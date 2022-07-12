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Как быстро отмыть окна от краски, клея, воска и других загрязнений

Нередко радость завершенного ремонта омрачает необходимость послеремонтной уборки. Особой сложностью для многих во время такой уборки становятся окна, на которые могла попасть краска, лак, клей и другие строительные материалы. Можно ли с ними справиться без едкой химии и растворителей?

Как быстро отмыть окна от краски, клея, воска и других загрязнений

Еще как можно! А потребуются вам для этого всего лишь скребок с лезвием, например, для очистки стекло-керамических плит и любой кондиционер для белья.

Как быстро отмыть окна от краски, клея, воска и других загрязнений

При помощи скребка вы удалите со стекла практически любые загрязнения, прикладывая при этом минимальные усилия — просто слегка надавите на лезвие и проведите им по проблемному месту. Стекло при таком способе очистки нисколько не повреждается.

Как быстро отмыть окна от краски, клея, воска и других загрязнений

Теперь берем губку и с ее помощью наносим на поверхность стекла любой кондиционер для белья — он размягчит остатки загрязнений.

Как быстро отмыть окна от краски, клея, воска и других загрязнений

Протираем все влажной, а затем сухой тряпкой и любуемся чистым окном!

Как быстро отмыть окна от краски, клея, воска и других загрязнений

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как просто отмыть окна от краски, воска, клея и прочих загрязнений после ремонта.


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