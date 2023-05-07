Тысячелетняя медовуха

Люди изобрели вино раньше, чем колесо. Собственно, изобретать ничего не понадобилось: самые ранние наши предки, охотники-собиратели, были хорошо знакомы с опьяняющим действием полежавших ферментированных фруктов. Этот вкус так им нравился, что они непрестанно искали способы изготовить такие фрукты самостоятельно и добыть из них сок.





ФОТО: GEORGIAN NATIONAL MUSEUM





Осколки глиняных сосудов возрастом 9000 лет, найденные археологами в китайской деревне, содержали следы ферментированного мёда, что позволяет с уверенностью сказать, что когда-то они были сосудами, наполненными хмельным напитком. А первые упоминания о колесе встречаются примерно 3500 лет назад.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram