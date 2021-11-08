Счастье есть: Будущие мамы на ретро фотографиях середины прошлого века

Женщина готовится отдыхать.
Ничто так не красит женщину, как беременность. Порой кажется, что именно в это время женщина просто светится от счастья. И так было и будет всегда. В этом обзоре ретро фотографии, на которых запечатлены женщины в самый светлый и самый ответственный период жизни.
1. В ожидании малыша
Будущая мама с коляской для первенца.
2. Беременная дама возле авто
Беременность украшает любую женщину.
3. Счастливая пара
Прогулка будущих родителей на воздухе возле речки.
4. И в положении надо быть красивой
Девушка в ярком розовом платье на природе с бигудями.
5. Беременная и жизнерадостная
Дама в платье в горошек в домашней обстановке.
6. На прогулке
Будущая мама в наряде для беременных вышла прогуляться.
7. Старинная фотография прекрасной беременности
Ухоженная беременная женщина выглядит очаровательно.
8. В положении на прогулке
Дама в платье с вертикальной полоской, которое делает силуэт длиннее.
9. Стильная беременная
Модная женщина переходит дорогу с покупками.
10. Жизнерадостная дама возле дерева
Длинное платье чудесно подчёркивает фигуру и животик.
11. Праздник с тортом
Часы на руке говорят о хорошем вкусе, а портрет малыша о любви к деткам.
12. Жизнерадостные будущие родители
Девушка в прекрасном положении не перестаёт трудиться.
13. Беременная женщина готовит еду
Обязанности хозяйки никто не отменял.
14. Счастливая мама в домашней обстановке
Прекрасный сарафан придаёт образу изюминку и подчёркивает животик.
15. Красивая пара
Любящие родители на ступенях своего дома.
16. Две будущие мамы возле машины
Улыбающиеся женщины ждут скорого пополнения.
17. Портрет счастливой женщины
Жизнерадостная и красивая женщина на прогулке в парке.
18. Девушка на природе
Первые месяцы беременности.
19. Любимый животик
Будущая мама слушает малыша.
20. Пока с двумя очаровательными дочками
Беременная женщина с детками в красивых нарядах.
21. Ощущение внутреннего мира
Женщина наслаждается прислушиваясь к шевелению малыша.
22. Будущая мама
Немножечко уставшая женщина отдыхает.
23. Любящие и счастливые
Любящий мужчина обнял свою женщину и не сводит с неё глаз.
24. Будущие счастливые родители
Несмотря на положение девушка в коротком платье и её бережно приобнял муж.
25. В домашней обстановке
Беременная девушка положила руку на спину почувствовав тяжесть.
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