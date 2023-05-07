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Тысячелетняя медовуха

Люди изобрели вино раньше, чем колесо. Собственно, изобретать ничего не понадобилось: самые ранние наши предки, охотники-собиратели, были хорошо знакомы с опьяняющим действием полежавших ферментированных фруктов. Этот вкус так им нравился, что они непрестанно искали способы изготовить такие фрукты самостоятельно и добыть из них сок.

 

Тысячелетняя медовуха
ФОТО: GEORGIAN NATIONAL MUSEUM


Осколки глиняных сосудов возрастом 9000 лет, найденные археологами в китайской деревне, содержали следы ферментированного мёда, что позволяет с уверенностью сказать, что когда-то они были сосудами, наполненными хмельным напитком. А первые упоминания о колесе встречаются примерно 3500 лет назад.

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