Хоббиты Толкина родом с острова Флорес?

И это, конечно, не новость. Гипотеза об этом давно курсирует в научных кругах, но недавно в одной из своих лекций известный антрополог Станислав Дробышевский рассказал о ней более подробно.
«Не исключено, что какие-то реальные события далекого прошлого существования древних гоминид могли отразиться на мифологии и фольклоре, а может быть, и наоборот — фольклор отразился на некоторых представлениях, которые люди воспринимают как научные», — заявил Станислав Дробышевский.
Напомним, что в 2004 году были описаны найденные ранее на острове Флорес в пещере Лианг-Буа останки некоего весьма необычного вида гоминид, которых назвали хоббитами — в честь всем известных персонажей Толкиена. Дело в том, что останки принадлежали женщине, имевшей рост меньше полутора метров. Но сенсацией стало не это — на Земле, как известно, и сегодня существует довольно много весьма низкорослых популяций (например, африканские или индонезийские пигмеи). Археологов поразило другое — череп Homo floresiensis, который имел ряд особенностей. Главной из них стал крайне маленький объем мозга — всего порядка 400 граммов. Именно столько весит мозг шимпанзе, а в среднем даже немного больше — 400–450 граммов. Интересно и то, что останки хоббитов по антропологическим меркам оказались очень «молодыми» — им от 95 до 12 тыс. лет. Таким образом, флоресейцы могли жить в те времена, когда наши предки на Древнем Востоке уже приручили козу, то есть 12 тыс. лет назад.
Среди останков хоббитов были найдены и каменные орудия труда. Оказалось, что существо с мозгом, вес которого составляет 400 граммов, могло изготавливать из камня зубила, скребки и топоры. До сих пор же считалось, что мозговой рубикон — 700–750 граммов. Размеры мозга ниже этой границы критичны для проявления сугубо человеческих свойств, таких как сложное общение, изготовление каменных орудий труда, использование огня и т. д. Впрочем, в пещере Лианг-Буа следов огня не обнаружено, как не обнаружено и захоронений — кости флоресейцев раскиданы в хаотичном порядке по всей пещере.
Поэтому на останки хоббитов очень часто «нападают»: некоторые группы ученых уже давно предпринимают попытки доказать, что кости и черепа принадлежат микроцефалам (микроцефалия — это значительное уменьшение размеров черепа и, соответственно, головного мозга при нормальных размерах других частей тела; сопровождается умственной недостаточностью — от нерезко выраженной имбецильности до идиотии. Встречается редко, в среднем в одном случае на 6–8 тыс. рождений — NS), а не так давно была опубликована статья, где авторы выдвинули предположение, что это останки людей, больных синдромом Дауна.
Однако большинство ученых придерживается мнения, что это не так и мы имеем дело с останками здоровых, но, конечно, примитивных и не похожих на нас гоминид. Главный аргумент — в пещере обнаружены останки не одного-двух хоббитов, а целых семнадцати. Слишком маловероятно, что все они болели микроцефалией, синдромом Дауна и пр. Популяция же микроцефалов выжить (особенно в те времена) просто не могла. Скорее всего, флоресейцы являются предками питекантропов, попавших сюда порядка 1 млн лет назад с острова Ява. В островных условиях, как это часто бывает, гоминиды измельчали (какие-то живые существа, как мы знаем, в таких условиях, напротив, «укрупняются», становясь намного больше своих предков на континентах — NS) и, к сожалению, деградировали (вероятно, ввиду условий на «райском» острове и возможного отсутствия хищников, а также малого количества еды — NS).
На том же самом острове Флорес, недалеко от пещеры Лианг-Буа, есть деревня Рампасаса, где живут дикие племена людей, которые тоже невелики ростом — около полутора метров, лишь немногим повыше хоббитов, — но вполне современные.
Примечательно, что, когда археологи рассказали о своей находке местным жителям, у тех сразу же возник свой миф о том, что эти хоббиты есть не кто иные, как их предки. Но самое интересное заключается в том, что этнографы, работающие на острове, записали легенду местных жителей о неких Эбу гого, которая звучит так. Когда предки современных флоресейских аборигенов, земледельцы, пришли в эту долину из других частей острова, они встретили там каких-то маленьких мохнатых человечков — Эбу гого, которые вели очень простой образ жизни и разговаривали на странном чирикающем языке. Сначала все шло мирно, и жители стали общаться с ними, обмениваться продуктами и т. д. Но потом Эбу гого начали воровать у жителей еду и детей, поэтому аборигены истребили всех Эбу гого, а тех, кто остался, загнали в некую пещеру, завалили ее камнями и бревнами и сожгли. Это не пещера Лианг-Буа, местные жители даже показали ее ученым, но пока она действительно остается заваленной, ее еще не раскопали. Все это преподносится аборигенами не как некий миф, а как исторический факт, который, как они говорят, случился как раз перед приходом на остров европейцев. Последние приплыли туда примерно в XVI веке. Конечно, среди антропологов и этнографов сразу же получила распространение версия, что Эбу гого и есть те самые хоббиты, которых нашли в пещере Лианг-Буа.
Самое же удивительное заключается в том, что другие этнографы, работавшие с местным населением в других местах, обнаружили, что такой же вариант предания существует, например, и на острове Сулавеси, который, как и Флорес, относится к Индонезии. А также на Тайване и Шри-Ланке. Так, аборигены Шри-Ланки рассказали этнографам следующую легенду. Когда их предки пришли в некую долину, они встретили там мохнатых человечков, которые разговаривали на странном чирикающем языке. Поначалу они с ними общались и обменивались пищей, а потом те стали воровать еду и детей, и предки аборигенов загнали их в пещеру и сожгли. Между тем от Шри-Ланки до Флореса, как известно, пролегает огромное расстояние шириной, как минимум, в половину Индийского океана. Как могло попасть к местным жителям флоресейское предание (или наоборот — предание Шри-Ланки к жителям острова Флорес)?
Ученые выдвинули несколько объяснений этому. Самое невероятное из них — то, что события повторялись. Другое — то, что это просто мифологический сюжет, ходящий по миру (как было сказано выше, аналогичное предание, с небольшими вариациями, есть и у аборигенов Сулавеси, и на Тайване; возможно, такие же мифы существуют и в других местах Индонезии). Правда, предания, как мы помним, датируются приходом европейцев — XVI веком, а самые молодые датировки останков из пещеры Лианг-Буа составляют 12 тыс. лет, что не совсем одно и то же. Но не исключено ведь, что в других частях острова Флорес существуют и более поздние останки хоббитов (хотя в тропическом климате останки сохраняются очень плохо, поэтому найти их будет непросто). Возможен, конечно, и вариант, что на острове Флорес действительно происходили вышеописанные события, а затем предания о них распространились и на другие острова. Правда, местные жители Шри-Ланки — ведды — ведут весьма изолированный образ жизни. Поэтому они должны были получить такое предание очень и очень давно, точно не в XVI веке. Существует и версия, согласно которой этот миф — распространен и не имеет особого отношения к реальности. И когда люди, зная его, пришли на Флорес и встретили там хоббитов, они реализовали жуткую историю, что называется, на практике: первооткрыватели острова уже точно знали, что при встрече с маленькими мохнатыми человечками их нужно загнать в пещеру и спалить.
Не исключено также, что подобный мифологический сюжет мог возникнуть, когда люди впервые столкнулись с лемурами (на острове Мадагаскар, где тоже существует предание о некоем маленьком мохнатом человечке, правда, на этом схожесть сюжета заканчивается), обезьянами или очень низкорослые племенами, которые, как известно, существуют и поныне.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии