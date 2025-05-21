1600 евро и две бутылки виски, или как основатель Adidas «покупал» легендарные три полоски

У каждого известного бренда есть броское название или запоминающийся логотип. Ставший настоящей легендой рынка спортивной обуви Adidas исключением не является - пожалуй, каждому известны знаменитые три полоски, Вот только мало кто знает, что появился этот символ мирового спортивного бренда благодаря практически случайности, небольшой суммы денег и..
У легендарного логотипа всемирно известного спортивного бренда весьма занятная история. /Фото: rbc.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что полоски на спортивной обуви основателя Аdidas были всегда, однако изначально в количестве двух единиц. И фирма тогда была совсем другой, ведь Адольф, или Ади Дасслер создавал свой продукт не один, а в сотрудничестве со своим старшим братом Рудольфа - поэтому и полоски были две, символизируя обоих авторов семейного дела.
Братья Дасслеры с семьями. /Фото: techno.tviigetz.rh
Их совместная компания, открытая в 1924 году, называлась Gebruder Dassler Schuhfabrik, что переводится с немецкого языка как «Обувная фабрика братьев Дасслером». Основным их товаром были шипованные кроссовки для спортсменов, и уже на них были те самые две полоски. Вот только функция у них была совсем не демонстрация логотипа – по информации редакции novate.ru, их располагали сбоку на месте скрепления частей, чтобы обувь имела необходимую структуру.
Полоски сопровождали историю бренда братьев Дасслеров, пока всё не рухнуло. /Фото: ernestmag.fr
И всё бы ничего, но общее дело братьев Дасслеров рухнуло через двадцать лет из-за их серьёзной ссоры, после чего каждый из них пошёл своей дорогой на рынке спортивной обуви. И Адольф основал компанию, ныне известную как Adidas, зашифровав там собственное имя, Adi Dassler. Само собой, что помимо громкого имени должен был быть ещё и запоминающийся логотип, ведь в кроссовках Дасслера-младшего спортсмены брали награды, но никто не знал сам бренд.
Адольф Дасслер в цеху по производству спортивной обуви. /Фото: sekretmira.ru
Попытки отыскать совершенно новую эмблему успехом не увенчалась, и тогда Адольф вернулся к полоскам. Однако братья даже в ссоре выполняли одну-единственную сделку - не использовать старый логотип. Поэтому Адольф решил взять вместо двух полосок три, размещая их во всё том же месте, сборку, но делая их контрастными, чтобы было видно. Но тут появилась проблема: на рынке уже работала компания похожей направленности с таким же логотипом.
Шипованные кроссовки от Ади Дасслера 1954 года производства. /Фото: adidas-group.com
Речь шла о фирме из Финляндии Karhu, занимающейся изготовлением спортивной одежды. Но флагманом их бренда была как раз беговая обувь, на которой размещались три полоски с целью лучше фиксировать стопу. И хотя при производстве они закрашивались, их наличие всё равно могло стать предметом судебных разбирательств за право на логотип.
Интересный факт: существует версия, что как раз обувь компании Karhu натолкнула Дасслера-младшего на идею о тех самых трёх полосках, когда ему довелось увидеть незаконченный кроссовок с незакрашенными элементами для фиксации стопы.
Современная обувь для бега, которую по-прежнему изготовляется финским брендом Karhu. /Фото: theillest.pl
Предложение Адольфа Дасслера о продаже на использование символа в виде трёх полосок финскую компанию удовлетворило, так как они вообще не рассматривали этот дизайн как нечто ценное для себя. Стоимость сделки была небольшая и даже занятные: 1600 евро и две бутылки хорошего виски. В итоге компания Karhu в какой-то момент сменила логотип, и использует большую литеру «M», а вот Adidas менял дизайн лого неоднократно, но три полоски в них были и остаются.
Легендарная компания меняла дизайн логотипа неоднократно, но три полоски как были, так и остались. /Фото: onlinepatent.ru
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