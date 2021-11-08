Счастье есть: Будущие мамы на ретро фотографиях середины прошлого века

Женщина готовится отдыхать.

1. В ожидании малыша

Будущая мама с коляской для первенца.

2. Беременная дама возле авто

Беременность украшает любую женщину.

3. Счастливая пара

Прогулка будущих родителей на воздухе возле речки.

4. И в положении надо быть красивой

Девушка в ярком розовом платье на природе с бигудями.

5. Беременная и жизнерадостная

Дама в платье в горошек в домашней обстановке.

6. На прогулке

Будущая мама в наряде для беременных вышла прогуляться .

7. Старинная фотография прекрасной беременности

Ухоженная беременная женщина выглядит очаровательно.

8. В положении на прогулке

Дама в платье с вертикальной полоской, которое делает силуэт длиннее.

9. Стильная беременная

Модная женщина переходит дорогу с покупками.

10. Жизнерадостная дама возле дерева

Длинное платье чудесно подчёркивает фигуру и животик.

11. Праздник с тортом

Часы на руке говорят о хорошем вкусе, а портрет малыша о любви к деткам.

12. Жизнерадостные будущие родители

Девушка в прекрасном положении не перестаёт трудиться.

13. Беременная женщина готовит еду

Обязанности хозяйки никто не отменял.

14. Счастливая мама в домашней обстановке

Прекрасный сарафан придаёт образу изюминку и подчёркивает животик.

15. Красивая пара

Любящие родители на ступенях своего дома.

16. Две будущие мамы возле машины

Улыбающиеся женщины ждут скорого пополнения.

17. Портрет счастливой женщины

Жизнерадостная и красивая женщина на прогулке в парке.

18. Девушка на природе

Первые месяцы беременности.

19. Любимый животик

Будущая мама слушает малыша.

20. Пока с двумя очаровательными дочками

Беременная женщина с детками в красивых нарядах.

21. Ощущение внутреннего мира

Женщина наслаждается прислушиваясь к шевелению малыша.

22. Будущая мама

Немножечко уставшая женщина отдыхает.

23. Любящие и счастливые

Любящий мужчина обнял свою женщину и не сводит с неё глаз.

24. Будущие счастливые родители

Несмотря на положение девушка в коротком платье и её бережно приобнял муж.

25. В домашней обстановке

Беременная девушка положила руку на спину почувствовав тяжесть .