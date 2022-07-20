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Мощные маги истории

Когда-то давно магия и колдовство вовсе не были предметом для шуток. Люди искренне верили в существование потусторонних сил, с которыми можно связаться, чтобы получить славу, деньги и прочие земные блага. А некоторые не просто верили, но и прикладывали все силы, чтобы действительно подняться на вершины успеха. Вот 7 реально существовавших магов и колдунов, которые в разные времена жутко пугали обычных людей.

Мощные маги истории

Элифас Леви


Элфиас Леви (настоящее имя — Альфонс Луи Констант) за свою жизнь прошел странный путь от священника к практикующему магу. Именно его перу принадлежит большинство сохранившихся до нашего времени книг по оккультизму. Кроме того, Леви создал образ «Бафомета», того самого, которому приносили жертвы рыцари-тамплиеры.

Мощные маги истории

Молл Дайер


Эта женщина жила в XVIII веке в Мэриленде. Домик Молл стоял на отшибе, но вся деревня охотно пользовалась услугами целительницы. К сожалению, охотники на ведьм были другого мнения: в один ненастный вечер инквизиторы сожгли женщину прямо в ее избушке.

Мощные маги истории

Рэймонд Баклэнд


С 60-х годов прошлого века Рэймонд Баклэнд увлекался магией и даже основал собственную викканскую ложу. Великий маг жив и сегодня, но выходит на люди очень редко. Сам Баклэнд утверждает, что занят крайне опасными изысканиями в области магии и потому не хочет подвергать опасности других людей.


Мощные маги истории

Агнес Уотерхаус


Пожалуй, самая известная ведьма Англии. Даже Церковь не смогла совладать с ней и Уотерхаус пришлось сражаться уже с судом светским. Агнес открыто признавалась в своих связях с дьяволом и даже демонстрировала познания в темных искусствах прямо на суде.

Мощные маги истории

Тэмсин Блайт


И еще одна английская ведьма, которая умела (по рассказам очевидцев) предсказывать будущее. Тэмсин Блайт вышла замуж за уважаемого мага, Джеймса Томаса. Вместе они разработали собственную систему проклятий — уверяют, что самую действенную во всей Англии.

Мощные маги истории

Элис Кителер


Все четыре мужа Элис умирали, оставив ей свое состояние, что не могло не навлечь на девушку определенные подозрения. В 1324 году Ирландия была сравнительно безопасным местом для колдунов и ведьм, инквизиция там не имела большой силы. Тем не менее, специально для Кителер была создана особая комиссия, которая и постановила неоспоримую связь ведьмы с дьявольскими силами. Говорят, что прямо на процессе женщина расхохоталась инквизиторам в лицо, а затем прыгнула на кота и вылетела в окно.

Мощные маги истории

Алистер Кроули


Это главный черный маг и сатанист XIX — XX века. Идеолог оккультизма, основатель учения Телемы и автор множества мистических произведений, в том числе и знаменитой «Книги закона». Именно он восхищал Адольфа Гитлера, всегда имевшего склонность к мистицизму.

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