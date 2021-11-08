С нами не соскучишься!

8 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    "Это что?! А вот у нас !" (из разговора) ... Я делал действующую модель ворот, лёгкие полотна которых подвешиваются ш...Как сделать откат...
  • Михаил Бутов
    Из этого же ряда бестолковых вопросов: почему у ППШ и ППС затворы были под правую руку, а у MP38/MP40 под левую?Почему советские ...
  • Анна Эржибова
    А где их взять то особенно сливки?Выбирая сливочное...

Счастье есть: Будущие мамы на ретро фотографиях середины прошлого века


Женщина готовится отдыхать.

Женщина готовится отдыхать.

Ничто так не красит женщину, как беременность. Порой кажется, что именно в это время женщина просто светится от счастья. И так было и будет всегда. В этом обзоре ретро фотографии, на которых запечатлены женщины в самый светлый и самый ответственный период жизни.

1. В ожидании малыша


Будущая мама с коляской для первенца.

Будущая мама с коляской для первенца.

 

2. Беременная дама возле авто


Беременность украшает любую женщину.

Беременность украшает любую женщину.

 

3. Счастливая пара


Прогулка будущих родителей на воздухе возле речки.

Прогулка будущих родителей на воздухе возле речки.

 

4. И в положении надо быть красивой


Девушка в ярком розовом платье на природе с бигудями.

Девушка в ярком розовом платье на природе с бигудями.

 

5. Беременная и жизнерадостная


Дама в платье в горошек в домашней обстановке.

Дама в платье в горошек в домашней обстановке.

 

6. На прогулке


Будущая мама в наряде для беременных вышла прогуляться.

Будущая мама в наряде для беременных вышла прогуляться.

 

7. Старинная фотография прекрасной беременности


Ухоженная беременная женщина выглядит очаровательно.

Ухоженная беременная женщина выглядит очаровательно.

 

8. В положении на прогулке


Дама в платье с вертикальной полоской, которое делает силуэт длиннее.

Дама в платье с вертикальной полоской, которое делает силуэт длиннее.

 

9. Стильная беременная


Модная женщина переходит дорогу с покупками.

Модная женщина переходит дорогу с покупками.

 

10. Жизнерадостная дама возле дерева


Длинное платье чудесно подчёркивает фигуру и животик.

Длинное платье чудесно подчёркивает фигуру и животик.

 

11. Праздник с тортом


Часы на руке говорят о хорошем вкусе, а портрет малыша о любви к деткам.

Часы на руке говорят о хорошем вкусе, а портрет малыша о любви к деткам.

 

12. Жизнерадостные будущие родители


Девушка в прекрасном положении не перестаёт трудиться.

Девушка в прекрасном положении не перестаёт трудиться.

 

13. Беременная женщина готовит еду


Обязанности хозяйки никто не отменял.

Обязанности хозяйки никто не отменял.

 

14. Счастливая мама в домашней обстановке


Прекрасный сарафан придаёт образу изюминку и подчёркивает животик.

Прекрасный сарафан придаёт образу изюминку и подчёркивает животик.

 

15. Красивая пара


Любящие родители на ступенях своего дома.

Любящие родители на ступенях своего дома.

 

16. Две будущие мамы возле машины


Улыбающиеся женщины ждут скорого пополнения.

Улыбающиеся женщины ждут скорого пополнения.

 

17. Портрет счастливой женщины


Жизнерадостная и красивая женщина на прогулке в парке.

Жизнерадостная и красивая женщина на прогулке в парке.

 

18. Девушка на природе


Первые месяцы беременности.

Первые месяцы беременности.

 

19. Любимый животик


Будущая мама слушает малыша.

Будущая мама слушает малыша.

 

20. Пока с двумя очаровательными дочками


Беременная женщина с детками в красивых нарядах.

Беременная женщина с детками в красивых нарядах.

 

21. Ощущение внутреннего мира


Женщина наслаждается прислушиваясь к шевелению малыша.

Женщина наслаждается прислушиваясь к шевелению малыша.

 

22. Будущая мама


Немножечко уставшая женщина отдыхает.

Немножечко уставшая женщина отдыхает.

 

23. Любящие и счастливые


Любящий мужчина обнял свою женщину и не сводит с неё глаз.

Любящий мужчина обнял свою женщину и не сводит с неё глаз.

 

24. Будущие счастливые родители


Несмотря на положение девушка в коротком платье и её бережно приобнял муж.

Несмотря на положение девушка в коротком платье и её бережно приобнял муж.

 

25. В домашней обстановке


Беременная девушка положила руку на спину почувствовав тяжесть.

Беременная девушка положила руку на спину почувствовав тяжесть.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Счастье есть: Будущие мамы на ретро фотографиях середины прошлого века

И не забудьте:
Счастье есть: Будущие мамы на ретро фотографиях середины прошлого векаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх