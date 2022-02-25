Как предотвратить вытягивание рассады

Крепкая, не вытянувшаяся рассада — первый шаг на пути к получению хорошего урожая. Что же делать, чтобы посаженная рассада не вытягивалась, и как спасти ту, которая уже начала вытягиваться? Просто обеспечить достойный уход с учетом особенностей, присущих только что проклюнувшимся растениям.



Поняв, что и зачем нужно делать, ошибиться будет крайне сложно. Все приемы просты и в то же время действенны. В одинаковой мере они подходят для выращивания любых видов рассады.







Об очевидном и необходимом

Улучшение освещенности

Нет завышенной температуре!

О влажности и поливе

Долой излишки!

Укрепление стеблей с подкормками и без

Вытянувшаяся рассада — не приговор

В то время когда мы высаживаем рассаду дневного света еще недостаточно, как следствие, проклюнувшиеся ростки начинают тянутся к нему. Молодые сеянцы пытаются выжить в конкурентной борьбе, пока еще не имея хорошо развитой корневой системы, позволяющей извлекать питательные вещества из почвы. Также стебли начинают интенсивно расти при повышенной температуре.Улучшив освещенность, уменьшив конкуренцию, обеспечив нужный температурный режим и надлежащий полив легко добиться того, чтобы рассада не вытягивалась, стебли становились более мощными, а силы отдавались наращиванию листьев и образованию корней.Зимой недостаток света очевиден. Выращивая большое количество рассады, расположить ее на подоконнике просто не выйдет.Понадобится дополнительная подсветка. Важно, чтобы растения находились на свету до 8-12 часов, то и дольше.Даже на подоконнике, рассада начинает тянуться к свету, укладываясь в одну сторону. Конечно же, лотки можно переставлять так, чтобы ростки начинали выравниваться, но делать это придется постоянно. Чтобы избежать этого, достаточно взять кусок картона и обернуть его фольгой так, чтобы блестящая сторона находилась сверху.Дальше останется лишь установить и закрепить щит с отражающей поверхностью так, чтобы рассада находилась между ним и окном.Желание как можно дольше продержать молодую рассаду под пленкой может обернуться катастрофой, и вот почему. Реакцией только что проклюнувшихся растений на повышенную температуру является интенсивный рост. А быстрее всего они отращивают именно стебли, которые успевают удлиниться раньше, чем начинают развиваться листья.Для получения всходов идеальной является температура 23-26 градусов, в то время как для сбалансированного роста большинства молодых растений оптимальной является дневная температура 18-21 градус, а ночная еще ниже, в пределах 13-15 градусов. К сожалению, соблюсти эти условия полностью получится только при наличии инкубатора.Выращивая рассаду на подоконнике, очень важно уже через 2-3 дня после получения дружных всходов убрать из-под лотков утеплительные коврики, а со временем избавиться и от пленки, обеспечивающей парниковый эффект. Как минимум, для начала можно сделать в пленке отверстия, чтобы обеспечить доступ воздуха, в то же время сохранив влажность.Губительным для рассады станет недостаток влаги или нерегулярное ее поступление. В идеале контейнеры должны иметь поддоны, через которые и будет осуществляться полив. Поступающая через низ влага станет стимулом для интенсивного развития корней и укрепления растений. С успехом для полива можно использовать и погружной метод, который идеально подходит также для внесения жидких удобрений и подкормок. Для этого нужно взять большой таз, наполнить его водой до нужного уровня, а затем просто погрузить в него лотки с рассадой на 15 минут.Всхожесть семян не бывает стопроцентной, именно поэтому посев осуществляется с запасом как в лотках, так и в отдельных касетах. А значит борьбы за свет и воду не избежать. Для того чтобы снизить загущенность посадок, и обеспечить более благоприятные условия для роста самым крепким всходом, часть растений нужно удалить. Вырывать их с корнем не следует, так как можно случайно задеть и находящиеся рядом. Достаточно просто аккуратно срезать стебли как можно ближе к земле.Рассаду легко «обмануть», искусственно создав условия, которые заставят стебли двигаться подобно тому, как это было бы в ветреную погоду. Чтобы стебли становились толще, а не длиннее, достаточно ежедневных легких поглаживаний руками или нескольких взмахов веером непосредственно над лотком.Своевременное внесение жидкой подкормки с повышенным содержанием фосфора может выравнять ситуацию с начавшей вытягиваться рассадой. Но делать ее можно только после того, как у растений появится не менее 2-х настоящих листов.Для перцев, помидоров, баклажанов лучшим способом корректировки вытянувшихся стеблей станет пересадка с заглублением до нижних листьев. Более того, этот рабочий метод рекомендуется для развития корней и укрепления стеблей данных культур независимо от того, вытянутые они или нет.При заглублении посадки у растения образуется более сильный корень, а, следовательно, оно имеет возможность получить из почвы больше минералов и микроэлементов.