Люди изобрели вино раньше, чем колесо. Собственно, изобретать ничего не понадобилось: самые ранние наши предки, охотники-собиратели, были хорошо знакомы с опьяняющим действием полежавших ферментированных фруктов. Этот вкус так им нравился, что они непрестанно искали способы изготовить такие фрукты самостоятельно и добыть из них сок.
Тысячелетняя медовуха
Люди изобрели вино раньше, чем колесо. Собственно, изобретать ничего не понадобилось: самые ранние наши предки, охотники-собиратели, были хорошо знакомы с опьяняющим действием полежавших ферментированных фруктов. Этот вкус так им нравился, что они непрестанно искали способы изготовить такие фрукты самостоятельно и добыть из них сок.
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