тем не менее, был замечен за рулём автомобиля Oldsmobile Alero 1999 года.
Oldsmobile Alero — это компактный автомобиль, который производился с 1998 по 2004 год. Эта модель является последней, проданной брендом. В 2014 году Зак Эфрон отдал свою машину на благотворительность, потому что красив не только лицом, но и душой.
7. Клинт Иствуд
Даже сейчас этот популярный актёр 1980-ых годов остаётся одним из самых влиятельных и величайших актёров современности. Иствуд владеет собственным капиталом в размере $375 млн. Его гонорары за главную роль часто составляли более $5 млн за фильм.
Вероятно, ему до сих пор не грозит «звёздная болезнь», во всяком случае, судя по тому, на чём он ездит. Актёр водит автомобиль GMC Typhoon, который стоит менее $30000.
На самом деле Typhoon — это самый быстрый внедорожник, который может разогнаться до 100 км/час за 5,3 секунды. К тому же, автомобиль Иствуда был сделан на заказ: он оснащён турбированным 4,3-литровым двигателем V6 и имеет полный привод на все четыре колеса.
6. Метта Уорлд Пис (Рон Артест)
Рон Артест, безусловно, один из лучших баскетболистов современности. Он заработал $21 млн, что не намного больше, чем контракт, подписанный им с «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2009 году.
В 2004 году Артест получил звание лучшего оборонительного игрока НБА. Он также получил в подарок от комика Джорджа Лопеса Hyundai Genesis. Похоже, Артест счастлив водить машину за $35000, хотя мог бы позволить себе что-нибудь более привлекательное.
5. Бритни Спирс
Певица Бритни Спирс, возможно, уже не так популярна, как в 1990-ые годы, но после взрывного возвращения в Лас-Вегасе она зарабатывает $15 млн в год.
На протяжении многих лет Бритни накопила внушительный капитал в размере $170 млн, но в вопросах приобретения автомобиля по-прежнему предпочитает недорогие модели. Певица известна своей любовью к своему Mini Cooper, который стоит всего около $35000.
Mini Cooper производится компанией BMW с 2000 года и является очень популярным автомобилем, хотя Бритни Спирс запросто может позволить себе что-то более симпатичное.
4. Джастин Тимберлейк
В отличие от некоторых других участников бойзбенда NSYNC, Джастин Тимберлейк сделал самую успешную музыкальную и актёрскую карьеру. Размер его собственного капитала составляет $225 млн.
При всём при этом Джастину нравится наслаждаться ездой на автомобиле Volkswagen Jetta стоимостью $16000 больше, чем на каком-либо другом, более роскошном автомобиле.
VW Jetta может похвастаться небольшим расходом бензина, но явно не мощностью. Эта модель производится с 1979 года и является самой продаваемой моделью производителя — продано уже более 14 миллионов экземпляров.
3. Дэвид Спейд
Актёр и комик заставлял зрителей смеяться в конце 1980-х годов. Этот парень заработал $40 млн и мог бы приобрести симпатичный, роскошный автомобиль по цене, равной гонорару за съёмки в одном эпизоде телесериала «Правила совместной жизни» 2010 года, в котором он исполнял одну из ролей.
Вместо этого Спейд выбрал себе Buick Grand National 1987 года с 3,8-литровым двигателем V6 и мощностью всего 245 л.с. и не расстаётся с ним. Возможно, причина в сентиментальности, потому что он купил автомобиль в год своего дебюта в кино, снявшись в фильме «Полицейская Академия 4″.
2. Дженнифер Лоуренс
Актриса имеет собственный капитал в размере $75 млн и продолжает свою головокружительную карьеру. Снявшись в фильме «Голодные игры» в 2012 году, она заработала $0,5 млн, и уже в 2013 году за фильм «Голодные игры: И вспыхнет пламя» получила $10 млн. Но даже зарабатывая такие деньги, Лоуренс не перестаёт ездить на своём Volkswagen Eos стоимостью около $35000.
Volkswagen Eos — это компактный спортивный автомобиль, который производится с 2006 года. Возможно, Дженнифер Лоуренс отождествляет себя с именем богини утренней зари Эос (Eos) из греческой мифологии.
1. Марк Цукерберг
Если вы думаете, что человек, создавший Facebook, будет тратить бешеные деньги на роскошные автомобили, то ошибаетесь. Состояние Марка Цукерберга оценивается в $46,5 млрд.
Марк приобрёл дом в Пало-Альто за $7 млн, но на автомобиль в том же году потратил всего $30000, купив Acura TSX. Этот компактный автомобиль представительского класса производства Японии продавался с 2004 по 2014 год.
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Стив Балмер
Бывший генеральный директор Корпорации Майкрософт и нынешний владелец баскетбольной команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс» имеет впечатляющее состояние в размере $21,5 млрд.
Балмер в 2014 году, не колеблясь, купил баскетбольную команду за $2 млрд, но, по всей видимости, не захотел тратить такую же огромную сумму на приобретение автомобиля для езды по городу.
Миллиардер ездит на Ford Fusion Hybrid, стоимость которого не превышает $40000 даже с учётом модернизации, такой как, например, установка аудиотехники высшего качества.
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