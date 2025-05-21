1600 евро и две бутылки виски, или как основатель Adidas «покупал» легендарные три полоски

У легендарного логотипа всемирно известного спортивного бренда весьма занятная история. /Фото: rbc.ru

Братья Дасслеры с семьями. /Фото: techno.tviigetz.rh

Полоски сопровождали историю бренда братьев Дасслеров, пока всё не рухнуло. /Фото: ernestmag.fr

Адольф Дасслер в цеху по производству спортивной обуви. /Фото: sekretmira.ru

Шипованные кроссовки от Ади Дасслера 1954 года производства. /Фото: adidas-group.com

Современная обувь для бега, которую по-прежнему изготовляется финским брендом Karhu. /Фото: theillest.pl

Легендарная компания меняла дизайн логотипа неоднократно, но три полоски как были, так и остались. /Фото: onlinepatent.ru