Мощные маги истории

Когда-то давно магия и колдовство вовсе не были предметом для шуток. Люди искренне верили в существование потусторонних сил, с которыми можно связаться, чтобы получить славу, деньги и прочие земные блага. А некоторые не просто верили, но и прикладывали все силы, чтобы действительно подняться на вершины успеха. Вот 7 реально существовавших магов и колдунов, которые в разные времена жутко пугали обычных людей.









Элифас Леви

Молл Дайер

Рэймонд Баклэнд

Агнес Уотерхаус

Тэмсин Блайт

Элис Кителер

Алистер Кроули