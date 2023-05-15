Красивый - не значит полезный: почему гражданский автомобиль на воздушной подушке остался не у дел

Оказывается, летающие машины без колес в 20 веке были в реальность, а не только в сюжетах фильмов. /Фото: youtube.com

Уникальный концепт середины 20 века. /Фото: bestlj.ru

Производственные мощности Curtiss-Wright переориентировались с авиации на автомобиль будущего. /Фото: insyte-consulting.com

Для летающей машины - авиационные двигатели. /Фото: designyoutrust.com

При создании концепта уделили внимание также дизайну. /Фото: popmeh.ru

Автомобиль планировалось сделать полноценным внедорожником. /Фото: alternathistory.com

Выяснилось, что автомобиль внедорожником назвать никак нельзя. /Фото: pinterest.ru

Концепт гражданского автомобиля Curtiss-Wright Model 2500 Air Car Bee. /Фото: carstyling.ru

Сохранившийся экземпляр уникального автомобиля . /Фото: drive2.ru