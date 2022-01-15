15 самых маленьких вещей, которые реально существуют в этом мире

Караван в иголочном ушке.
Странно устроен этот мир: одни люби стремятся создать нечто монументальное и гигантское, чтобы прославиться на весь мир и войти в историю, а другие - создают минималистические копии обычных вещей и поражают ими мир не меньше. В этом обзоре собраны самые маленькие предметы, которые существуют на свете и при этом являются не менее функциональными, чем их полноразмерные аналоги.
1. Пистолет SwissMiniGun
Самый маленький пистолет.
SwissMiniGun не больше, чем обычный ключ, но он способен стрелять крошечными пулями, которые вылетают со ствола со скоростью свыше 430 км/ч. Это более, чем достаточно, чтобы убить человека с близкого расстояния.
2. Автомобиль Peel 50
Самый маленький автомобиль.
При весе всего в 69 кг Peel 50 является самым маленьким автомобилем, когда-либо допущенным для использования на дорогах. Этот трехколесный «пепелац» мог развивать скорость 16 км/ч.
3. Школа Калоу
Самая маленькая школа.
ЮНЕСКО признала иранскую школу Калоу самой маленькой в мире. В ней всего 3 ученика и бывший солдат Абдул-Мухаммед Шерани, который сейчас работает учителем.
4. Чайник весом 1,4 грамма
Наименьший чайник мастера по керамике Ву Руишеном.
Он был создан мастером по керамике Ву Руишеном. Хотя весит этот чайник всего 1,4 грамма и помещается на кончике пальца, в нем можно заваривать чай.
5. Тюрьма Сарк
Крохотная тюрьма.
Тюрьма Сарк была построена на Нормандских островах в 1856 году. В ней было место всего для 2 заключенных, которые причем пребывали в очень стесненных условиях.
6. Tumbleweed
Самый маленький дом в мире.
Этот дом получил название «Перакати-поле» (Tumbleweed). Он был построен Джеем Шафером из Сан-Франциско. Хотя дом меньше, чем шкафы у некоторых людей (его площадь всего 9 квадратных метров), в нем есть рабочее место, спальня и ванна с душем и туалетом.
7. Миллс Энд Парк
Наименьший парк города Портленд.
Миллс Энд Парк в городе Портленд - самый маленький парк в мире. Его диаметр составляет всего... 60 сантиметров. При этом в парке есть плавательный бассейн для бабочек, миниатюрное колесо обозрения и крошечные статуи.
8. Эдвард Ниньо Эрнандес
Самый маленький человек.
Рост Эдварда Ниньо Эрнандеса из Колумбии — всего 68 сантиметров. Книга рекордов Гиннесса признала его самым маленьким человеком в мире.
9. Полицейский участок в телефонной будке
Наименьший полицейский участок города Карабелле, штат Флорида.
По существу он ничуть не больше телефонной будки. Но это был действительно функционирующий полицейский участок в городе Карабелле, штат Флорида.
10. Скульптуры Уилларда Уигана
Самые маленькие произведения искусства.
Британский скульптор Уиллард Уиган, который страдал от дислексии и плохой успеваемости в школе, нашел утешение в создании миниатюрных произведений искусства. Его скульптуры едва видно невооруженным глазом.
11. Бактерия Mycoplasma Genitalium
Наименьший живой организм.
Паразитарная бактерия Mycoplasma Genitalium обитает в половых органах и дыхательных путях у приматов. Ученые считают ее самым маленьким организмом, способным к независимому росту и размножению.
12. Свиной цирковирус
Наименьший неживой организм.
Хотя до сих пор идут дебаты о том, что можно считать «живым», а что нет, большинство биологов не классифицируют вирус как живой организм из-за того, что он не может воспроизводиться или не имеет метаболизма. Вирус, однако, может быть гораздо меньше, чем любой живой организм, включая бактерии. Самым маленьким является одноцепочечный ДНК вирус под названием свиной цирковирус. Его размер - всего лишь 17 нанометров.
13. Амеба
Самая маленькая вещь, которую видно невооруженным глазом.
Размер самого маленького объекта, видимого невооруженным глазом, составляет примерно 1 миллиметр. Это означает, что при определенных условиях человек может увидеть амебу, инфузорию-туфельку и даже человеческую яйцеклетку.
14. Кварки, лептоны и антивещество...
Наименьший наблюдаемый объект во Вселенной.
В течение последнего века ученые добились больших успехов в понимании обширности пространства и микроскопических «строительных блоков», из которого оно состоит. Когда дело дошло до выяснения того, что является наименьшей наблюдаемой частицей во Вселенной, люди столкнулись с определенными трудностями. В какой-то момент они думали, что это атом. Затем ученые обнаружили протон, нейтрон и электрон.
Но на этом все не закончилось. Сегодня все знают, что когда сталкивать эти частицы друг с другом в таких местах, как Большой адронный коллайдер, их можно разбить на еще более мелке частицы, такие кварки, лептоны и даже антивещество. Проблема же заключается в том, что невозможно определить, что же самое маленькое, поскольку размер на квантовом уровне становится несущественным, равно как и не действуют все привычные правила физики (некоторые частицы не имеют массы, а другие даже имеют отрицательную массу).
15. Вибрирующие струны субатомных частиц
Наименьший гипотетический объект во Вселенной.
Учитывая то, что было сказано выше относительно того, что понятие размера не имеет значения на квантовом уровне, можно вспомнить теорию струн. Это немного спорная теория, предполагающая, что все субатомные частицы состоят из вибрирующих струн, которые взаимодействуют для создания таких вещей, как масса и энергия. Таким образом, поскольку эти струны технически не имеют физического размера, можно утверждать, что они в каком-то смысле «самые маленькие» объекты во Вселенной.
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